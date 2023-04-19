《欠缺母愛的孩子，你的傷好了嗎？》：摘下母親的面具，是療癒過程的一部分
我們想讓你知道的是
許多欠缺母愛的人從未見過母親的完整面貌。母親有時躲在自己的房間裡，有時躲在毫無表情的臉孔後面，有時她出門前會先「換上適當的表情」──比較極端的情況是母親在孩子心目中猶如人形立牌。摘下母親的面具，了解她的人生故事以及形塑了她的各種力量，是療癒過程的一部分。
文：潔絲敏．李．科里
在我們心中，都有慈愛的「好」母親形象與凶悍的「壞」母親形象；我們所不了解的是，表面上看起來適任卻在情感上缺席的母親。這樣的母親大致能滿足孩子的生理需求，卻無法提供前面提過的「好母親」功能。現在就讓我們來處理這件事。
那個戴面具的女人是誰？
有點年紀的人應該還對影集《獨行俠》有印象，每集最後都會有個人說：「那個戴面具的男人是誰？」這部戲的男主角只露出一種面貌，他從未脫下面具。
同樣地，許多欠缺母愛的人從未見過母親的完整面貌。母親有時躲在自己的房間裡，有時躲在毫無表情的臉孔後面，有時她出門前會先「換上適當的表情」——比較極端的情況是母親在孩子心目中猶如人形立牌。
摘下母親的面具，了解她的人生故事以及形塑了她的各種力量，是療癒過程的一部分。
有時，不只母親的臉上戴著面具，父親還會為她再多加上一層隔閡。我想起一位母親，她有六個孩子，她丈夫經常警告孩子：「別惹媽媽生氣。」我進一步調查此事，發現沒有太多證據顯示母親需要父親提供額外的保護，但這給了她無須積極扮演母親的藉口。在這樣的情況下，母親變得愈來愈像瓷器櫃裡的瓷娃娃，而不是你能觸摸、嗅聞、互動的對象。
文化情境也是因素之一，尤其是1970年代以前，大部分女性的觀念中都沒有不生孩子的選項，結婚生子是社會對女性的期待——不管她的個性是否適合做這件事。於是，不適合當母親的女性（包括當時與現在）就這樣成了母親，正如一名女性所形容的，她們是「不情不願的母親」，她們扮演其他角色會更加自在，例如職業婦女或文藝愛好者；照顧孩子不是「她們的事」（可能是不擅長、甚至不喜歡，她們無法樂在其中）。
相對的，當時的男性比較可以從這樣的社會期待中脫身。在我成長的過程中，除了養家活口，父親這個角色無須背負太多這方面的社會期待，就算他們天生不適合帶孩子，通常也看不太出來，因為他們對育兒的參與程度很低。
近年來，父親參與育兒的程度大幅提升，很多孩子將會記得父親為自己提供了基本的照顧和撫育——包括我在書中介紹過的好母親功能，孩子因而有機會看見父親的更多面貌，長大後才問「那個戴面具的男人是誰？」的可能性自然比較低。來自父親的良好照顧向來有助於填補情感缺席的母親留下的缺口。
感受不到被支持的力量
我訪談過的很多讀者與個案在看完我列出的母親功能後，都表示他們的母親連一項都沒做到——缺席的母親彷彿徹底消失蹤影。接下來，我會分享我在研究和臨床經驗中的發現。
如果母親提供的基本生活觀念少之又少，她們的孩子長大之後，很可能會對於如何建構一個家庭或日常生活節奏一無所知。客廳裡該擺放能坐下來休息的家具嗎？家人或許會一起上桌吃晚餐？孩子有固定的上床時間嗎？對這樣的孩子來說，這些事很陌生——他們的認知缺少了生活基本架構的觀念。
發展健康的自我意識需要一個基本架構，但當用來建立這個基本架構的互動並不存在或不夠好時，便會產生我們將在下一章討論的諸多問題。孩子發展自我意識的其中一個關鍵因素是鏡像同理；可惜的是，情感缺席的母親幾乎無法鏡像同理。
這些母親沒有學過怎麼處理情緒，所以通常也無法容忍情緒，她們不知道該怎麼應付孩子的眼淚，有時甚至會態度凶惡地對他們說：「不要哭，否則我就讓你哭得更慘！」在其他時候，母親不會因為孩子表達感受而直接羞辱他們，但她忽視他們的情緒，認可他們壓抑悲傷或「脆弱」的感受。
此外，有些母親的讚美與鼓勵通常都是有條件的，孩子必須做了母親重視的事（最常見的情況是課業表現優異）才能得到讚美，而鮮少因為自己的特質獲得讚揚。不成熟或自戀的母親通常看不見也不欣賞跟她自己不一樣的特質，這樣的母親會在孩子模仿她或順從她的意見時獎勵孩子，不會積極支持孩子獨有的個體性。
通常在孩子的記憶中，冷漠的母親在孩子生病的時候給予最多關注，但即使是在生病的時候，許多孩子依然沒有母親溫柔撫觸和擁抱的記憶。有些人記得母親的撫觸很冰冷、純屬功能性，有些人只記得母親遠遠站在門邊、一臉擔憂。
與我們理想中母親的支援比起來，欠缺母愛的孩子得到的支援微乎其微，就好像打開食物櫃一看，櫃子裡幾乎什麼也沒有。
書籍介紹
本文摘錄自《欠缺母愛的孩子，你的傷好了嗎？：重新認識母親 療癒母愛缺失帶來的無形創傷！》，柿子文化出版
作者：Jasmin Lee Cori 潔絲敏．李．科里
譯者：駱香潔
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沒有人不需要母愛，但如果媽媽給不了愛呢？獻給在這段關係裡受挫的媽媽和孩子……
★研究童年情感忽視和母愛創傷30餘年★
★幫助成千上萬名個案療癒各種母愛缺失的隱藏創傷★
【本書適合】
＊因母親疏忽或虐待而受創的孩子（無論年幼或成年）
＊常在人際關係中苦苦掙扎或懷疑自我價值的人
＊每一個為人母者或未來媽媽
＊發揮母親功能的養父母、祖父母、父親、師長、伴侶……等等
＊從事心理諮詢的專業人士
＊能為此提供支援的親友、社福團體、國家決策者
媽媽，妳在哪兒？妳不愛我嗎？……是我害的嗎？你小時候，媽媽總是在忙別的事、感覺很冷漠，甚至是出口傷人嗎？你是否曾在人際關係中苦苦掙扎或經常懷疑自我價值？你渴望與某人親近或建立親密感，但又對它感到陌生、不安或恐懼？你看見溫馨的母子互動就會鼻酸、泛淚，或是不屑、批判這樣的互動？你和母親在一起時會出現情感麻木或出神狀態，很難專注於當下？你說你和母親關係很好，但若要你回想與母親的美好回憶，卻找不到這樣的畫面？你不想要和另一半生孩子，因為你認為自己不適合當父母，很害怕自己會錯待孩子？
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
我們想讓你知道的是
全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
透過量身訂製的供水設施，利用適當的水源，以人工鑽井以減少成本，並安裝以太陽能為動力的抽水幫浦，為社區帶來乾淨的飲用水，目前平均每天安裝超過100座供水設施。並且從管理者到鑽井團隊的每一位員工，都是訓練精良又有經驗的工作者，這也是世界展望會水資源計畫能與眾不同的主要原因。更重要的是在提供服務的同時，訓練當地人作為維修技工，即便世界展望會結束當地的服務離開後，社區居民仍可永續地管理並使用這些設施。
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