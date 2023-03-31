2023/03/31,
美加

川普成美國首位遭刑事起訴前總統，封口費案原由一次看

川普成美國首位遭刑事起訴前總統，封口費案原由一次看
Photo Credit: GettyImages

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丹尼爾斯公開自身故事後，一邊運用名氣賺錢，一邊進出法庭、在社群媒體上與川普互槓。她在推特上使用引人遐想的「小不點」來指稱川普；川普則多次出言羞辱丹尼爾斯，包括叫她「馬臉」。除了出書，丹尼爾斯還展開名為「讓美國再次飢渴」的巡迴表演，現身全國各地脫衣俱樂部。

（中央社）2006年7月，房地產大亨川普（Donald Trump）初遇色情片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）。川普後來當選總統，涉入支付封口費給丹尼爾斯一案，兩人各執一詞。媒體今天（美國時間30日）報導，檢方證實川普已被起訴。

《紐約時報》提到，地方檢察官辦公室今晚證實川普被起訴，成為美國史上第一位面臨刑事起訴的前總統。目前還不清楚確切指控為何，但案件重點是川普涉嫌於2016年競選總統期間支付封口費給「暴風女丹尼爾斯」。

《法新社》整理來龍去脈如下：

  • 禍起塔霍湖畔

「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）本名史蒂芬妮・柯立福（Stephanie Clifford），2018年，她出版回憶錄「和盤托出」（Full Disclosure，暫譯），細述2006年在內華達州塔霍湖（Lake Tahoe）的名人高爾夫球錦標賽上，與川普這名電視實境秀巨星命運般的相遇。

當時拍攝的照片顯示，兩人在丹尼爾斯擔任「接待員」的色情片工作室合照。川普頭戴紅色棒球帽、身穿黃色POLO衫和卡其長褲；丹尼爾斯則身著性感緊身黑上衣，站在川普身旁。

當年丹尼爾斯27歲，川普60歲，他的第3任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）大約4個月前剛產下兩人的兒子拜倫（Barron Trump）。

丹尼爾斯在書中寫道，川普的一名保鑣出面邀請她到川普的豪宅，與當時主持實境秀「誰是接班人」（The Apprentice）的川普共進晚餐。

丹尼爾斯寫道，她與川普隨後發生「可能是我經歷過最不怎麼樣的性經驗」，還把川普的身體批評了一番。川普則否認兩人有性行為，並以「敲詐」和「徹頭徹尾的騙局」來指控丹尼爾斯。

丹尼爾斯聲稱，接下來一年，她與川普保持聯繫，希望川普能讓她登上電視實境秀，但從未如願。

  • 封口費

時間快轉到2016年，當時川普已是共和黨提名的總統候選人。

川普盟友旗下的八卦報紙「國家詢問報」（National Enquirer）發現，丹尼爾斯正在兜售她與川普的故事，一旦公開，可能有損川普的政治形象。

「國家詢問報」把丹尼爾斯轉介給綽號「比特犬」的柯恩（Michael Cohen），也就是川普的私人律師兼「喬事人」。

日後反咬川普的柯恩已承認，他當年安排13萬美元（約新台幣400萬元）的「封口費」給丹尼爾斯，換取她閉口不談2006年那次幽會。

呈堂文件顯示，丹尼爾斯與川普各以皮特森（Peggy Peterson）和丹尼遜（David Dennison）作為甲乙方化名，出現在柯恩準備的保密協議上。這筆封口費在2018年1月被「華爾街日報」揭露。

川普否認有任何不法行為，主張自己是曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）政治迫害的受害者，還說民主黨籍的白艾榮意圖阻撓他參與2024年逐鹿白宮之戰。

柯恩曾因逃稅和觸犯選舉經費相關法律而服刑，他與丹尼爾斯已因封口費案接受檢方偵訊。

  • 風暴女遭律師坑騙

丹尼爾斯公開自身故事後，一邊運用名氣賺錢，一邊進出法庭、在社群媒體上與川普互槓。她在推特上使用引人遐想的「小不點」來指稱川普；川普則多次出言羞辱丹尼爾斯，包括叫她「馬臉」。

除了出書，丹尼爾斯還展開名為「讓美國再次飢渴」的巡迴表演，現身全國各地脫衣俱樂部。

她的律師艾維納提（Michael Avenatti）名噪一時，現正因為侵吞丹尼爾斯的書款而在獄中服刑。

艾維納提欺騙出版經紀人，讓他們把丹尼爾斯80萬美元書籍預付款中的30萬美元匯入由他控制的銀行帳戶，丹尼爾斯卻不知情。

檢方表示，艾維納提把錢用在個人和職業花費上，包括機票、餐廳和租用一輛法拉利。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範


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