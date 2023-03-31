2023/03/31,
教育

幼教師生比調降到1：12，公幼、準公幼學費不受影響，私幼採獎勵自由參加

幼教師生比調降到1：12，公幼、準公幼學費不受影響，私幼採獎勵自由參加
教育部長潘文忠（右二）出席記者會｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

教育部長潘文忠進一步說明，公幼與準公幼的收費完全不會受師生比調降的影響，因為會有政府經費協助。一般私幼目前已經達到1：12師生比的每年視其規模補助1園10萬到20萬元，未達到的教育部會採取獎勵、自願參與的方式，若調整後學費有波動，教育部會提供部分經費協助。

教育團體倡議調降幼兒園師生比多年，如今終於由教育部提出、行政院拍板通過，從112學年開始，幼兒園師生比會分年調降到1：12。其中，會由公共化幼兒園先行，再來是準公共幼兒園，一般私立幼兒園會以獎勵方式尊重意願、自願參與。

國教署長彭富源在行政院院會後記者會上，進行幼兒園降低師生比規劃報告。我國幼兒園師生比在1977年首次規定為1：20，到1981年修改《幼稚教育法》降到1：15至今，就再也沒有調降過。

時隔約40年，在教團的倡議與教育部的研擬之下，行政院會昨（30）日通過將分年調降至1：12。行政院代理發言人羅秉成轉述行政院長陳建仁說法，表示為了減輕教保服務人員的工作負擔，並提升學前階段幼兒受教品質，教育部的調降師生比規劃方案，在不影響家長選擇平價教保服務機會等原則下，將分年逐步達成調降。

彭富源說明，去年審議幼教雙法時，有附帶決議希望教育部能調降幼教師生比到1：12，調降期間透過公共化幼兒園先行示範，再來推動到其他私幼部門。

彭富源指出，本次調降有3個原則，已經在院會得到直轄市、縣市首長支持。首先是不影響家長選擇平價教保服務的機會；再來是尊重各地方政府現行公共化供應量，以及各年齡幼兒現況，分年逐步達成；最後是對於一般私幼，用獎勵取代強制。

公共化幼兒園的部分，經過半年和縣市政府做詳細的研商、盤點，將由112學年開始推動，3學年逐步達成。推動期間新設園以1：12為原則，已經達成1：12師生比者繼續維持，其餘則依照供需情形，直接或逐年降到1：12。彭富源表示，針對幼兒園熱點會多加盤點了解，給予更多調節方式，希望透過增班或增設教保人力，來調降班級人數。

準公共幼兒園方面，彭富源指出，113學年將開始下一期合約的運作，會把師生比1：12納為準公共合作要件之一，契約運作有3年，希望能在契約期間達成。已經達成1：12的準公幼，依照各幼兒園的規模，會給予2年的獎勵經費，每年10萬到20萬元；還未達成的準公幼，針對調降師生比所增加的成本，政府會協助家長支付調增費用。

一般私立幼兒園的部分，彭富源表示，將尊重私立園所的意願，現在已經達到1：12的給予補助2年，若想要加入調降到1：12，會由政府協助家長分攤部分費用。

公幼、準公幼收費不受影響，私幼採獎勵制

對此，教育部長潘文忠進一步說明，公幼與準公幼的收費完全不會受師生比調降的影響，因為會有政府經費協助。一般私幼目前已經達到1：12師生比的有1019園，為了獎勵他們，會用2年經費協助他們繼續維持成果，每年視其規模補助1園10萬到20萬元。另外，還有1100多園的師生比高於1：12，教育部採取獎勵、自願參與的方式，若調整後學費有波動，針對家長增加的成本，教育部會對這方面做研議，提供部分經費協助。

全教總呼籲儘早規劃幼幼班師生比調降至1：6

對此，全教總肯定教育部對這項政策的規劃與決心，並感謝教育部採納全教總的意見，將緩降的彈性放寬到最大，讓有條件的園所可以先行調降。另外也允諾將1：12作為新加入準公幼的條件之一，未來全教總也會秉持公共化的精神持續監督。

全教總也提醒，這樣的大政策後續配套仍需持續推動，才能確保政策不退縮，教育部應全力支持現在就願意主動降低的公共化幼兒園。另外，雖然教育部針對非公共化幼兒園提供成本補助，但應把這樣的補助視為暫時性的過渡措施，要隨著現場與法令的完備逐步減少，而非無止盡的補助，才能回到公共化的正軌。

全教總最後呼籲，教育部應借鑑這次的經驗，儘早規劃2歲幼幼班從1：8到1：6的調降政策。

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核稿編輯：楊士範


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