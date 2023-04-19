《欠缺母愛的孩子，你的傷好了嗎？》：摘下母親的面具，是療癒過程的一部分

文：潔絲敏．李．科里

在我們心中，都有慈愛的「好」母親形象與凶悍的「壞」母親形象；我們所不了解的是，表面上看起來適任卻在情感上缺席的母親。這樣的母親大致能滿足孩子的生理需求，卻無法提供前面提過的「好母親」功能。現在就讓我們來處理這件事。

那個戴面具的女人是誰？

有點年紀的人應該還對影集《獨行俠》有印象，每集最後都會有個人說：「那個戴面具的男人是誰？」這部戲的男主角只露出一種面貌，他從未脫下面具。

同樣地，許多欠缺母愛的人從未見過母親的完整面貌。母親有時躲在自己的房間裡，有時躲在毫無表情的臉孔後面，有時她出門前會先「換上適當的表情」——比較極端的情況是母親在孩子心目中猶如人形立牌。

摘下母親的面具，了解她的人生故事以及形塑了她的各種力量，是療癒過程的一部分。

有時，不只母親的臉上戴著面具，父親還會為她再多加上一層隔閡。我想起一位母親，她有六個孩子，她丈夫經常警告孩子：「別惹媽媽生氣。」我進一步調查此事，發現沒有太多證據顯示母親需要父親提供額外的保護，但這給了她無須積極扮演母親的藉口。在這樣的情況下，母親變得愈來愈像瓷器櫃裡的瓷娃娃，而不是你能觸摸、嗅聞、互動的對象。

文化情境也是因素之一，尤其是1970年代以前，大部分女性的觀念中都沒有不生孩子的選項，結婚生子是社會對女性的期待——不管她的個性是否適合做這件事。於是，不適合當母親的女性（包括當時與現在）就這樣成了母親，正如一名女性所形容的，她們是「不情不願的母親」，她們扮演其他角色會更加自在，例如職業婦女或文藝愛好者；照顧孩子不是「她們的事」（可能是不擅長、甚至不喜歡，她們無法樂在其中）。

相對的，當時的男性比較可以從這樣的社會期待中脫身。在我成長的過程中，除了養家活口，父親這個角色無須背負太多這方面的社會期待，就算他們天生不適合帶孩子，通常也看不太出來，因為他們對育兒的參與程度很低。

近年來，父親參與育兒的程度大幅提升，很多孩子將會記得父親為自己提供了基本的照顧和撫育——包括我在書中介紹過的好母親功能，孩子因而有機會看見父親的更多面貌，長大後才問「那個戴面具的男人是誰？」的可能性自然比較低。來自父親的良好照顧向來有助於填補情感缺席的母親留下的缺口。

感受不到被支持的力量

我訪談過的很多讀者與個案在看完我列出的母親功能後，都表示他們的母親連一項都沒做到——缺席的母親彷彿徹底消失蹤影。接下來，我會分享我在研究和臨床經驗中的發現。

如果母親提供的基本生活觀念少之又少，她們的孩子長大之後，很可能會對於如何建構一個家庭或日常生活節奏一無所知。客廳裡該擺放能坐下來休息的家具嗎？家人或許會一起上桌吃晚餐？孩子有固定的上床時間嗎？對這樣的孩子來說，這些事很陌生——他們的認知缺少了生活基本架構的觀念。

發展健康的自我意識需要一個基本架構，但當用來建立這個基本架構的互動並不存在或不夠好時，便會產生我們將在下一章討論的諸多問題。孩子發展自我意識的其中一個關鍵因素是鏡像同理；可惜的是，情感缺席的母親幾乎無法鏡像同理。

這些母親沒有學過怎麼處理情緒，所以通常也無法容忍情緒，她們不知道該怎麼應付孩子的眼淚，有時甚至會態度凶惡地對他們說：「不要哭，否則我就讓你哭得更慘！」在其他時候，母親不會因為孩子表達感受而直接羞辱他們，但她忽視他們的情緒，認可他們壓抑悲傷或「脆弱」的感受。

此外，有些母親的讚美與鼓勵通常都是有條件的，孩子必須做了母親重視的事（最常見的情況是課業表現優異）才能得到讚美，而鮮少因為自己的特質獲得讚揚。不成熟或自戀的母親通常看不見也不欣賞跟她自己不一樣的特質，這樣的母親會在孩子模仿她或順從她的意見時獎勵孩子，不會積極支持孩子獨有的個體性。

通常在孩子的記憶中，冷漠的母親在孩子生病的時候給予最多關注，但即使是在生病的時候，許多孩子依然沒有母親溫柔撫觸和擁抱的記憶。有些人記得母親的撫觸很冰冷、純屬功能性，有些人只記得母親遠遠站在門邊、一臉擔憂。

與我們理想中母親的支援比起來，欠缺母愛的孩子得到的支援微乎其微，就好像打開食物櫃一看，櫃子裡幾乎什麼也沒有。

書籍介紹

本文摘錄自《欠缺母愛的孩子，你的傷好了嗎？：重新認識母親 療癒母愛缺失帶來的無形創傷！》，柿子文化出版

作者：Jasmin Lee Cori 潔絲敏．李．科里

譯者：駱香潔

沒有人不需要母愛，但如果媽媽給不了愛呢？獻給在這段關係裡受挫的媽媽和孩子……

★研究童年情感忽視和母愛創傷30餘年★

★幫助成千上萬名個案療癒各種母愛缺失的隱藏創傷★



【本書適合】

＊因母親疏忽或虐待而受創的孩子（無論年幼或成年）

＊常在人際關係中苦苦掙扎或懷疑自我價值的人

＊每一個為人母者或未來媽媽

＊發揮母親功能的養父母、祖父母、父親、師長、伴侶……等等

＊從事心理諮詢的專業人士

＊能為此提供支援的親友、社福團體、國家決策者

媽媽，妳在哪兒？妳不愛我嗎？……是我害的嗎？你小時候，媽媽總是在忙別的事、感覺很冷漠，甚至是出口傷人嗎？你是否曾在人際關係中苦苦掙扎或經常懷疑自我價值？你渴望與某人親近或建立親密感，但又對它感到陌生、不安或恐懼？你看見溫馨的母子互動就會鼻酸、泛淚，或是不屑、批判這樣的互動？你和母親在一起時會出現情感麻木或出神狀態，很難專注於當下？你說你和母親關係很好，但若要你回想與母親的美好回憶，卻找不到這樣的畫面？你不想要和另一半生孩子，因為你認為自己不適合當父母，很害怕自己會錯待孩子？