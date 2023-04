找尋民主社會發展的理由——紀念影響當代社會科學研究的巨人查爾斯．蒂利

文:董建宏[1](中興大學景觀與遊憩學位學程)

一場突如其來的COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情,打亂了社會與世界的常規。一個不義的侵略戰爭,打破了後冷戰的世界秩序。一個始料未及的美國總統,挑戰了世人對民主的理解。在查爾斯.蒂利(Charles Tilly) [2]離開我們近15年之後,全球也在這段時間產生更多的變化與挑戰。而這正是蒂利生前不斷地在課堂上、在他的許多著作中提醒我們的事——社會關係與社會構成的複雜性,以及民主體制的發展從來就不是直線向前。相反地,民主是當代社會發展的偶然,也必須要靠著不斷探索人民與權勢者的對抗關係,並且充分地去理解與分析我們所處的社會權力架構,我們才有可能鞏固民主於當代的社會中。

在這樣的社會與全球局勢下,三民書局出版了蒂利的一本社會學小品《人為什麼要找理由?》(Why? What happens when people give reasons … and why),個人認為是別具歷史與社會意義的,因為蒂利的學術生涯一直在追尋民主社會發展的理由。

民主化的機制與課題

蒂利在生前最後一本討論民主的專書《民主》(Democracy, 2007)中指出,從民主體制發展的歷史觀察,有三個主要社會機制的轉變:

將人際間的信賴網絡整合進入公共政治中、 將明顯的不平等(categorical inequalities)摒除在公共政治之外、 以及降低或中立具有自主獨立性格的壓迫控制中心的權力使用。

換言之,蒂利認為,民主的機制是要讓一般人民可以增加他們對於公共政治的影響,並且增強公共政治對於國家機器表現的控制權。而這樣的控制權,從蒂利一直以來的學術研究中的發問可以觀察到,他認為國家建構與民主機制之間,必須要發展出四種機制:

廣泛的民權 減緩或改善公民間不平等的落差 對人民免於國家獨斷行動的保護 國家機構對公民福祉的義務

這些機制必須建構在社會與國家能力(state capacity)的互動關係中,確保國家不會太過強勢而傷害了民主;也要避免國家能力不足,導致社會的無政府狀態。

作為一個長期研究抗爭政治(contentious politics)的學者,蒂利積極地在人民與權勢者的對抗過程中探索雙方如何互動,並且找到不同的原因、理由,去理解為何某些事件中,對立的雙方可以達到共識,促進社會機制與國家權力的平衡。

蒂利強調民主社會與制度的建構,所涉及的,就是人民如何透過不同的抗爭模式,將原本封閉的政治體系逐步開放給更多人參與;同時也透過這樣的參與,逐步去除過往政治體系所創造的,在經濟、社會與文化制度上的不平等。最後,可以同時進一步擴張人民在公共政策與政治體系的影響力,避免權力再度被少數人分配而創造出更多的不公平,破壞了民主社會的信任感。

而民主體系的不穩定,就源自於上述三個民主的社會機制,在民主化的過程中並不是同步到位的。更重要的是,蒂利的研究清楚地指出,許多看似標準的敘事(stories)模式,必須回到在地歷史情境下的社會互動、社會關係中,才能更完整地反映不同事件下的實際社會因果關係的結構。

不平等的持續結構

另一個蒂利也非常關注的民主發展課題,就是不平等的結構。在他的許多著作中可以發現,不平等很常是抗爭的主因,也是體制被挑戰的元兇。但是,為何社會不平等會一直出現在人類社會中?而這樣的不平等結構,又是如何挑戰與危害當代社會的穩定?這對許多社會科學家與政治工作者來說是一個難解的問題,也是民主體系與民主鞏固的困境。

在《持續性不平等》(暫譯,Durable Inequality, 1998)一書中,蒂利透過各種不平等形式、樣態與結構的分析,直指不平等的持續其實源自於明確的不平等區隔(unequal categories),讓某些能夠控制、接觸生產價值資源的人,可以不斷運用這樣的區隔,來壟斷或優先使用資源,去解決組織產生的問題。而那些無法掌控資源的人,就只能被迫接受解決問題的方案,從而形成了不平等的基礎與結構。

蒂利分析,建構明確的對應(paired)與不平等區隔的關鍵機制,就是剝削(exploitation)、機會的掌控(opportunity hoarding)、仿製(emulation)與調適(adaptation)。資源的掌握者,藉由剝削的機制,將勞動所增加的價值獎賞,不平等地分配給不同的團體,藉以分化弱勢者。機會的掌控則是特定群體可以壟斷有價資源,創造他們的社會與經濟優勢。而為了維持這樣的優勢,則透過仿製,將既存的社會關係從一個場域移植到另一個場域中。最後,再透過調適(adaptation),將這些不平等的區隔結構精心規劃進日常生活流程中。

蒂利強調,他會特別去處理持續性不平等的議題與機制,正是因為他希望可以讓世人看見,長期制度性的差別待遇積累、社會關係與經常被忽視的組織流程,其實對於不平等的建構可能有更大的影響。

社會關係與社會重建

以上簡單地回顧了蒂利對民主與不平等的研究與觀點,那麼這樣的回顧與《人為什麼要找理由?》有什麼關連呢?正如好幾位他的學術同僚提及的,蒂利在學術研究的中後期,改從「關係論」(relational realism)去進一步理解社會的發展。他們認為,蒂利在鼓吹建構一種關係社會學,強調社會關係是社會生活的核心[3],因此這本社會學的小品,看似與蒂利長期以來的關懷有些落差。但我認為,《人為什麼要找理由?》反而是最能表現蒂利對人與社會關懷的一本書。