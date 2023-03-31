丹麥修《外國人法》吸引非歐盟勞動力：降低收入限制、延長畢業求職年限

綜合《歐洲新聞台》（euronews）與《申根簽證新聞》（schengenvisa news）的報導，丹麥國會最新通過的《丹麥外國人法案》（Danish Aliens Act），將在4月1日上路。新法案放寬移民規定，降低最低工資要求、擴大工作許可證的快速通道發放，以及向外國人開放更多的工作崗位，期望能夠吸引來自非歐盟國家的民眾，來填補丹麥短缺的勞動力。

丹麥移民局的新聞稿表示，議會於今（2023）年3月23日通過《丹麥外國人法案》的修正案，目的在擴大國際人才的招聘，而新的法案將在4月1日起生效。

新法案將最低年薪收入限制從原先的46萬5000元丹麥克朗（約200萬新台幣），調降至37萬5000元丹麥克朗（約167萬新台幣），符合此規定者可以合法申請丹麥的居留證。

對於想要雇用外國人的丹麥公司，過去公司需至少有20名全職員工，才能夠申請外國員工的簽證快速通道。而新制將全職員工人數要求降低至10名，將有利於更多公司申請，特別是小型的新創公司。

除了上班族與公司以外，學生族群也將受惠於新的法案。在過去，國際學生在畢業後只能在丹麥停留2年的時間尋找工作，新制上路後，國際生應屆畢業後將可享有3年的求職期，而不需重新申請居留許可。來自非歐盟地區的國際學生，將有更多的機會留在丹麥工作。

與歐洲許多國家一樣，丹麥正面臨勞動力短缺的情況。根據歐盟委員會，在2022年第一季，有42%的丹麥公司表示在新進人員的招募方面遇到困難。

丹麥的「高等教育人才清單」（Positive List for People with a Higher Education）與「技術型人才清單」（Positive List for Skilled Workers）上，列出了丹麥目前面臨勞動力短缺的職業類別。這份清單在每年的1月與7月更新一次，最新版本於今年1月1日更新完成。

外國民眾如果在丹麥獲得清單上的工作職位，且具有相應的學士或碩士學位證明，將得以申請丹麥的工作簽證。根據「高等教育人才清單」，科學、工程、醫療保健、教育、IT與金融專業等，都是丹麥目前需要的領域人才；而「技術型人才清單」上的工作職位，則多集中在科學、工程、商業、行政、會計與社會服務相關人員，金屬、機械、建築與貿易領域也同樣在清單中。

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核稿編輯：楊士範