過去幾乎不買俄國石油的印度成了大客戶，曾經很愛買的歐盟則轉向美國

文：德國之聲中文網（路透社、彭博社、歐盟統計局）

俄羅斯最大的石油生產商俄羅斯石油公司（Rosneft）3月28日表示，已經同印度最大的石油企業印度石油公司（Indian Oil Corp）簽署了一項協議，承諾向印度大幅增加石油供應並使其交付給印度的石油等級多樣化。

俄羅斯石油公司未透露協議的細節，僅表示該協議是在俄羅斯石油公司首席執行官伊戈爾・謝欽（Igor Sechin）對印度進行工作訪問期間簽署的。它補充道：「雙方還討論了擴大俄羅斯石油公司和印度公司，在整個能源部門價值鏈中的合作方式，包括以雙方國家貨幣進行支付的可能性。」

自從去（2022）年2月俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐洲對莫斯科實施了廣泛的制裁，因此俄羅斯一直希望將其能源供應對象從以往的歐洲市場轉移至其他國家。根據數據分析公司Kpler的研究顯示，在歐洲對俄羅斯石油的海運禁令生效後，俄羅斯對中國和印度的石油出口在今（2023）年1月份都創下了新高，對另一個大客戶土耳其的出口也持續快速增長。

抓住低價原油帶來的機會

《彭博社》幾週前的報導指出，印度在一年多前幾乎不買俄羅斯的石油。但在過去幾個月，印度抓住了俄羅斯低價原油帶來的機會，該國總理莫迪（Narendra Modi）將其視為對抗能源通膨的關鍵工具。

今年3月份，印度成為俄羅斯烏拉爾原油的最大買家，此舉同時加深了莫斯科對於南亞市場的依賴性。至3月底對印度的交付量將佔本月烏拉爾地區所有海運出口量的50％以上，排名第二的國家是中國。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Nowak）3月28日在莫斯科的能源部會議上向媒體表示：去年俄羅斯對印度的石油銷售量猛增了22倍，但他沒有說明銷售量。

提前實現俄印年貿易額300億美元目標

俄羅斯石油公司指出，俄羅斯首次成為印度的五大貿易夥伴之一，兩國之間的貿易額在2022年達到384億美元。該企業在聲明中引用其首席執行官伊戈爾・謝欽的話表示：「這代表我們兩國的領導人所制定的『2025年之前將兩國貿易額提高至300億美元』的目標已經提前實現了。」

此外，根據歐盟統計局（Eurostat）3月28日公佈的數據顯示，美國從2022年底開始取代俄羅斯成為歐洲最大的原油供應國。去年12月，歐盟18％的進口原油來自美國。相較於在2022年1月時，俄羅斯原油仍佔歐盟原油總進口量的31％，該區域的原油供應來源在對俄實施制裁後發生了很大的轉變。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀