馮德萊恩：不希望與中國脫鉤，但北京對俄烏戰爭的表現是關鍵

文：德國之聲中文網（路透社、法新社、德新社）

3月30日，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）在由歐洲政策研究中心和墨卡托中國研究所兩大智庫舉辦的討論會上發表演講，闡述了她對歐中關係未來的看法。

她說，「很明顯，我們的關係在過去幾年裡變得更加疏遠，更加困難。」但是，她補充道：「我認為與中國脫鉤既不可行，也不符合歐洲的利益。」她強調，「我們不想切斷經濟、社會、政治和科學方面的聯繫」，而是要將重點放在確保貿易和投資關係上，促進中國和歐盟的繁榮。

世界上最複雜和最重要的關係之一

馮德萊恩說，與中國的關係是「世界上最複雜和最重要的關係」之一，如何處理這個問題，對我們未來的經濟繁榮和國家安全具有決定性意義。

她認為，歐中關係目前非常不平衡，「越來越受中國國家資本主義制度造成的扭曲所影響」，因此，需要經濟去風險化，「需要在透明、可預測和互惠的基礎上重新平衡這些關係。」

為了實現這一目標，馮德萊恩認為，歐盟必須使經濟更穩固、更具競爭力，特別是在衛生和清潔技術領域；必須通過更嚴格的對華投資規則，防止歐洲公司的資本和專業知識幫助「提高系統性競爭對手的軍事和情報能力」。此外，歐盟應該在七國集團和二十國集團的框架內與歐盟以外夥伴進行更密切的磋商，促進經濟安全和穩定。她也指出，氣候保護和自然保護是布魯塞爾和北京之間當前合作的積極例子。

中國以更強硬的立場向他國推行自己的意志

馮德萊恩讚揚中國在50年裡成功地讓數億人擺脫了貧困。她說，中國在世界政治舞台扮演著重要作用，並且有著成為世界大國的雄心。她同時指出，中國現在以更強硬的立場向他國推行自己的意志，其人權記錄顯示其「對內加強鎮壓，對外更加強硬。」

歐盟和北京之間的緊張關係近期在一系列問題上明顯惡化，包括台灣問題、中國對新疆維吾爾人的鎮壓，以及歐盟就中國對成員國立陶宛進行貿易限制而要求世貿組織裁決的爭端。

北京在烏克蘭衝突中的表現對與歐中關係有決定性意義

馮德萊恩呼籲中國為烏克蘭的「公正的和平」而努力。她說，北京在這場衝突中的表現，對其與歐盟的關係具有決定性的意義。

她說，作為聯合國安理會常任理事國，中國有責任在促進和平方面發揮建設性作用。俄羅斯武裝部隊必須撤出，烏克蘭的領土完整必須得到維護，「任何實際上會鞏固俄羅斯吞併（烏克蘭領土）的和平計劃都不是一條可行之路。」這裡，她暗指中國「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」聲明，其中包括呼籲「停火止戰、啟動和談」。

美國明確指出，現在停火將使俄羅斯能夠守住它所奪取的烏克蘭領土，並給其部隊重新集結的時間。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航