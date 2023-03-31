2023/03/31,
印太

印尼「官二代」毆打女友的前男友事件，致官員父親遭爆出涉連續收賄12年

印尼「官二代」毆打女友的前男友事件，致官員父親遭爆出涉連續收賄12年
印尼肅貪會大樓。Photo Credit：shutterstuck/達志影像

我們想讓你知道的是

印尼稅務總局高官拉費爾遭到肅貪委員會調查，是因為他的兒子馬里奧痛毆女友的前任男友的事件，引發社會高度關注，接著許多網友發現馬里奧生活奢華，引起了肅貪會的注意而對拉費爾展開財產來源調查。

（中央社）印尼稅務總局高官拉費爾因兒子2月毆人，被發現一家人過著奢華生活，遭到當局調查財產來源。經一個多月調查，印尼肅貪委員會昨天（30日）表示，拉費爾涉嫌自2011年至2023年收賄長達12年，並已將他列為嫌犯。

據印尼「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，印尼肅貪委員會（KPK）發言人阿里（Ali Fikri）昨天表示，調查人員在收集足夠證據後，已將印尼稅務總局官員拉費爾（Rafael Alun Trisambodo）列為嫌犯。

「時代報」（Tempo）報導，阿里指出：「基於充分證據，肅貪委員會針對這名稅務官員自2011年至2023年涉貪案件進行調查，發現賄款是以現金方式支付。」

阿里並未透露賄款數額及細節，只表示肅貪委員會在調查期間曾搜查拉費爾的房子。他呼籲，有相關訊息和資訊的民眾向肅貪委員會提報，並稱「調查人員將持續收集證據，以在審判中提交更有力證據」。

不過，據「點滴網」（Detik）報導，拉費爾涉嫌收賄金額達到數百億印尼盾，並引述肅貪委員會調查主任甘特（Asep Guntur）的說法，他們發現一個保險箱，裡面有數百億印尼盾，目前還在追蹤這些現金來源。

印尼稅務總局高官拉費爾遭到肅貪委員會調查，是因為他的兒子馬里奧（Mario Dandy Satriyo）2月底痛毆女友的前任男友，一度導致受害者陷入昏迷，過程全被錄了下來，影片在網上流傳，引發社會高度關注。

當時網友發現，馬里奧常在社群媒體分享奢華生活。先前貼文顯示，他有一輛要價17億印尼盾（約新台幣343萬元）的汽車和一輛哈雷機車，因此遭民眾質疑，為何他父親是公務員的薪資能買得起如此昂貴車子。肅貪委員會隨即調查馬里奧父親拉費爾的財產來源。

拉費爾24日接受肅貪委員會查詢時曾否認收賄，並說，他的財產並未增加，價值增加是因為物價飆升。不過他昨天在媒體簇擁下改口表示，接受這樣的指控，且已準備好面對法律程序。他說：「我不能做任何事情，所以只能接受。」

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。