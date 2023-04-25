法國總統馬克宏連任滿週年，國內年改被嗆爆、國際與盟邦疏遠

（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日連任總統滿一週年。過去一年中，馬克宏在國內遭到孤立，在國際上與盟邦疏遠，被狂敲平底鍋的抗議者嗆爆，仍在努力替他的第二任期尋找新方向。

《法新社》報導，儘管經過3個月的抗議與罷工後，馬克宏依舊通過了他寶貝的年金改革計畫，但他的形象因此重創，也令國民怒火中燒。

馬克宏在上週發表的全國演說中，承諾在放暑假之前提出一套新的議題。他表示：「我們有100天可以冷靜下來、團結一致，以雄心和行動來為法國服務。」

兩天後，馬克宏重新使出他在第一任期玩過的招數，選擇與憤怒選民面對面。一名幕僚說：「距離近到對方可以搧他一巴掌。」

馬克宏前往法國農村的兩次行程都被群眾報以噓聲和質疑聲。他每到一處，民眾就會依循古老的法國抗議傳統，拿著平底鍋瘋狂敲打。馬克宏迴避了某些抗議場合，但大多數時候承受了這些尷尬場面。

幕僚希望選民至少能欣賞馬克宏推出年金改革的勇氣，也希望這些羞辱馬克宏的行徑能夠宣洩民眾對於年改的部分怒氣。法國有高達三分之二民眾反對年改。

馬克宏在阿爾薩斯地區（Alsace）東部村莊塞勒斯塔（Selestat）告訴一名婦女，強迫每個人延後兩年到64歲才能退休，「對任何人來說都不會愉快」。但「總統的職責不是被愛戴，或不被愛戴，而是嘗試為國家做到最好，並採取行動。」

如果馬克宏的目標是希望民眾不要計較年改的不愉快，顧問公司Odoxa-Backbone Consulting於20日公布的民調顯示，這個願望實現的機率渺茫。

根據民調，59％民眾認為馬克宏希望拋下年金議題、繼續前進是錯誤的；僅有22％受訪者被他17日電視轉播的演講說服。

馬克宏的整體支持率在歷史新低徘徊，僅有四分之一選民對他持正面觀感，和2018年因為他的政策爆發「黃背心」暴力示威運動時類似。

4月5日的民調甚至顯示，如果重新選總統，極右派領導人馬琳勒龐（Marine Le Pen）可以擊敗馬克宏。

一名執政黨議員最近匿名告訴《法新社》：「我們非常不受歡迎。總統非常、非常不受歡迎。許多人對他抱有敵意。我認為這種極度不穩定的狀況會持續到2027年。」

馬克宏去年4月成為20年來第一位成功連任的法國總統，但他在國外也沒有交到太多新朋友。

馬克宏早已因發言挑釁聞名，而他在4月8日結束訪問中國行程後又故態復萌。

馬克宏回程在專訪中說，歐洲要避免因台灣議題被捲入「不屬於我們」的衝突，強調歐洲戰略自主，不應成美國附庸。

這番言論令馬克宏與華府不同調，但美國同時正在支援烏克蘭大量軍備，這使得歐洲各國感到不自在，尤其是波羅的海國家和波蘭等東歐國家。

替馬克宏寫傳記的威克（Joseph de Weck）告訴《法新社》，「當美國根本正在挽救你們的時候」，提出歐洲自主理論，這絕對會引火上身。「馬克宏在策略和長期構想方面很厲害，但在戰術和溝通上通常很糟。」

威克認為，馬克宏不太可能再次提出任何重大國內政策改革。「抗議會停止，我蠻確定這點，但要重拾法國民眾的信心看來不太可能，未來幾年會出現許多政治停滯。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺