讓你熱愛的事情成為日常生活的動能：五個小tips，實現理想生活

當我們回頭看看過去，往往能夠更認識自己！其中，包含了我們付出後所取得的成就，以及未完成的計劃！現在就來檢視計劃，確立我們正處在哪？離目標有多遠？才能敏捷調整，實現願望與目標，往更好的未來前進！

讓大谷翔平帶你認識計劃的魔力！

我們可以問問自己，想成為什麼樣的人？希望達到什麼樣的成就？然後將這些目標具體化。例如，想要在工作中獲得晉升，或者想要在健身方面取得更好的成績。確認自己的目標之後，再制定一個向前邁進的計劃，會幫助你更容易實現目標。

知名美國職棒投手大谷翔平曾經說過：「期待不是用來被滿足，而是要加以超越。」這句話可以用來描述制定縝密計劃的重要性！制定計劃可以幫助你收集、整理和分析相關資料，做出明智的決定，實現目標！同時也可以預先評估可能會遇到的風險，並保留微調的空間。當你遇到挑戰時，你會有充足的時間來好好思考，並且能夠迅速適應變化，以便實現更高的目標。

「莫急莫躁」，學歐普拉如何實現目標！

實現目標需要時間和耐心。別讓一時的失敗或挫折，成為放棄的理由。瑞典心理學家安德斯·艾瑞克森（Anders Ericsson），提出「10,000小時的練習」的概念。他認為，要在某個領域成為專家，關鍵在於長時間、持續而刻意的練習，才能掌握技能、養成習慣、提升水準，進而成為專家。在這10,000小時的練習過程中，會有挫折或是想要放棄的時候，這時是否有足夠耐心持續練習，決定了成功與否的結果。

美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）在22歲時被電視臺解雇，上司認為她不適合做電視節目。然而，她並沒有放棄，轉戰另一個電視臺並持續努力。雖然最初的聯合播報員工作不順遂，但她並未放棄，七年後成功成為以自己名字命名的脫口秀節目主持人，並成為日間節目的霸主長達25年。她的成功告訴我們，不要被一次失敗打倒，要堅持努力，找到自己的聲音，並找到人生中的好朋友。

不要跟學問過不去，愛因斯坦帶你繼續學習

學習是一段旅程，並不是每個人的道路都一樣，但同樣的是，不要在這條路上停下來，這將是一段一生受用的旅程，一如愛因斯坦曾說：「學習是種體驗，其他一切只是信息。」保持對目標相關領域的學習和探索，不只能增加知識和技能，還能讓熱情和動力持續不斷，督促你往前進步。即使不在目標領域中，持續學習也是擴展視野最好的方法，跳脫出既有的眼界、開闊思路、更能靈活地面對變動！

在資訊日新月異、斜槓成為日常的今天，安逸待在固定環境中，已經不再是一種令人羨慕的生活方式，就像是知名歌手蔡依林，她除了持續嘗試新的音樂風格和表演形式，挑戰各種極限和不可能之外，她也是小有名氣的翻糖蛋糕藝術家，曾在英國伯明罕舉行的國際翻糖蛋糕競賽，以「瑪麗蓮夢露」的造型蛋糕，勇奪Decorative exhibit組金牌，國際巨星如湯姆克魯斯、安室奈美惠等人，都曾收到蔡依林的翻糖作品。

從1%開始！三木谷浩史帶你實踐小步計劃

無論你的目標是什麼，都要確保每天都向前邁進一步，可以是一個小的行動，或一個小的改變，但每天都有進步，可以幫助你在達成目標的道路上保持前進。

樂天株式會社創辦人三木谷浩史有句名言：「1.01的365次方等於多少？」他用這個公式來計算每天進步1%，持續一年可以達到的成果——答案是「37」。這個每天邁進一小步的概念，放在投資中來看，就是複利的力量。

假設你有一百萬，這一百萬如果放著不動，30年後它還是一百萬，甚至會因為通膨而降低價值，但是如果利用這一百萬進行投資，以年利率為5％計算，經過三十年後，它會變成432萬。所以愛因斯坦才會說，複利是世界第八大奇蹟。

夥伴的力量：李安的成功關鍵

夥伴，無疑是夢想路上的精神支柱。在成名之前，導演李安決定忍痛放棄電影夢，妻子林惠嘉對他說：「記得你心裡的夢想。」聽到這句話的李安，感受到了鼓舞的力量，繼續在電影路上努力。在實現願望與目標的旅程上，有夥伴，我們就不寂寞。現在就一起檢視自己的狀態！把握時間，現在就用五大步驟，完成願望。中國人壽將支持陪伴，你的願望，我來陪練。