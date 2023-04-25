法國總統馬克宏連任滿週年，國內年改被嗆爆、國際與盟邦疏遠
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4月5日的民調甚至顯示，如果重新選總統，極右派領導人馬琳勒龐（Marine Le Pen）可以擊敗馬克宏。一名執政黨議員最近匿名告訴《法新社》：「我們非常不受歡迎。總統非常、非常不受歡迎。許多人對他抱有敵意。我認為這種極度不穩定的狀況會持續到2027年。」
（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日連任總統滿一週年。過去一年中，馬克宏在國內遭到孤立，在國際上與盟邦疏遠，被狂敲平底鍋的抗議者嗆爆，仍在努力替他的第二任期尋找新方向。
《法新社》報導，儘管經過3個月的抗議與罷工後，馬克宏依舊通過了他寶貝的年金改革計畫，但他的形象因此重創，也令國民怒火中燒。
馬克宏在上週發表的全國演說中，承諾在放暑假之前提出一套新的議題。他表示：「我們有100天可以冷靜下來、團結一致，以雄心和行動來為法國服務。」
兩天後，馬克宏重新使出他在第一任期玩過的招數，選擇與憤怒選民面對面。一名幕僚說：「距離近到對方可以搧他一巴掌。」
馬克宏前往法國農村的兩次行程都被群眾報以噓聲和質疑聲。他每到一處，民眾就會依循古老的法國抗議傳統，拿著平底鍋瘋狂敲打。馬克宏迴避了某些抗議場合，但大多數時候承受了這些尷尬場面。
幕僚希望選民至少能欣賞馬克宏推出年金改革的勇氣，也希望這些羞辱馬克宏的行徑能夠宣洩民眾對於年改的部分怒氣。法國有高達三分之二民眾反對年改。
馬克宏在阿爾薩斯地區（Alsace）東部村莊塞勒斯塔（Selestat）告訴一名婦女，強迫每個人延後兩年到64歲才能退休，「對任何人來說都不會愉快」。但「總統的職責不是被愛戴，或不被愛戴，而是嘗試為國家做到最好，並採取行動。」
如果馬克宏的目標是希望民眾不要計較年改的不愉快，顧問公司Odoxa-Backbone Consulting於20日公布的民調顯示，這個願望實現的機率渺茫。
根據民調，59％民眾認為馬克宏希望拋下年金議題、繼續前進是錯誤的；僅有22％受訪者被他17日電視轉播的演講說服。
馬克宏的整體支持率在歷史新低徘徊，僅有四分之一選民對他持正面觀感，和2018年因為他的政策爆發「黃背心」暴力示威運動時類似。
4月5日的民調甚至顯示，如果重新選總統，極右派領導人馬琳勒龐（Marine Le Pen）可以擊敗馬克宏。
一名執政黨議員最近匿名告訴《法新社》：「我們非常不受歡迎。總統非常、非常不受歡迎。許多人對他抱有敵意。我認為這種極度不穩定的狀況會持續到2027年。」
馬克宏去年4月成為20年來第一位成功連任的法國總統，但他在國外也沒有交到太多新朋友。
馬克宏早已因發言挑釁聞名，而他在4月8日結束訪問中國行程後又故態復萌。
馬克宏回程在專訪中說，歐洲要避免因台灣議題被捲入「不屬於我們」的衝突，強調歐洲戰略自主，不應成美國附庸。
這番言論令馬克宏與華府不同調，但美國同時正在支援烏克蘭大量軍備，這使得歐洲各國感到不自在，尤其是波羅的海國家和波蘭等東歐國家。
替馬克宏寫傳記的威克（Joseph de Weck）告訴《法新社》，「當美國根本正在挽救你們的時候」，提出歐洲自主理論，這絕對會引火上身。「馬克宏在策略和長期構想方面很厲害，但在戰術和溝通上通常很糟。」
威克認為，馬克宏不太可能再次提出任何重大國內政策改革。「抗議會停止，我蠻確定這點，但要重拾法國民眾的信心看來不太可能，未來幾年會出現許多政治停滯。」
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
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▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
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