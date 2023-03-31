丹麥修《外國人法》吸引非歐盟勞動力：降低收入限制、延長畢業求職年限
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丹麥國會最新通過的《丹麥外國人法案》，將在4月1日上路。新法案放寬移民規定，降低最低收入要求、擴大工作許可證的快速通道發放，並向外國人開放更多的工作崗位，期望能夠吸引來自非歐盟國家的民眾，來填補丹麥短缺的勞動力。新法案將最低年薪收入限制從原先的46萬5000元丹麥克朗，調降至37萬5000元丹麥克朗，符合此規定者可以合法申請丹麥的居留證。而國際學生應屆畢業後將可享有3年的求職期，而不需重新申請居留許可。
綜合《歐洲新聞台》（euronews）與《申根簽證新聞》（schengenvisa news）的報導，丹麥國會最新通過的《丹麥外國人法案》（Danish Aliens Act），將在4月1日上路。新法案放寬移民規定，降低最低工資要求、擴大工作許可證的快速通道發放，以及向外國人開放更多的工作崗位，期望能夠吸引來自非歐盟國家的民眾，來填補丹麥短缺的勞動力。
丹麥移民局的新聞稿表示，議會於今（2023）年3月23日通過《丹麥外國人法案》的修正案，目的在擴大國際人才的招聘，而新的法案將在4月1日起生效。
新法案將最低年薪收入限制從原先的46萬5000元丹麥克朗（約200萬新台幣），調降至37萬5000元丹麥克朗（約167萬新台幣），符合此規定者可以合法申請丹麥的居留證。
對於想要雇用外國人的丹麥公司，過去公司需至少有20名全職員工，才能夠申請外國員工的簽證快速通道。而新制將全職員工人數要求降低至10名，將有利於更多公司申請，特別是小型的新創公司。
除了上班族與公司以外，學生族群也將受惠於新的法案。在過去，國際學生在畢業後只能在丹麥停留2年的時間尋找工作，新制上路後，國際生應屆畢業後將可享有3年的求職期，而不需重新申請居留許可。來自非歐盟地區的國際學生，將有更多的機會留在丹麥工作。
與歐洲許多國家一樣，丹麥正面臨勞動力短缺的情況。根據歐盟委員會，在2022年第一季，有42%的丹麥公司表示在新進人員的招募方面遇到困難。
丹麥的「高等教育人才清單」（Positive List for People with a Higher Education）與「技術型人才清單」（Positive List for Skilled Workers）上，列出了丹麥目前面臨勞動力短缺的職業類別。這份清單在每年的1月與7月更新一次，最新版本於今年1月1日更新完成。
外國民眾如果在丹麥獲得清單上的工作職位，且具有相應的學士或碩士學位證明，將得以申請丹麥的工作簽證。根據「高等教育人才清單」，科學、工程、醫療保健、教育、IT與金融專業等，都是丹麥目前需要的領域人才；而「技術型人才清單」上的工作職位，則多集中在科學、工程、商業、行政、會計與社會服務相關人員，金屬、機械、建築與貿易領域也同樣在清單中。
新聞來源
- It will soon be easier for foreign workers to move to Denmark. Here’s which jobs need filling（euronews）
- Denmark: New Rules for Residence Permits Issued for Work & Study Purposes to Become Effective From April（schengenvisa news）
- New rules for residence permits based on work and study（The Danish Immigration Service）
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna