2023/03/31,
印太

英國獲准入CPTPP創先例，日媒分析：下一個就是台灣，專家評估可能也需要2年

英國獲准入CPTPP創先例，日媒分析：下一個就是台灣，專家評估可能也需要2年
Photo Credit: 中央社

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英國首相府今（31）日宣布成功加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），這是英國2020年正式脫歐後參與的最大規模貿易協定。日本《富士晚報》報導，今後申請加盟的中國、台灣入會申請進度備受注目。

英國獲准入CPTPP創先例，只待最後行政程序

（中央社）英國首相府今（31）日宣布成功加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），這是英國2020年正式脫歐後參與的最大規模貿易協定。在英國與其他CPTPP成員完成最後的法律和行政步驟後，即可簽訂正式准入文件。

貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）倫敦時間30日晚間，與CPTPP現有11個成員經濟體的經貿部會首長通話，現有成員經濟體在會議上確認英國獲准加入。

英國2021年2月1日正式申請加入CPTPP。在歷經超過20個月、5大回合的馬拉松協商後，所有既有成員按「共識決」同意英國加入，英國因此成為第一個加入CPTPP的歐洲國家，也是第一個加入CPTPP的非創始經濟體。

成為CPTPP一員以前，英國已與9個CPTPP成員經濟體簽有自由貿易協定（FTA）。這有助推進協商，而CPTPP將較原有FTA提供更多投資貿易便捷措施與機制。

隨著英國加入，CPTPP整體的國內生產毛額（GDP）總和在全球GDP的占比將達近15％。

英國政府評估，長期而言，加入CPTPP可望為英國經濟帶來約18億英鎊的增長，超過99％英國出口至CPTPP成員經濟體的貨品將有權享「零關稅」優惠，包括乳酪、汽車、巧克力、機械設備、琴酒和威士忌。

在服務出口方面，CPTPP減少繁雜的行政手續，並提供英國企業在亞太區域擴張版圖的契機，包括在數位貿易領域。

英國是全球規模第二大的服務供應國。根據官方資料，英國去年與CPTPP原有11個成員經濟體的貿易總額約43％來自服務貿易。加入CPTPP後，英國企業在相關國家境內將享有與本國企業幾乎相等的法規待遇。

英國政府指出，加入CPTPP的正式協商程序於2021年6月展開，並於今年3月稍早結束。

CPTPP原有成員與英國的新一輪協商2月下旬在越南登場，與會人數超過150人。英國首相府3月7日回應中央社詢問表示，在越南的協商「進度良好」，英方期待在符合本國利益與國內優先考量的條件下加入CPTPP，儘快完成協商。

英國政府今天強調，CPTPP條文將維護英國重要產業與實體的利益，包括農業和國民保健署（NHS），也將確保英國得以維持在動物福利、環境保護和食物安全領域的高標準規範。

首相蘇納克（Rishi Sunak）和巴登諾克此前數次強調，對英方而言，協商首重「品質」、而非「速度」或「數量」，政府將致力確保任何貿易協議不損及英國優先考量與利益。

巴登諾克說，印太區域內的人口占全球人口約60％，預估全球經濟未來約54％的增長額將來自這個區域，全球約半數中產階級消費者預計未來會集中在印太區域。英國加入CPTPP不僅有助擴大自身在印太區域的活動，也將參與形塑CPTPP的發展，並「對抗不公平與脅迫的貿易行為」。

CPTPP原有11個成員經濟體，包含日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利、馬來西亞。英國是第12個成員。

英國順利加入CPTPP後，各成員經濟體即將面臨的難題包括中國申請加入案。在英、中關係受國內外安全議題影響趨於緊張的情況下，英國將在中國申請案扮演什麼角色，值得關注。巴登諾克特別提到英方將「對抗不公平與脅迫的貿易行為」，耐人尋味。

中國和台灣2021年9月先後遞件申請加入CPTPP，相隔不到一週。

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由日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）2018年12月生效，首次部長級會議2019年在東京舉行，參與的11國部長級人士與會並發表宣言。

英國申入CPTPP獲准創先例，日媒分析：下一個就是台灣

（中央社）日媒報導，日本、澳洲等CPTPP成員國大致同意英國入會，成員國31日將召開部長級線上會議。英國若入會，接下來就是台灣入會。

日本產經新聞社旗下的《富士晚報》報導，CPTPP的11個成員國預計今天召開部長級會議同意英國加入，這將是CPTPP自2018年底生效以來首度有新成員加入。今後申請加盟的中國、台灣入會申請進度備受注目。

報導說，台灣的總統蔡英文29日出訪中美洲友邦，去程過境共享自由、民主、法治等價值觀的美國紐約，回程預定過境洛杉磯，會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）並發表演說。

CPTPP是藉由規範農產品、工業產品關稅自由化、智慧財產等推動自由貿易的框架，美國最初加入，但前總統川普政府以不滿意條件為由退出，目前成員國有日本、澳洲、加拿大、紐西蘭等11國。

2021年2月正式申請加入的英國可望於今年內在最高決策機關CPTPP委員會上獲得正式承認入會。

就在台灣表明有意加入CPTPP時，中國2021年9月16日申請加入，台灣就在9月22日提出申請。之後烏拉圭也提出申請。

英國申請加入如何處理成了審核這些提出申請國家的試金石，因此CPTPP會員國審慎協商。日本等會員國期待美國重返CPTPP，但今後台灣、中國的申請案將如何處理是焦點。

報導說，要加入CPTPP需要獲得全體會員國同意，中國在台灣提出申請後，對墨西哥、紐西蘭、越南、馬來西亞等會員國積極展開外交工作。一般認為，中國除了希望在CPTPP為自己創造有利的條件外，也要力阻台灣加入CPTPP。

不過，中國對國有企業採優惠措施、未能徹底做好智慧財產權的保護等，能否遵守CPTPP規則令人憂慮。對於中國的入會，日本向來採取慎重的立場。


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