韓國新任駐台代表李殷鎬：促進台韓半導體「強強合作」，韓流、觀光拉近人民距離

韓國新任代表具工學背景，盼藉專業助韓台半導體合作

（中央社）半導體供應鏈近年成為全球戰略焦點，韓國派駐台灣的新任代表李殷鎬除了具有相關領域的博士學位，並曾任韓國戰略物資管理院長。他表示，希望藉著自己的專業促進台韓半導體產業「強強合作」，在全球版圖獲取更大優勢。

李殷鎬的名片上註明他的「工學博士」背景，在上週接受《中央社》與《中央廣播電台》訪問時，他說自己的職涯背景跟歷任韓國駐台代表不同，以往的代表多半出身法政或經貿企管科系，他的專長領域則是與半導體相關的微機械，以及無人機產業。他擁有首爾大學機械設計碩士、美國喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）機械工程博士學位。

被問到將如何運用自己的專業在駐台的外交工作上時，李殷鎬表示，過去2、3年來，全球出現難以想像的產品短缺問題，使各界更關切供應鏈的穩定性與經濟安全等議題，其中最重要的就是半導體產業，而這將是他在台工作重心之一。

李殷鎬在2月20日抵達台灣之後，已走訪半導體產業重鎮新竹。他表示，雖未能看到台積電目前的工廠，但在工業技術研究院看到了台積電的第一座工廠，工研院對資料的完善保存，有助他更了解台灣半導體產業的崛起過程。

李殷鎬對推進台韓在半導體產業的合作充滿希望，他表示，半導體是韓國與台灣的強項，且各有優勢項目，韓國在動態隨機存取記憶體（DRAM）全球市占率達7成，快閃記憶體市占率達5成，台灣則在晶圓代工市占率達近6成，雙方有許多合作的空間。

他以數據舉例，韓台貿易額過去20年屢創新高，2022年貿易額已達564億美元， 其中半導體產業占絕大部分，凸顯韓台雙邊在半導體產業是互補關係。他最近聽說韓台半導體產業正在相互學習技術，他將以駐台代表的身分全力支持，讓韓台企業合作在全球板塊獲得更大優勢。

美國攜手日、韓、台成立的「晶片四方聯盟」（Chip 4）2月16日在台灣舉行會議。李殷鎬認為，基於強化半導體產業韌性與供應鏈安全的共同目標，美日韓台應會持續在此議題保持合作關係。

不過相對於輿論慣稱Chip 4為劍指中國的半導體「聯盟」，李殷鎬表示，他認為Chip 4的性質應更像「工作組織或工作班」，是要針對不同的產業鏈擴大研究人力與資源的實質合作。

Photo Credit: 中央社 韓國駐台代表處成立到今年11月將滿30週年，新任韓國代表李殷鎬表示，屆時將擴大舉辦的國慶酒會仍在籌劃階段，希望出席名單會給大家帶來「驚喜」，也很期待韓台邁入下一個互動良好的30年。中央社記者張新偉攝 112年3月30日

韓國代表處30週年，李殷鎬：韓流、觀光拉近人民距離

（中央社）韓國駐台代表處成立到今年11月將滿30週年，新任韓國代表李殷鎬表示，屆時將擴大舉辦的國慶酒會仍在籌劃階段，希望出席名單會給大家帶來「驚喜」，也很期待韓台邁入下一個互動良好的30年。

李殷鎬日前接受《中央社》與《中央廣播電台》訪問時，談到任內工作除聚焦推動雙邊半導體合作，也希望深化人民之間的各種交流。

李殷鎬表示，2019年台韓互訪人次多達250萬，去年底台灣解除疫情相關的邊境管制後，訪客人數快速回流。他在某個週末隨便走進西門町一家咖啡廳，很驚訝聽到周遭客人都在講韓語，才驚覺整間店裡的顧客多半是韓國人。

李殷鎬表示，「韓流」戲劇與明星大大拉近了韓國與台灣的距離，他在拜訪台灣官員或跟民眾聊天時，話題總離不開韓劇，從早期的《大長今》，到前年爆紅的《魷魚遊戲》，到最近播出的《黑暗榮耀》，他很高興幾乎各年齡層的台灣人都愛看韓劇。

談到韓國女子天團BLACKPINK3月中在高雄的演唱會引發搶票大戰，李殷鎬笑說：「很遺憾我也是從電視上看到的，沒有拿到票。」

李殷鎬駐台前雖未到過台灣，但他父親40多年前曾來台出差，他對父親拍攝的台灣照片印象深刻，抵台後還專程去尋訪那些景點，其中有些區域已變得大廈林立，也有些地方仍保留當時的樣貌。

李殷鎬說，他儘管工作忙碌，仍希望盡量把台灣走透透。他並說，他大學時期就看過《國家地理》（National Geographic）雜誌介紹台灣，因此很想去爬台灣的山。

他告訴記者，因為曾在韓國知名電影《分手的決心》中出現，台灣的噶瑪蘭威士忌在韓國也很有名。他說，透過文化推動貿易是當下一種新的模式，未來他希望多尋找韓台間這類合作契機。

被問到對台灣食物的觀感，李殷鎬說，因為台灣美食太多，她的夫人現在已經不在家裡做韓食料理，兩人直接出門外食，從街邊小吃到高級餐廳都有嘗試。

李殷鎬表示，訪問的前一天，他剛完成「心願清單」上的一個項目：在鼎泰豐午餐。他說，雖然代表處離鼎泰豐101分店很近，但每次經過，人潮都多到要排隊至少1.5小時，最後他太太決定在上午11時百貨公司開門時就去排隊，兩人終於吃到。他露出笑容說：「真的非常好吃。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀