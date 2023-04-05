《以神之名：信仰的背叛》忽略了一點：正教與邪教的距離，並不如想像中那麼遙遠

文：沈溺在經典閱讀中的John Lin

相信大家看了Netflix的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》之後，一定會對於這些「邪教」的教主以宗教之名、行性侵之實感到噁心。細數紀錄片裡攝理教的教主鄭明析、萬民中央教會的教主李載祿，統統因為性侵的罪證確鑿而入獄，而攝理教的教主鄭明析甚至在出獄後，又因為新的性侵案被羈押，簡直是沒完沒了的性侵再性侵。

最要命的是：即使教主一再被羈押、入獄，還是有一堆死忠的信徒在教會等著「被司法迫害」的教主回來。看來這樣的紀錄片可以繼續拍個好幾季，不愁沒有新的題材啊⋯⋯。

但是《以神之名：信仰的背叛》這樣的紀錄片有很大的毛病：它只把焦點放在這些規模較小、教義較有爭議的新興宗教。當我們把這些宗教當成「邪教」之後，就會不知不覺的把這些性侵案侷限在這些「邪教」身上，以為我們只要避開這些「邪教」，就可以天下太平了。

事實當然不是這樣，現在讓我們將鏡頭轉到天主教和基督教這些「正教」身上：

以為只有天主教出問題嗎？基督教也是問題重重：

為什麼崇尚聖潔的教會，居然會成為性侵的溫床？而且這些性侵犯不是別人，就是肩負著傳遞基督福音任務的神父、牧師、還有修女（見新聞連結）？在我們的價值觀瀕臨錯亂之前，讓我們來聽聽國內以「預防及消弭性別暴力之傷害」為使命的勵馨基金會怎麼說：

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

由上所知，教會的權勢性侵，和職場、校園所遇到的權勢性侵一樣，都是這些有權者、既得利益者利用不對等的權力，所施加受害者的性暴力。只要權力持續不對等，公權力持續無作為，就永無止息之日。

以我個人的觀察，教會（不分「正教」、「邪教」）的性侵案會這麼難處理的關鍵在於：教會掌握了過份強大、卻又無比脆弱的權柄。因為「教會是主耶穌的身體」，是絕對神聖的所在，很自然的就會讓信徒無條件的崇拜；再加上由凡人所承擔的過大權柄，很容易因為傳道者的失誤而土崩瓦解。所以在不惜一切手段維護教會權柄的壓力下，性侵案這樣的「破口」就會一律被壓制、被噤聲。

這麼強大又脆弱的矛盾力量，在2016年的反同婚運動就已充份展現：藉由打擊佔台灣人口不到5%的LGBT族群，來凝聚教會的向心力，我之前的文章就在討論這種藉由「打擊異端」來掩蓋自身脆弱的不當作為。

這麼多年來，教會對於教會性侵案極力打壓的作為，其實只是再次突顯教會脆弱的本質而已：如果是真正強大的團體，開誠佈公讓司法介入、直接開除這些不適任的神職人員不就解決了，何必要這樣罔顧受害者權益，官官相護、醜態畢露？

教會屬於高於一切存在的神，卻又受人類社會的法律約束，本來是一件很矛盾的事，我們不能期待只靠教會的自律、自清，就可以解決教會性侵的問題。讓更多的公權力介入教會，並加強宣導權勢性侵的觀念，才有機會阻止教會性侵的一再發生。不要被困在「正教」和「邪教」的刻板印象中，只要一時心存邪念，就算再怎麼德高望重的神職人員也會犯下滔天大罪，不可不慎。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航