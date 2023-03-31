英國獲准入CPTPP創先例，日媒分析：下一個就是台灣，專家評估可能也需要2年
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英國首相府今（31）日宣布成功加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），這是英國2020年正式脫歐後參與的最大規模貿易協定。日本《富士晚報》報導，今後申請加盟的中國、台灣入會申請進度備受注目。
英國獲准入CPTPP創先例，只待最後行政程序
（中央社）英國首相府今（31）日宣布成功加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），這是英國2020年正式脫歐後參與的最大規模貿易協定。在英國與其他CPTPP成員完成最後的法律和行政步驟後，即可簽訂正式准入文件。
貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）倫敦時間30日晚間，與CPTPP現有11個成員經濟體的經貿部會首長通話，現有成員經濟體在會議上確認英國獲准加入。
英國2021年2月1日正式申請加入CPTPP。在歷經超過20個月、5大回合的馬拉松協商後，所有既有成員按「共識決」同意英國加入，英國因此成為第一個加入CPTPP的歐洲國家，也是第一個加入CPTPP的非創始經濟體。
成為CPTPP一員以前，英國已與9個CPTPP成員經濟體簽有自由貿易協定（FTA）。這有助推進協商，而CPTPP將較原有FTA提供更多投資貿易便捷措施與機制。
隨著英國加入，CPTPP整體的國內生產毛額（GDP）總和在全球GDP的占比將達近15％。
英國政府評估，長期而言，加入CPTPP可望為英國經濟帶來約18億英鎊的增長，超過99％英國出口至CPTPP成員經濟體的貨品將有權享「零關稅」優惠，包括乳酪、汽車、巧克力、機械設備、琴酒和威士忌。
在服務出口方面，CPTPP減少繁雜的行政手續，並提供英國企業在亞太區域擴張版圖的契機，包括在數位貿易領域。
英國是全球規模第二大的服務供應國。根據官方資料，英國去年與CPTPP原有11個成員經濟體的貿易總額約43％來自服務貿易。加入CPTPP後，英國企業在相關國家境內將享有與本國企業幾乎相等的法規待遇。
英國政府指出，加入CPTPP的正式協商程序於2021年6月展開，並於今年3月稍早結束。
CPTPP原有成員與英國的新一輪協商2月下旬在越南登場，與會人數超過150人。英國首相府3月7日回應中央社詢問表示，在越南的協商「進度良好」，英方期待在符合本國利益與國內優先考量的條件下加入CPTPP，儘快完成協商。
英國政府今天強調，CPTPP條文將維護英國重要產業與實體的利益，包括農業和國民保健署（NHS），也將確保英國得以維持在動物福利、環境保護和食物安全領域的高標準規範。
首相蘇納克（Rishi Sunak）和巴登諾克此前數次強調，對英方而言，協商首重「品質」、而非「速度」或「數量」，政府將致力確保任何貿易協議不損及英國優先考量與利益。
巴登諾克說，印太區域內的人口占全球人口約60％，預估全球經濟未來約54％的增長額將來自這個區域，全球約半數中產階級消費者預計未來會集中在印太區域。英國加入CPTPP不僅有助擴大自身在印太區域的活動，也將參與形塑CPTPP的發展，並「對抗不公平與脅迫的貿易行為」。
CPTPP原有11個成員經濟體，包含日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利、馬來西亞。英國是第12個成員。
英國順利加入CPTPP後，各成員經濟體即將面臨的難題包括中國申請加入案。在英、中關係受國內外安全議題影響趨於緊張的情況下，英國將在中國申請案扮演什麼角色，值得關注。巴登諾克特別提到英方將「對抗不公平與脅迫的貿易行為」，耐人尋味。
中國和台灣2021年9月先後遞件申請加入CPTPP，相隔不到一週。
英國申入CPTPP獲准創先例，日媒分析：下一個就是台灣
（中央社）日媒報導，日本、澳洲等CPTPP成員國大致同意英國入會，成員國31日將召開部長級線上會議。英國若入會，接下來就是台灣入會。
日本產經新聞社旗下的《富士晚報》報導，CPTPP的11個成員國預計今天召開部長級會議同意英國加入，這將是CPTPP自2018年底生效以來首度有新成員加入。今後申請加盟的中國、台灣入會申請進度備受注目。
報導說，台灣的總統蔡英文29日出訪中美洲友邦，去程過境共享自由、民主、法治等價值觀的美國紐約，回程預定過境洛杉磯，會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）並發表演說。
CPTPP是藉由規範農產品、工業產品關稅自由化、智慧財產等推動自由貿易的框架，美國最初加入，但前總統川普政府以不滿意條件為由退出，目前成員國有日本、澳洲、加拿大、紐西蘭等11國。
2021年2月正式申請加入的英國可望於今年內在最高決策機關CPTPP委員會上獲得正式承認入會。
就在台灣表明有意加入CPTPP時，中國2021年9月16日申請加入，台灣就在9月22日提出申請。之後烏拉圭也提出申請。
英國申請加入如何處理成了審核這些提出申請國家的試金石，因此CPTPP會員國審慎協商。日本等會員國期待美國重返CPTPP，但今後台灣、中國的申請案將如何處理是焦點。
報導說，要加入CPTPP需要獲得全體會員國同意，中國在台灣提出申請後，對墨西哥、紐西蘭、越南、馬來西亞等會員國積極展開外交工作。一般認為，中國除了希望在CPTPP為自己創造有利的條件外，也要力阻台灣加入CPTPP。
不過，中國對國有企業採優惠措施、未能徹底做好智慧財產權的保護等，能否遵守CPTPP規則令人憂慮。對於中國的入會，日本向來採取慎重的立場。
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。