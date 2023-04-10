找尋民主社會發展的理由——紀念影響當代社會科學研究的巨人查爾斯．蒂利

文：董建宏[1]（中興大學景觀與遊憩學位學程）

一場突如其來的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，打亂了社會與世界的常規。一個不義的侵略戰爭，打破了後冷戰的世界秩序。一個始料未及的美國總統，挑戰了世人對民主的理解。在查爾斯．蒂利（Charles Tilly） [2]離開我們近15年之後，全球也在這段時間產生更多的變化與挑戰。而這正是蒂利生前不斷地在課堂上、在他的許多著作中提醒我們的事——社會關係與社會構成的複雜性，以及民主體制的發展從來就不是直線向前。相反地，民主是當代社會發展的偶然，也必須要靠著不斷探索人民與權勢者的對抗關係，並且充分地去理解與分析我們所處的社會權力架構，我們才有可能鞏固民主於當代的社會中。

在這樣的社會與全球局勢下，三民書局出版了蒂利的一本社會學小品《人為什麼要找理由？》（Why? What happens when people give reasons … and why），個人認為是別具歷史與社會意義的，因為蒂利的學術生涯一直在追尋民主社會發展的理由。

民主化的機制與課題

蒂利在生前最後一本討論民主的專書《民主》（Democracy, 2007）中指出，從民主體制發展的歷史觀察，有三個主要社會機制的轉變：

將人際間的信賴網絡整合進入公共政治中、 將明顯的不平等（categorical inequalities）摒除在公共政治之外、 以及降低或中立具有自主獨立性格的壓迫控制中心的權力使用。

換言之，蒂利認為，民主的機制是要讓一般人民可以增加他們對於公共政治的影響，並且增強公共政治對於國家機器表現的控制權。而這樣的控制權，從蒂利一直以來的學術研究中的發問可以觀察到，他認為國家建構與民主機制之間，必須要發展出四種機制：

廣泛的民權 減緩或改善公民間不平等的落差 對人民免於國家獨斷行動的保護 國家機構對公民福祉的義務

這些機制必須建構在社會與國家能力（state capacity）的互動關係中，確保國家不會太過強勢而傷害了民主；也要避免國家能力不足，導致社會的無政府狀態。

作為一個長期研究抗爭政治（contentious politics）的學者，蒂利積極地在人民與權勢者的對抗過程中探索雙方如何互動，並且找到不同的原因、理由，去理解為何某些事件中，對立的雙方可以達到共識，促進社會機制與國家權力的平衡。

蒂利強調民主社會與制度的建構，所涉及的，就是人民如何透過不同的抗爭模式，將原本封閉的政治體系逐步開放給更多人參與；同時也透過這樣的參與，逐步去除過往政治體系所創造的，在經濟、社會與文化制度上的不平等。最後，可以同時進一步擴張人民在公共政策與政治體系的影響力，避免權力再度被少數人分配而創造出更多的不公平，破壞了民主社會的信任感。

而民主體系的不穩定，就源自於上述三個民主的社會機制，在民主化的過程中並不是同步到位的。更重要的是，蒂利的研究清楚地指出，許多看似標準的敘事（stories）模式，必須回到在地歷史情境下的社會互動、社會關係中，才能更完整地反映不同事件下的實際社會因果關係的結構。

不平等的持續結構

另一個蒂利也非常關注的民主發展課題，就是不平等的結構。在他的許多著作中可以發現，不平等很常是抗爭的主因，也是體制被挑戰的元兇。但是，為何社會不平等會一直出現在人類社會中？而這樣的不平等結構，又是如何挑戰與危害當代社會的穩定？這對許多社會科學家與政治工作者來說是一個難解的問題，也是民主體系與民主鞏固的困境。

在《持續性不平等》（暫譯，Durable Inequality, 1998）一書中，蒂利透過各種不平等形式、樣態與結構的分析，直指不平等的持續其實源自於明確的不平等區隔（unequal categories），讓某些能夠控制、接觸生產價值資源的人，可以不斷運用這樣的區隔，來壟斷或優先使用資源，去解決組織產生的問題。而那些無法掌控資源的人，就只能被迫接受解決問題的方案，從而形成了不平等的基礎與結構。

蒂利分析，建構明確的對應（paired）與不平等區隔的關鍵機制，就是剝削（exploitation）、機會的掌控（opportunity hoarding）、仿製（emulation）與調適（adaptation）。資源的掌握者，藉由剝削的機制，將勞動所增加的價值獎賞，不平等地分配給不同的團體，藉以分化弱勢者。機會的掌控則是特定群體可以壟斷有價資源，創造他們的社會與經濟優勢。而為了維持這樣的優勢，則透過仿製，將既存的社會關係從一個場域移植到另一個場域中。最後，再透過調適（adaptation），將這些不平等的區隔結構精心規劃進日常生活流程中。

蒂利強調，他會特別去處理持續性不平等的議題與機制，正是因為他希望可以讓世人看見，長期制度性的差別待遇積累、社會關係與經常被忽視的組織流程，其實對於不平等的建構可能有更大的影響。

社會關係與社會重建

以上簡單地回顧了蒂利對民主與不平等的研究與觀點，那麼這樣的回顧與《人為什麼要找理由？》有什麼關連呢？正如好幾位他的學術同僚提及的，蒂利在學術研究的中後期，改從「關係論」（relational realism）去進一步理解社會的發展。他們認為，蒂利在鼓吹建構一種關係社會學，強調社會關係是社會生活的核心[3]，因此這本社會學的小品，看似與蒂利長期以來的關懷有些落差。但我認為，《人為什麼要找理由？》反而是最能表現蒂利對人與社會關懷的一本書。