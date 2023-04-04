人工智慧將如何改變未來戰爭樣貌？人類在戰場上還需要做什麼？
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從協助分析情報，立即生成即時的戰場圖像，提供作戰決策參考，這些過去勞師動眾的事，在人工智慧介入後，可以在幾分鐘內處理完畢。人類指揮官只要在最後決定，是否採用這些作戰方案即可。
文：王臻明
從今年開始，人工智慧技術快速走向成熟，各種產品如雨後春筍般出現，包括令人驚豔的語言模型ChatGPT、能依文字提示自動生成圖片的服務、更不用說早就已經打遍天下無敵手的下棋軟體。
微軟之前已大舉投資開發ChatGPT的人工智慧公司OpenAI，所以搶先將人工智慧技術整合在自己的瀏覽器上，對搜尋引擎龍頭Google造成極大的威脅。可以想見在接下來的數十年，人工智慧將成為兵家必爭之地，人類正式進入機器也會思考的時代，被大量運用在軍事領域應該只是時間早晚的問題，人工智慧絕對是未來各國國防發展的重心。
傳統上，作戰可以分為「情報蒐集」、「情勢分析」、「作戰決策」、「指揮執行」等階段。即使情蒐的手段從古代的高處眺望與間諜活動，到今日的電子訊號截收與太空衛星影像，作戰指揮從人力傳遞，發展到加密無線電通訊，但本質上並沒有大幅改變過。
長期以來的發展方向都在努力縮短從情蒐到執行的速度，如建立驛馬制度以快速傳遞軍情，訓練專業幕僚來分析複雜的戰場情勢，扁平化指揮體系以縮短命令下達的時間。這樣的進步讓今日的專業砲兵，能在發現敵方目標後的幾分鐘內，進入陣地，展開砲擊，這已是人類軍事科技的心血結晶。
只是今日的戰場也越來越複雜，情報的來源可能包括文字、無線電語音、電子訊號、空拍照片、雷達軌跡等，讓情勢分析變得越來越困難。專業幕僚都可能被淹沒在龐大數據中，即使引進電腦做為輔助，效果也有限，因為過去機器無法理解文字的意義，更無法分析照片，一切還是要依靠人力來處理。
但最新的ChatGPT已經證明人工智慧擁有理解文字的能力，幾乎很少會出錯；而將語言轉為文字的技術，早就非常的成熟；對於圖像的判讀，更是一日千里，還能直接監看即時影像，利用龐大的資料庫做為比對，快速識別出具有威脅性的資訊與目標。
這是一個非常決定性的轉變，因為隨著無人載具與資料鏈的快速發展，未來在戰場上蒐集的情報，一定會龐大到人力難以處理。問題已不再是能不能傳遞這些資訊，而是如何即時運用。
人工智慧可以將處理時間，從過去的幾天、幾個小時，變成只要幾分鐘，甚至是幾秒鐘，而且一天24小時不用休息。將所有的情報分類、建檔、分析，從龐大的數據中，過濾出有用的部份，人類只需要介入處理極少數模糊難辨或互相矛盾的資料。而且以人工智慧軟體進行這種運算，所需的硬體門檻也正在下降中，早已不再是難以負擔的高昂科技。
處理情報只是第一步，接下來人工智慧將可以利用這些情報，分析目前的戰場情勢。人工智慧最強悍的一點，就是機器學習功能，人類可以將古往今來的各種戰爭案例，提供給人工智慧進行學習，讓機器學會分析敵方的意圖，可能的動向，連同已知的部隊數量與座標位置，利用繪圖引擎，瞬間自動生成即時的戰場立體圖像，並不斷更新，提供給各級部隊參考。
美國空軍正在推動的先進戰鬥管理系統（ABMS），其中一個關鍵概念，也是建立類似的輔助介面，只是目前仍以傳統方式來建構圖像，但未來一定會引進人工智慧。
美國空軍想要將戰場情勢圖像化，是因為複雜的文字敘述或平面示意圖，不夠直覺，往往難以呈現戰場的複雜情況，讓戰鬥部隊不易決策。而人工智慧的另外一個長處，是可以進行大量模擬，藉以學習取勝的方法。
就以圍棋為例，頂尖的人工智慧下棋軟體，能在平日進行數百萬次的自我對弈，幾乎窮盡所有對戰的可能性，在真正比賽的時候，多數的人類棋士都難以匹敵。這樣的技術正在快速導入軍事用途中，幫助部隊進行決策。人工智慧軟體可以在衝突之前，就針對特定對手，可能的戰場環境，進行大量兵棋推演，學習各種情況的最佳處理模式，在真正開戰時，提供各級指揮官作決策參考。
所以從協助分析情報，立即生成即時的戰場圖像，提供作戰決策參考，這些過去勞師動眾的事，在人工智慧介入後，可以在幾分鐘內處理完畢。人類指揮官只要在最後決定，是否採用這些作戰方案即可。
甚至人工智慧能同時生成數個作戰計畫，能分別達成不同的戰略目標，以供指揮官選擇。而且這樣的作戰計畫還會納入後勤支援，友軍配合，並考慮現有裝備的妥善率、彈藥庫存、天候的狀況、所在地形的影響，計算出勝率最大的方案。
人工智慧輔助決策系統，不只會出現在高司單位，而且會進入每一個基層戰術單位，甚至是每一個士兵身上。例如未來士兵所使用的單兵資訊系統，都會內嵌人工智慧系統，以美軍正在發展的整合式視覺增強系統（IVAS）為例，接下來的發展重點，一定是整合人工智慧，能立即提供每一個排、每一個班、每一個士兵，立即的戰術建議，減少基層年輕軍官與士兵犯錯的機率。
這些基層輔助決策系統還可能與高司單位的人工智慧電腦連結，使給出的戰術建議，能符合整體的作戰計畫，形成最有效率的方式，而不會像傳統的指揮系統，常出現前線決策與整體作戰計畫互相矛盾的情況。
而在各式軍用無人載具方面，水下無人潛艇與無人僚機，應該會最先引進人工智慧系統。因為水下無人潛艇難以與外界通訊，與無人機有很大的不同，所以在許多情況下，必需自主判斷，因此極為仰賴人工智慧航行系統。甚至說人工航行輔助系統的優劣，將決定水下無人潛艇的成敗，也不為過。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna