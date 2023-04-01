就算學生求援，也只會換來學校用更多「輔導」來持續教師霸凌
我們想讓你知道的是
作為一位家長，對小孩在校遭遇教師霸凌深感不捨，對因霸凌而輕生深感痛心。然作為一位教師，身處教育第一線，長期觀察、經手校園霸凌實務，對此案件實感漠然，因為此事在此類學生身上，實屬必然。此必然也影響到教育部統計失真之問題。
文：文紐斯（教師）
台中市豐原高中發生學生疑遭至少七名師長集體霸凌致輕生事件。該校學生一個月前便在網路公開此事，另有自稱在該校工作的林姓讀者在《NOWnews》新聞留言未獲積極處理。近日，教育局才回應表示，事發後即積極督促學校調查。同時教育部的新聞稿說明「對於老師霸凌學生事件，教育部昨說明，老師對學生霸凌是從109年7月納入準則規範，近三年來通報件數逐年增加，109至111年合計高達649件，確認件數卻僅35件，佔比約5.4％」。
作為一位家長，對小孩在校遭遇教師霸凌深感不捨，對因霸凌而輕生深感痛心。然作為一位教師，身處教育第一線，長期觀察、經手校園霸凌實務，對此案件實感漠然，因為此事在此類學生身上，實屬必然。此必然也影響到教育部統計失真之問題。
首先必須說明，霸凌與學生輕生實無因果關係（請讀者先耐著性子看完全文）。不是霸凌就會輕生，許多被霸凌的學生並未輕生，因此無法直接做成霸凌造成輕生之推論；霸凌後輕生與否與學生自身之特質有關，所以只要任何跟輕生有關之因素，都可將其連結至學生輕生之結果。在此前提下，校方處理教師霸凌學生之申訴案，討論時可能的做法為有霸凌行為但不嚴重、輔導涉及霸凌之老師、輔導被霸凌之學生「正向」接受學校的心理輔導並正常到校。
因案件不嚴重，所以無人處理；老師可能有問題，但實際上並不會真的輔導涉案老師；會用盡全力「輔導學生」，提供許多資源，如入班觀課、心理諮商，對學生的一言一行紀錄的巨細靡遺，然後用這些資料佐證學生在校正常。
學生提出的所有校外之心理諮商、醫療行為，學校並不認可，而且會找學校熟識的心理師、身心科醫師重新診斷（美其名是第二管道，多增加資源輔導學生）並從中篩選有利校方說法作為紀錄。因此學校並不會正視學生的心理問題，當然不會認為嚴重的心理問題可能造成學生自殺。
學校會動用許多「輔導資源」，但輔導的成效由學校判定，而非學生的醫療診斷。學校的輔導目標是讓學生正向面對學校（教師），也就是學校認為讓學生正面面對霸凌他們的老師才是「正向」。在這種情況下，學生無法避免老師霸凌他們，學校所有的輔導措施也是協助學生正向到學校接受老師的霸淩。
學生能否求援？當然可以，但沒有用。向學校求援之結果如前面所述，換來的是學校用更多「輔導」來協助學生持續被老師霸凌。申訴？申訴要提資料，立時好幾個月。在那幾個月，學生心理狀態已經更為惡化。等到申訴評議結果，學生會看到學校說已採行對學生有利的措施、輔導學生「正向適應學校」。就算提再申訴，再申訴又是歷時好幾個月，再申訴結果可能也還是「學校說已採行對學生有利的措施、輔導學生『正向適應學校』」。
就算是訴願，訴願又是歷時好幾個月，訴願結果可能也還是「學校說已採行對學生有利的措施、輔導學生『正向適應學校』」。所以救濟程序是紙上畫畫、牆上掛掛，這麼多次的會議都只會採用（其實是複製貼上）校方的說法。學生救濟一路被駁回，心理狀態遲早崩潰。
因為學校作法有目共睹，學生、家長也了然於胸，因此涉及教師霸凌學生案自然「忍下」。台北市大安區某明星國小就有男學童被女老師性霸凌，威脅要打119將男學童送去去勢。該案件廣為流傳，但家長要學童「忍下」，該校校方一知此事，但校方並未通報。同一教師另件違反性平規定案，該校陳姓校長（目前已轉調大同區擔任校長），並未依規定通報性平校安，反而將害人通報為暴力案件。
老師對學生霸凌之統計（通報數、成案數）是否足以反映教育現場實況，相信讀者均有定見，而此定見應與教育部之認知有相當差距。
回到輕生案件，霸凌的確會提高心理疾患之可能性與嚴重程度，心理疾患也可能提高輕生的可能性，因為都是可能，所以沒有必然，自然難以論斷因果。
沒有因果，刑事責任自然難以成立。就民事而言，因校方沒有專業預知學生會輕生，且已採行動用許多「輔導資源」，讓學生正向面對學校（及「回到學校被老師霸凌」之同意詞），因此沒有過失。在沒有民、刑事責任下，如何追究行政責任？而且校內已經盡力幫助學生了，只是學生還是輕生了，學校深表遺憾（說「遺憾」只是行禮如儀，不要當真）。
司法體系也是共犯。觀察近期行政法院判決書，可發現法院判例違反兒童權利公約，例如形式採取讓學童表達意見，依據校方之虛偽陳述做成裁量；對教師已明顯使用羞辱、暴力等法定體罰、霸凌事項，無視校方未依法對體罰、霸凌事件進行調查，反而依據校方虛偽陳述，逕自認定教師無體罰、霸凌。
既然法院對學校說法不存一絲懷疑、全盤相信，校方做事何必依據事實？作文正是老師的專長，匯集一群老師撰寫違反事實之想像文不過是家常便飯。
校園環境難以撼動，學生申訴體系不具成效（時程過長、依賴校方說法），司法體系對校方說法之審查密度過低，這些現象共同促成當前學生心理問題（當然還要加上衛福部認為學生自殺是高樓太多）。學校教師霸凌學生問題已積重難返，立法委員諸公還要修改《國民教育法》「將原懲處、措施或決議性質屬行政處分者，其再申訴決定視同訴願決定；不服再申訴決定者，得依法提起行政訴訟。」入法，更可能對已水深火熱心理受創的學生們落井下石。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。