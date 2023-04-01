新北衛生局女員工自揭被性侵後遭提告和約談輕生，逆轉起訴前主管一審判3年6月
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審理過程廖男否認犯罪，坦承兩人發生過性關係，但雙方你情我願。合議庭以林女接受衛生局約談的錄音、林女前同事證述，以及林女臉書、Instagram貼文等，不採信廖男說詞，認定廖男確有強制性交犯行。
新北市一間物理治療所得廖姓執行長遭控2017年性侵前新北市衛生局林姓女職員。林女後來選擇相信廖男的離婚承諾和道歉與之交往，但廖男遲遲沒離婚，林女因此搬家轉職。然而廖男持續糾纏，林女告知廖男的張姓妻子這段婚外情。廖男的妻子獲知後對林女提出妨害家庭告訴，林女揭露此事後又遭廖男提告妨害名譽。最後林女被新北市衛生局因此事約談關心，當晚就跳樓輕生，引發社會熱議，此事並讓新北市衛生局遭到監察院糾正。
檢察官2021年2月以查無具體犯罪事證，不起訴廖男，但經再議發回後，檢察官認定廖男涉犯強制罪與強制性交致被害者羞忿自殺死亡，2022年起訴，並請法院針對性侵部分量處廖男15年徒刑、強制罪部分1年徒刑。新北地方法院昨（31）日認定廖男構成強制性交罪，判刑3年6月，可上訴。
法官為何判廖男有罪？
綜合《中央社》和《聯合報》報導，新北地院合議庭指出，林女在2020年7月輕生，距2017年遭性侵時隔近3年；另證據顯示林女遭性侵後，確實曾與廖男交往，且林女與廖男、張女（廖男的妻子）之間有纏訟，難認林女自殺是因遭廖男性侵所生羞忿而致。庭審時，廖男也否認犯罪，坦承發生過性關係，強調雙方是你情我願。
但合議庭以林女接受衛生局人事室約詢的錄音譯文、林女前同事證述，以及林女臉書、Instagram貼文等，不採信廖男說詞，認定廖男確有強制性交犯行。合議庭審酌廖當時為林女長官，卻罔顧林女對他的信任，藉故要求林女到廁所後性侵，造成林女身心受創，依強制性交罪處3年6月徒刑。
林女家屬昨天深夜在臉書發文，「感謝司法主持公道，雖然只判了3年6個月」。判決結果讓許多隱形的被害人看到了希望、給予了勇氣，期許這次的案件能夠改變社會，讓大家更認識隱密性犯罪下的困境，林女的家屬也說「但有一句話，『一審有罪、二審減半、三審無罪』」，指在廖男定罪服刑之前 「會繼續堅持下去」。
遭性侵後自我揭露，又遭告妨害家庭與名譽
2020年7月3日，時任職於新北市衛生局的林女，由於涉及與前公司五甘心物理治療所老闆廖泰翔的性侵事件而遭長官約談。當天深夜，林女就在衛生局頂樓跳樓身亡。
林女生前在臉書發表文章，揭露自己在上一份工作2017年時，遭到已婚的前主管廖男強暴，事後廖男下跪向林女道歉懺悔，還稱他對林女有意思所以把持不住，希望兩人可以交往，給他時間他會離婚。後來雖然兩人交往，但是廖男遲遲未離婚，2019年林女決定和廖男分手，因而搬家、轉職，然而仍無法躲避廖男的糾纏騷擾。
林女因此決定將此事告訴廖男的妻子，結果廖男的妻子在2020年4月，對林女提告妨害家庭，並質疑質疑林女若真遇到性侵，「為何當下不報警？」。林女將此事公開揭露在臉書上，廖男在2020年6月也對林女提告妨害名譽；新北市衛生局在當時接獲匿名檢舉，稱林女與廖男有不正當關係，林女因此受到衛生局長官約談後自殺。
根據監察院後續的調查，林女在被約談時，表示自己遭到過去任職的物理治療所時的執行長性侵，並稱自己2年來生活慘不忍睹，一度情緒崩潰，然而衛生局會同人事主管卻未停止對話，還對林女表示，「應該要避免單獨跟男性朋友出去吃飯」。新北市衛生局後來也為這個不合乎程序規定的約談，被監委糾正。
2020年7月7日，廖男遭檢警約談，強調兩人是你情我願，非屬上對下部屬關係，也沒有性侵。不過林女的家屬認知不同，認為林女遭到性侵後一連串的謊言與背叛，最後才會自殺。2021年2月25日，檢方全案偵結，認為兩人疑似交往關係，性侵罪證不足，針對性侵做出不起訴處分。
然而到了2022年1月5日，全案經再議程序，檢方改以強制性交罪、強制罪提起公訴，且在性侵部分求處15年重判；恐嚇罪則為不起訴處分。
林女的家屬曾表示，廖男自案發後從未對他們說過一句道歉，更否認犯行，身為家屬無法接受，除了刑事訴訟外，也向新北市衛生局提起國賠，目前仍由衛生局審查中。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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