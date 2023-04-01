俄羅斯為何要在白羅斯部署核武？普亭的短期目標與長遠考量
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當然，從西方的過往應對來看，其顯然認為俄羅斯不敢也不會使用核武，故並沒有因莫斯科的核威懾而降低對烏援助，俄羅斯應也不會寄望這次定能影響烏克蘭戰場。故在短期目標外，莫斯科尚有一長遠考量，那便是增加自己應對歐陸軍事壓力的籌碼，一是美國的核投射，二是北約的地緣進逼。
文：劉燕婷
俄烏戰爭爆發以來，核議題多次成為輿論焦點。
2022年2月戰爭爆發時，俄羅斯稱烏克蘭威脅撕毀《布達佩斯備忘錄》、暗示即將擁核，是自己發動「特別軍事行動」的理由之一；3月，俄軍佔領扎波羅熱核電站，遭烏軍進行多次激烈砲轟，部分反應堆外壁與變壓器由此受損；11月，烏克蘭制定各市疏散計劃，並稱為應對輻射風險，已確保碘化鉀藥丸的供應；
2023年2月21日，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在演講中表示，將暫停履行《新削減戰略武器條約》（New START），並要求俄軍就恢復核試爆做好準備；3月20日，英國國防部副國務大臣戈爾迪（Annabelle Goldie）稱，將向烏克蘭轉交貧鈾彈（Depleted uranium ammunition），俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）為此警告，「核衝突」正在逼近。
如今，核議題再被推上輿論巔峰。3月25日，普亭宣布與鄰國白羅斯（Belarus）達成協議，將在當地部署戰略核武，並強調美國多年來同樣在盟國部署戰略核武，故自己與白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）都同意採取類似措施。
據普亭表示，俄羅斯目前已在白羅斯部署10架可以搭載核武的戰機，而明斯克方已獲得一批可以發射核武的伊斯坎德爾（Iskander）戰術導彈系統，雙方將在4月3日開始全體人員的培訓，並在7月1日結束在白羅斯境內為戰術核武器建造特殊儲存庫的工作，但莫斯科不會將有關核武的控制權交給明斯克，故沒有違反核不擴散條約的承諾。這是俄羅斯自1991年蘇聯解體後，首度在國外部署核武，此前烏克蘭、白羅斯、哈薩克境內的前蘇聯時期核武，已在1992年5月達成協議交由俄羅斯保管，並在1996年完成移交。
而針對普亭這一表態，美國防部已在3月25日發布聲明，「我們尚未看到任何調整我們戰略核姿態的理由，也沒有任何跡象表明俄羅斯正準備使用核武器」。從上述表態來看，不論美國的真實考量為何，其眼下顯然無意將俄羅斯此舉上升為「立即的核風險」。而從俄羅斯的立場來看，選擇在白羅斯部署核武有兩大考量。
在俄烏戰爭情境下嚇阻西方
首先，從短期目標來看，此舉與之前多次核威懾表態類似，俄羅斯將核議題當作施壓手段，意在嚇阻西方，使後者降低對烏克蘭戰場的介入程度，同時留意到俄羅斯的政治決心與訴求。
回顧俄烏戰爭爆發前後時空，俄羅斯的核威懾有過幾次起伏，與局勢變化可謂高度連動，白羅斯便在其中扮演一定角色。
2022年2月戰爭爆發前幾個月，俄羅斯就烏克蘭局勢發出了第一個核信號，意在對美施壓，促成彼時的安全保障相關談判。2021年11月，普亭警告北約勿向烏克蘭部署軍隊和武器，否則將觸犯莫斯科紅線；盧卡申科亦在該月表示，若北約將核武從德國轉移到東歐，白羅斯將準備好接納俄羅斯核武，並在2021年12月時提交了修憲草案，為前述準備安排法律空間。俄羅斯安全委員會副主席、前總統兼總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）則在1月27日表示，莫斯科有權使用戰略核力量，「以應對涉及大規模殺傷性武器對我們或我們盟友的攻擊，以及對我們國家生存的任何其他威脅。」
但俄羅斯顯然認為美國沒有談判誠意、也未認真看待俄方的核威懾，故在不久後發起「特別軍事行動」，同時強化了核威懾敘事。在2月24日的公開演講中，普亭強調，俄羅斯是最強大的核國家之一，「毫無疑問，侵略者若直接攻擊我們國家，將面臨失敗和不祥的後果」。2月27日，白羅斯進行修憲公投並通過，允許在本國領土部署核武。
但從後續發展來看，俄羅斯的核威懾並沒有成功嚇阻西方，北約各國開始持續軍援烏克蘭，戰況在4月後演變為慘烈的頓巴斯會戰，芬蘭與瑞典則相繼提出加入北約的申請，俄羅斯或許研判高調但無效的核威懾只會掏空嚇阻力，故開始放緩姿態。4月25日，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在接受俄媒採訪時表示，核戰爭的風險確實存在，但俄方仍維持1月4日五大核武國在《核不擴散條約》審議大會前共同發表的《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》立場，即「核戰爭不可能有贏家，決不能打核戰爭」。
5月開始，許是預料馬里烏波爾圍城戰即將結束，談判窗口可能到來，俄羅斯外事官員數次否認莫斯科有意動用核武，營造自我克制的姿態。5月16日起，亞速鋼鐵廠守軍成批投降，馬里烏波爾戰役正式結束，據部分西方媒體報導，俄羅斯曾表示願循「奧地利模式」，以烏克蘭承諾中立結束戰爭，但此次和談未能順利推進，部分原因在於雙方的領土主張分歧：烏克蘭堅持要收復克里米亞在內的失地，俄羅斯則不肯放棄血戰得來的土地。
此後俄羅斯的核威懾的外交語言未再復起，多數官員始終強調俄羅斯維持1月立場，「核戰爭不可能有贏家，決不能打核戰爭」，並指責西方歪曲俄羅斯的核表述。然即便外交語言有所緩和，俄羅斯的實質核威懾舉措仍在進行。
例如6月下旬，立陶宛對孤懸海外的俄羅斯領土加里寧格勒發起禁運，便引發俄方強烈回應。6月25日，普亭在聖彼得堡會見盧卡申科，宣布向白羅斯轉讓具有核能力的伊斯坎德爾導彈，並對白羅斯的戰機進行改裝，使其具備攜帶核武的能力。彼時盧卡申科便指出，立陶宛對加里寧格勒的禁運「近乎宣戰」，普亭則稱，俄羅斯有義務照顧白羅斯的安全。然而面對七國集團（G7）譴責，俄羅斯否認將在白羅斯部署核武，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）於6月28日表示，普亭並未談到向白羅斯轉移可攜式核彈頭導彈，而是聚焦談論能在技術上攜帶不同類型武器的複合體。
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