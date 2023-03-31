2023/03/31,
科技

手機問世50週年，發明人古柏預言行動裝置未來可協助戰勝疾病

手機問世50週年，發明人古柏預言行動裝置未來可協助戰勝疾病
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古柏說：「這支手機重量超過1公斤，電池續航力大概只夠通話25分鐘。但這不是問題，因為這支手機很重，拿不了25分鐘。」從這支手機撥出的第一通電話不需要很長，只要打得通就好，而最適合的通話對象就是古柏的競爭對手。

（中央社）美國工程師古柏（Martin Cooper）50年前發明手機，被稱為「手機之父」。或許現在人們有點太沉迷，但他說，人手一支的精巧手機可謂潛力無窮，未來甚至可能協助戰勝疾病。

94歲的古柏在加州德馬（Del Mar）辦公室告訴《法新社》：「看到有人邊過馬路邊滑手機，讓我心驚膽跳，他們簡直瘋了。」

古柏戴著蘋果手錶（Apple Watch），手上拿著高階iPhone，輪番查看電子郵件、照片、YouTube影片，並操控助聽器。但他坦承，市面上有數百萬款應用程式，有點眼花撩亂。

古柏說，他的iPhone主要是用來講電話，與他1973年4月3日用來撥打第一通行動電話的厚重裝置相比，肯定是判若雲泥。

他當時任職於摩托羅拉公司（Motorola Inc），率領一群設計師與工程師在短時間內全力研發出第一支行動科技裝置，免於在新興市場中遭到淘汰。

摩托羅拉投資了數以百萬計美元在這個計畫上，希望能擊敗「貝爾系統」（Bell System）。貝爾系統自1877年創建以來，主宰美國電信業超過一個世紀。

貝爾系統的工程師早在第二次世界大戰後就萌生製造行動電話系統的想法，到了1960年代末期，進展到車載電話，需要巨大的電池供應電力。

但古柏認為，這不是真正的行動裝置。1972年底，他下定決心要發明一個能隨時隨地使用的裝置。

古柏手邊有整個摩托羅拉公司的資源可以運用，他召集了半導體、電晶體與天線方面的專家，焚膏繼晷地研發3個月。

到了3月底，他們成功製造出心目中的行動裝置，推出DynaTAC（Dynamic Adaptive Total Area Coverage）手機。

古柏說：「這支手機重量超過1公斤，電池續航力大概只夠通話25分鐘。但這不是問題，因為這支手機很重，拿不了25分鐘。」

從這支手機撥出的第一通電話不需要很長，只要打得通就好，而最適合的通話對象就是古柏的競爭對手。

古柏說：「我站在（紐約）第六大道（Sixth Avenue），腦中閃過一個念頭：我必須打給我在貝爾系統的對手，喬爾．恩格爾博士（Dr. Joel Engel）。」

古柏當時在電話中說：「喬爾，我是古柏……我正在用手提電話跟你講話。這是一支真正的手機，個人持有、可攜帶、可手持的手機。」

古柏描述：「另一頭一片靜默，我覺得他一定氣得牙癢癢。」

隨著科技進步，手機持續改善人們的生活。古柏說：「手機現在成了人的延伸，可以做很多事。就這點而言，我們還處於起步階段，才剛開始了解手機可以運用在什麼地方。」

「未來，我們可以預期手機能翻轉教育、改革醫療照護產業。我知道這聽起來很誇大，但我想讓大家知道，在一到兩個世代內，我們將能戰勝疾病。」

他說，就像他的手錶能在他游泳時測量心率、手機能監控他的助聽器一樣，有一天手機將可連結到一系列的身體感測器，在疾病開始發展之前率先偵測出來。

至於人們盯著手機不放的現象，古柏不太擔心，新科技總會伴隨著挑戰。

他說：「一代比一代更聰明……人們會學到如何更有效率地運用手機。人類遲早會搞定的。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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