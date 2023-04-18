《爸媽這樣說最有效！》：在某些事情上「冷漠以對」，才能真正成為好父母
我們想讓你知道的是
在某些事情上「冷漠以對」才是真正的好父母，即使孩子很辛苦，家長也應該克制自己的行為，用眼神支持孩子即可。適時擁有冷靜心態的父母，才能成為稱職的父母，培養出自我效能感極高且滿懷學習自信心的孩子。
文：鄭才英、李西鎮
父母出手協助前請先自問—這是對的還是錯的？
成為母親，就代表從此以後多了一個比自己更寶貴的生命，因此媽媽總會拚盡全力保護懷裡的小生命，讓他遠離世上一切的危險。如果發生什麼不得已的情況，願意代替孩子犧牲自己的人通常是母親。當然父親也擁有相同的奉獻精神，要是孩子遇到危難，爸爸同樣會付出一切來換取孩子的健全。
對孩子來說，身旁有兩個值得感謝的監護人陪伴是種祝福，但如果父母的保護欲太強，反而會對孩子造成傷害。因為那將導致孩子無法培養自律和判斷力，對他的未來會造成莫大的影響。
舉例來說，我們都知道家裡以外的世界很危險，從路上的車子到各式各樣的人們都是需要注意的對象。面對這樣的危險，該怎麼教育孩子呢？
- 「這個世界到處都很危險，你一定要隨時謹慎小心。」
- 「雖然這個很危險，但那個不危險。不危險的事，你不妨試試看。」
顧慮太多的父母會說出 ① 這樣的話。然而對孩子來說，父母頻繁的危險警告將帶來很大的害處。我們可以試想一下，當孩子想嘗試任何事情時，父母立刻就出聲警告，那麼孩子就會認為這世界是一個極其危險的地方，彷彿身處在一個老虎、毒蛇或鱷魚等猛獸隨時會冒出來的可怕叢林。如此一來，孩子可能一輩子都是一個膽小鬼。
以前我們夫妻倆就是這樣養育孩子的，總是習慣性地對他說：「這是危險的」、「那是有害的」、「那是非常危險的」。就我們的觀察，似乎大部分的父母都有類似的習性，總是經常對孩子們大喊：「不行，太危險了！」導致很多孩子長大後變成膽小如鼠的人，並且因為害怕這個世界而活得戰戰兢兢。
像 ② 這樣做出明確的區分會比較理想。教導孩子分辨什麼是危險和不危險的東西，讓他們知道安全的東西可以盡情享受。唯有像 ② 這樣區分出危險和安全，孩子才能成為一名謹慎又能享受人生的幸福大人。
擔心受怕的父母不僅想保護孩子遠離危險，也會試圖讓孩子避免犯錯。很多父母擔憂孩子因為一點失誤而受傷，於是選擇代替孩子親自出面。舉例來說，一般你都是怎麼對孩子說話的呢？
- 「那樣做是不對的，這樣才是正確的，所以你必須這麼做。」
- 「那樣是錯的，這樣才是對的。但是，這件事究竟是不是正確的呢？」
絕大多數的父母都會採用 ① 的說話方式，我們夫妻倆也不例外。家長們企圖將每件事明確地定義出是非黑白，即便面對已經小學高年級的孩子也是如此，會導致不良的後果也在預料之中。
像 ① 這樣由媽媽代替孩子來判斷是非，是一種對孩子有害的行為。因為有些事無法假借他人之手，就像媽媽無法替孩子鍛鍊肌肉一樣，雖然出於善意，卻可能害孩子變成一個缺乏判斷能力的大人。
② 是截然不同的做法，家長可採用勸導的方式讓孩子學習判斷是非，唯有這麼做，他們才能擁有辨別能力。如果想鍛鍊孩子的肌肉力量，就應該把啞鈴交到孩子手上，這才是正確的做法。
很多父母從小過度保護孩子，結果讓孩子變成膽小鬼，或是不懂得判斷是非對錯，一輩子都得依靠他人的決定過日子。不只如此，在家長過度保護下長大的孩子，還會出現更嚴重的問題，例如智力減退，包括解決問題的能力降低、自我效能感下降，以及在校成績變差等等。下面介紹的一項研究成果，就證實了這件事。
破壞子女自信的教養方式
大家應該都聽過「直升機媽媽」這種說法，它指的是像直升機一樣盤旋在孩子身邊，過度干涉和保護孩子的媽媽。令人遺憾的是，這種深愛孩子的教養方式正是破壞子女學習能力的主要原因。
2016年，家庭兒童科學家馬洛里．路希爾─葛麗（Mallory Lucier-Greer）等人以美國佛羅里達大學的學生為對象進行了一項實驗，研究主題是「過度保護下會造成什麼樣的心理影響」。這項實驗將學生們分為兩個群體，其中一組的學生評價自己的母親是「直升機媽媽」，不但會介入子女的問題，還會控制他們的一言一行，是典型的直升機媽媽。另一組學生則認為他們的母親抱持著寬容的態度，會尊重子女的自主權。
研究結果顯示，在成長階段擁有自主權的孩子，心理上比較堅強，即使遇到複雜的事情或困難也能堅持下去，對於生活的滿意度也比較高。換句話說，他們比較滿意自己的生活，自我效能感也相對較高，所以不管做任何事，他們都有信心完成。
相反地，在家長過度保護下長大的孩子，心理上比較脆弱，最關鍵的影響在於他們的自我效能感較低。由於他們沒自信能完成困難的事，因此容易感到不安，也經常會出現憂鬱的傾向。其中的理由很容易就可以推測出來—因為從小媽媽就替孩子完成所有事情，導致他們完全沒機會去培養個人的信心。
同樣在2016年，美國邁阿密大學教授艾倫．路比（Aaron Luebbe）以377名大學生為研究對象進行了調查，最後得到相似的結果。在父母過度保護下長大的孩子，除了性格較憂鬱、自信心和判斷能力很缺乏，學業成績往往也比較差。父母們肯定始料未及，沒想到全心奉獻換來的卻是這樣的結果。
父母的養育方式決定了孩子未來的幸福。而自主性的教育能讓孩子更幸福，他們不僅充滿自信，解決問題也能更加得心應手。相反地，過度保護會讓孩子變得不幸，除了信心不足，在校成績也容易表現不佳。
至此我們可以得出一項重要結論，如果有個孩子說「我很沒自信」並為此所苦，那麼責任究竟在誰身上呢？孩子先天的人格特質固然是原因之一，但父母在成長過程中總是給予過度保護，並且代替他們做決定的行為也占據了相當大的比重。過度保護不僅會降低他們在日常生活中的自信，也會影響到他們對於學習的信心。
過度保護成為毒藥的理由
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。