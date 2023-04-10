找尋民主社會發展的理由——紀念影響當代社會科學研究的巨人查爾斯．蒂利
我們想讓你知道的是
查爾斯．蒂利（Charles Tilly）在學術研究的中後期，改從「關係論」去進一步理解社會的發展。他們認為，蒂利在鼓吹建構一種關係社會學，強調社會關係是社會生活的核心，因此這本社會學的小品，看似與蒂利長期以來的關懷有些落差。但我認為，《人為什麼要找理由？》反而是最能表現蒂利對人與社會關懷的一本書。
文：董建宏[1]（中興大學景觀與遊憩學位學程）
一場突如其來的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，打亂了社會與世界的常規。一個不義的侵略戰爭，打破了後冷戰的世界秩序。一個始料未及的美國總統，挑戰了世人對民主的理解。在查爾斯．蒂利（Charles Tilly） [2]離開我們近15年之後，全球也在這段時間產生更多的變化與挑戰。而這正是蒂利生前不斷地在課堂上、在他的許多著作中提醒我們的事——社會關係與社會構成的複雜性，以及民主體制的發展從來就不是直線向前。相反地，民主是當代社會發展的偶然，也必須要靠著不斷探索人民與權勢者的對抗關係，並且充分地去理解與分析我們所處的社會權力架構，我們才有可能鞏固民主於當代的社會中。
在這樣的社會與全球局勢下，三民書局出版了蒂利的一本社會學小品《人為什麼要找理由？》（Why? What happens when people give reasons … and why），個人認為是別具歷史與社會意義的，因為蒂利的學術生涯一直在追尋民主社會發展的理由。
民主化的機制與課題
蒂利在生前最後一本討論民主的專書《民主》（Democracy, 2007）中指出，從民主體制發展的歷史觀察，有三個主要社會機制的轉變：
- 將人際間的信賴網絡整合進入公共政治中、
- 將明顯的不平等（categorical inequalities）摒除在公共政治之外、
- 以及降低或中立具有自主獨立性格的壓迫控制中心的權力使用。
換言之，蒂利認為，民主的機制是要讓一般人民可以增加他們對於公共政治的影響，並且增強公共政治對於國家機器表現的控制權。而這樣的控制權，從蒂利一直以來的學術研究中的發問可以觀察到，他認為國家建構與民主機制之間，必須要發展出四種機制：
- 廣泛的民權
- 減緩或改善公民間不平等的落差
- 對人民免於國家獨斷行動的保護
- 國家機構對公民福祉的義務
這些機制必須建構在社會與國家能力（state capacity）的互動關係中，確保國家不會太過強勢而傷害了民主；也要避免國家能力不足，導致社會的無政府狀態。
作為一個長期研究抗爭政治（contentious politics）的學者，蒂利積極地在人民與權勢者的對抗過程中探索雙方如何互動，並且找到不同的原因、理由，去理解為何某些事件中，對立的雙方可以達到共識，促進社會機制與國家權力的平衡。
蒂利強調民主社會與制度的建構，所涉及的，就是人民如何透過不同的抗爭模式，將原本封閉的政治體系逐步開放給更多人參與；同時也透過這樣的參與，逐步去除過往政治體系所創造的，在經濟、社會與文化制度上的不平等。最後，可以同時進一步擴張人民在公共政策與政治體系的影響力，避免權力再度被少數人分配而創造出更多的不公平，破壞了民主社會的信任感。
而民主體系的不穩定，就源自於上述三個民主的社會機制，在民主化的過程中並不是同步到位的。更重要的是，蒂利的研究清楚地指出，許多看似標準的敘事（stories）模式，必須回到在地歷史情境下的社會互動、社會關係中，才能更完整地反映不同事件下的實際社會因果關係的結構。
不平等的持續結構
另一個蒂利也非常關注的民主發展課題，就是不平等的結構。在他的許多著作中可以發現，不平等很常是抗爭的主因，也是體制被挑戰的元兇。但是，為何社會不平等會一直出現在人類社會中？而這樣的不平等結構，又是如何挑戰與危害當代社會的穩定？這對許多社會科學家與政治工作者來說是一個難解的問題，也是民主體系與民主鞏固的困境。
在《持續性不平等》（暫譯，Durable Inequality, 1998）一書中，蒂利透過各種不平等形式、樣態與結構的分析，直指不平等的持續其實源自於明確的不平等區隔（unequal categories），讓某些能夠控制、接觸生產價值資源的人，可以不斷運用這樣的區隔，來壟斷或優先使用資源，去解決組織產生的問題。而那些無法掌控資源的人，就只能被迫接受解決問題的方案，從而形成了不平等的基礎與結構。
蒂利分析，建構明確的對應（paired）與不平等區隔的關鍵機制，就是剝削（exploitation）、機會的掌控（opportunity hoarding）、仿製（emulation）與調適（adaptation）。資源的掌握者，藉由剝削的機制，將勞動所增加的價值獎賞，不平等地分配給不同的團體，藉以分化弱勢者。機會的掌控則是特定群體可以壟斷有價資源，創造他們的社會與經濟優勢。而為了維持這樣的優勢，則透過仿製，將既存的社會關係從一個場域移植到另一個場域中。最後，再透過調適（adaptation），將這些不平等的區隔結構精心規劃進日常生活流程中。
蒂利強調，他會特別去處理持續性不平等的議題與機制，正是因為他希望可以讓世人看見，長期制度性的差別待遇積累、社會關係與經常被忽視的組織流程，其實對於不平等的建構可能有更大的影響。
社會關係與社會重建
以上簡單地回顧了蒂利對民主與不平等的研究與觀點，那麼這樣的回顧與《人為什麼要找理由？》有什麼關連呢？正如好幾位他的學術同僚提及的，蒂利在學術研究的中後期，改從「關係論」（relational realism）去進一步理解社會的發展。他們認為，蒂利在鼓吹建構一種關係社會學，強調社會關係是社會生活的核心[3]，因此這本社會學的小品，看似與蒂利長期以來的關懷有些落差。但我認為，《人為什麼要找理由？》反而是最能表現蒂利對人與社會關懷的一本書。
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！