2023/03/31,
美加

美國右派將田納西槍擊案歸因「跨性別」，學者持不同意見：槍擊事件多由順性別男性造成

美國右派將田納西槍擊案歸因「跨性別」，學者持不同意見：槍擊事件多由順性別男性造成
人們聚集在田納西州校園槍擊事件遇難者的臨時紀念碑前｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

田納西校園槍擊事件造成6人死亡，兇手的跨性別身份認同引起各方討論，部分右翼政治人物將跨性別者使用的賀爾蒙治療藥物，視為導致兇嫌精神狀況失控的主因，將這場槍擊案的焦點從槍枝管制，轉移到跨性別議題之上。與右派政治人物的主張不同，性別與犯罪學專家表示，由跨性別或非二元性別者所造成的大規模傷亡槍擊事件相當少見。事實上，根據研究，大規模槍擊事件絕大多數是由順性別男性所造成。

美國田納西州納希維爾（Nashville）的一所基督教學校，在3月27日發生校園槍擊事件。而事件發生至今，嫌犯的跨性別身份認同成為美國社會針對這起槍擊案的討論要點之一。部分右翼政治人物將跨性別者使用的賀爾蒙治療藥物，視為導致兇嫌精神狀況失控的主因，將這場槍擊案的焦點從槍枝管制，轉移到跨性別議題之上。

這起槍擊案造成3名9歲的學童與3名學校職員死亡。曾為這所學校學生的28歲女性兇嫌，在警方接到報案電話的14分鐘後，遭警員擊斃。

綜合《華盛頓郵報》《美聯社》的報導，在納希維爾校園槍擊案發生後不久，一些右翼專家與政治人物開始在社交媒體上發表言論，暗示跨性別權力運動將激進份子激化成恐怖份子。

「有鑒於跨性別／非二元性別的槍擊犯在最近幾年迅速增加，與其談論槍枝管制，也許我們應該討論一下那些讓孩子們做性別肯定激素治療的瘋子。」川普（Donald Trump）的兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr）於3月27日在推特上表示。這條推文引起民眾廣泛的討論，而他並沒有回應《美聯社》的評論要求。

與右派政治人物所持的主張不同，性別與犯罪學專家表示，由跨性別或非二元性別者所造成的大規模傷亡槍擊事件相當少見。事實上，根據研究，大規模槍擊事件絕大多數是由順性別男性所造成。

此外，加州大學洛杉磯分校LGBTQ智庫－威廉研究所（Williams Institute）的研究報告也指出，跨性別者成為暴力犯罪受害者的可能性是順性別者的四倍之多。

要量化跨性別者所造成之槍擊案的數量，或是要將其與其他性別群體進行比較是有一定難度的，因為性別認同在紀錄上可能會有所不同，例如一名跨性別男性在統計上可能會被視為是男性。

自2016年初以來，美國已經發生3561起大規模槍擊事件，而其中有4起是由跨性別或非二元性別者造成。俄亥俄州立大學人類安全與社會學教授勞拉．杜根（Laura Dugan）認為，4起案件在3561起案件中佔了0.11％，與整體數量相較而言，這個數字是非常低的。「我們無法從統計上對趨勢做出任何斷言。」杜根教授表示。

替《美聯社》維護美國大屠殺數據庫的東北大學犯罪學、法律與公共政策教授詹姆斯．福克斯（James Fox）教授表示，該數據庫並不包含犯人性別的完整數據，而本週社交媒體上的說法，其實是在挑選並放大數據的極端值。

「有數百起大規模槍擊事件，挑選其中4起並說這是一種趨勢，是錯誤的。我們無法得出這種結論，這在任何統計上都缺乏意義。」福克斯教授表示。

而約翰．傑刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）性別研究主任奧利維拉．約基奇（Olivera Jokić），提到了美國國家司法研究院的數據庫，該數據庫研究追蹤了1966年至2019年美國發生的大規模槍擊事件。研究發現，數據庫所涵蓋的172名犯下大規模公共槍擊事件的犯人當中，有97.7%是男性，不過該數據庫並沒有區分跨性別與順性別者。

「這種出於政治目的引用統計數據，來討論大規模槍擊事件中的性別認同，是錯誤的，而且會分散民眾對於槍擊事件作為公共衛生議題的注意力。」約基奇表示。

「這是為了政治目的而利用悲劇，我們不應該做出跨性別者更可能犯下罪行這種結論。」福克斯教授表示。

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核稿編輯：楊士範


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