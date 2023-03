丹麥修《外國人法》吸引非歐盟勞動力：降低收入限制、延長畢業求職年限

綜合《歐洲新聞台》(euronews)與《申根簽證新聞》(schengenvisa news)的報導,丹麥國會最新通過的《丹麥外國人法案》(Danish Aliens Act),將在4月1日上路。新法案放寬移民規定,降低最低工資要求、擴大工作許可證的快速通道發放,以及向外國人開放更多的工作崗位,期望能夠吸引來自非歐盟國家的民眾,來填補丹麥短缺的勞動力。

丹麥移民局的新聞稿表示,議會於今(2023)年3月23日通過《丹麥外國人法案》的修正案,目的在擴大國際人才的招聘,而新的法案將在4月1日起生效。

新法案將最低年薪收入限制從原先的46萬5000元丹麥克朗(約200萬新台幣),調降至37萬5000元丹麥克朗(約167萬新台幣),符合此規定者可以合法申請丹麥的居留證。

對於想要雇用外國人的丹麥公司,過去公司需至少有20名全職員工,才能夠申請外國員工的簽證快速通道。而新制將全職員工人數要求降低至10名,將有利於更多公司申請,特別是小型的新創公司。

除了上班族與公司以外,學生族群也將受惠於新的法案。在過去,國際學生在畢業後只能在丹麥停留2年的時間尋找工作,新制上路後,國際生應屆畢業後將可享有3年的求職期,而不需重新申請居留許可。來自非歐盟地區的國際學生,將有更多的機會留在丹麥工作。

與歐洲許多國家一樣,丹麥正面臨勞動力短缺的情況。根據歐盟委員會,在2022年第一季,有42%的丹麥公司表示在新進人員的招募方面遇到困難。

丹麥的「高等教育人才清單」(Positive List for People with a Higher Education)與「技術型人才清單」(Positive List for Skilled Workers)上,列出了丹麥目前面臨勞動力短缺的職業類別。這份清單在每年的1月與7月更新一次,最新版本於今年1月1日更新完成。

外國民眾如果在丹麥獲得清單上的工作職位,且具有相應的學士或碩士學位證明,將得以申請丹麥的工作簽證。根據「高等教育人才清單」,科學、工程、醫療保健、教育、IT與金融專業等,都是丹麥目前需要的領域人才;而「技術型人才清單」上的工作職位,則多集中在科學、工程、商業、行政、會計與社會服務相關人員,金屬、機械、建築與貿易領域也同樣在清單中。

核稿編輯:楊士範