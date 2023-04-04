我家孩子威脅別人？如果老師搞不清楚，身為家長的我們一定要捍衛自己的孩子
我們想讓你知道的是
我為什麼要分享這件事的處理流程？因為重點在於「大人的態度」，包括擔任中間人的老師，都便宜行事顛倒是非，實在熟不可忍。為了保護孩子，當家長的要懂如何細節詢問、追蹤後續發展，不然還真以為「交給老師處理」就好了呢。
事發經過
週末晚上接到安親班老師來電，說對方家長發現自己小孩（代稱A）常常要錢買零食，被問時A說是我家女兒要脅她的。兩位都是女孩，因為A成績差，所以女兒被老師指派擔任A的小老師。
A媽意思是，我女兒對A說「因為週一跟週四教你數學，所以那兩天你的零食要分我吃。」所以A只好常常跟媽媽要零用錢，因為每週一、四都要買零食進貢我女兒。對方傳遞「A被我女兒要求、脅迫」，請安親班老師詢問與處理。
「威脅」是指「讓對方心生恐懼、不得不從」，那就是說我女兒利用教學之便「要對方一堆零食」否則不教數學（她因此心生恐懼），而對方不夠吃只好跟媽媽另外要錢。
老師被迫當中間人來問，說也許孩子在玩，但需要釐清事實。
我女兒不會威脅，嬉鬧倒是可能，但討零食吃是一個把柄，畢竟多少有侵犯他人界線之意。但我猜是對方情急亂栽贓，因以前兒子也被這樣拖累過，當老師責怪孩子時，當事人會咬另一個人出來，辯解說「不是我想做，是他叫我做的，否則他會打我」。
我為什麼要分享這件事的處理流程？因為重點在於「大人的態度」，包括擔任中間人的老師，都便宜行事顛倒是非，實在熟不可忍。
為了保護孩子，當家長的要懂如何細節詢問、追蹤後續發展，不然還真以為「交給老師處理」就好了呢。
錯誤的問法
我家孩子威脅別人給她零食吃？
第一時間我無法相信，但難免有怒氣，我生氣的是女兒愛說話，那種玩笑話對不熟的人就變成被抓的把柄。
為什麼覺得不可能，因為我與女兒朝夕相處，知道她的生活事，且她不是會威脅人的性格，二來我給孩子足夠零食跟零用錢的空間，三，這句話是要威脅什麼？我沒聽過「不教你數學的威脅」而且「只分一口零食」，這本來就比較像是玩笑性質的「好啦我都這麼辛苦教你數學，你零食分我一點不為過吧……」
我照老師的說法直接問女兒，跟她說「請你說實話發生了什麼事，我要知道詳情才能幫你」。女兒不語，眼眶泛淚，她情緒敏感，預感被兇就會落淚。
我說「老師說你說了『因為你教A數學，就要對方週一及週四給你零食吃？』，你有這樣說嗎？」
她頓了一下，說「有」。
然後我再問為什麼要這樣說，她說「覺得教她很累（要教很多次），看她在吃就跟她要。」
到這裡為止，雖然無法相信，但感到自己生氣她為何要這樣說，這就是被抓的把柄，對方一定會放大這句話。我氣急教訓女兒一頓：為什麼要這樣說？零食平時給的還不夠嗎？
女兒繼續流淚不語。
正確方式：平靜且鉅細靡遺的偵探問法，尤其要問「情境與時間點」
女兒真的有說過，似乎也留下懺悔的眼淚。
不，不對，怪怪的。
我還是覺得奇怪，這不是我認識的日常女兒，因為沒有動機，這種違和感除非是（1）意外的壓力（2）青春期荷爾蒙，導致她情緒暴衝威脅對方……不不不，因為我跟孩子關係密切，所以確定（1）沒有、（2）還沒。
那麼是第（3）種可能：這句話有說，但情境與時間脈絡並不一樣，如同前述這是一句玩笑話或同學間的戲謔。
大人倍感恐懼的問話——跟警察問犯人一樣
有一件事請父母跟師長要記得，對孩子而言大人是先天的權威人士（社會歷練比較久），我們怎麼塑造詢問孩子的氛圍，孩子才有相對自由的回答空間。意思是若我們帶著怒氣詢問，孩子也會感覺恐懼而混亂僵化（並說不出話），只能回應「有沒有」、「是不是」單詞而已。
因此大人怎麼帶話，孩子就被引導了。
例如我問女兒有沒有說「因為你教A數學，就要對方週一及週四給你零食吃？」雖然不知道怎麼回事，但她覺得事態嚴重、嚇到了，當然只會說有或沒有。
女兒不會說謊，所以說有，也有孩子覺得誠實會更恐怖的，下意識會說沒有，試著逃避最可怕的後果。
看大人怎麼問，就會呈現怎樣的「部分真實」，孩子無法說細節，只能對大人的版本二分法，但後續怎麼解釋的也是大人，孩子就被定義了。
老師來電的事很難不讓孩子亂想，因為老師來電本身就是怪，所以除了語氣平和，鉅細靡遺的偵探問法也很重要，尤其要問「情境與時間點」，才能真正拼湊孩子當時是怎麼回事（孩子小小腦袋，有些事連他自己也不清楚怎麼發生的）
我重問一遍：
1. 要餅乾的行為從什麼時候開始做的？
她：上學期中。
2. 一直持續下去嗎？是每週一跟週四都要給你嗎？
她：沒有。
3. 沒有？可以說清楚嗎？（後來發現這樣問不行，改問「量化」的）
有印象的大約有幾次？
她：上學期兩次，下學期一次，下學期的巧克力是對方自己給我的。
4. 其他細節
上學期兩次是他主動繳納給你的，還是你去要求的？「我去問，他給的。」
你用什麼語氣去說的？「就一般……」
你心裡怎麼想的？「沒有，吃零食…」
故事出來了，女兒說那句話的時間是上學期中，看見對方在學校吃零食而主動去跟她要，說法是「因為我教你數學，所以分我零食」。這不是威脅，類似跟人家要東西吃時會有的索求說詞，像是「ㄟ我都幫你很多，給個東西吃可以吧。」反向問話，確認女兒沒有說「不給就不教」的交換說法。
如何證明這不是威脅？（反過來說對方怎麼證明這是威脅，即使有說，這句話叫做「現實」，小氣到要給束脩才要教學）
當然不是威脅，因為只跟對方要過兩次，而且是女兒主動問才給的，不是對方懼怕自動繳納，也不是每週都要。要只是要一塊或一小包，不是「整份搶走」，在學校拿完後到安親班才吃，最近一次是這學期，是對方主動分她一塊巧克力。女兒平靜後，想起常常看到她下課都在吃零食，一直都這樣，他們是普通朋友，平常沒交集，只是因為同安親班，被指派當小老師而已。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
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《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna