電動滑板車事故多：法國政府推新規定、巴黎4/2公投決定「共享服務」去留
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由於法國電動滑板車亂象多，有1/5的交通事故與電動滑板車有關，法國政府決定祭出新政策整頓，包括提高使用者年齡及違規罰款。與此同時，首都巴黎也將在4月2日舉行公民投票，決定是否禁止共享電動滑板車租用的服務。
1/5的交通事故與電動滑板車有關，法國制定新政策
據《FRANCE 24》、《Bloomberg》綜合報導，法國政府於29日公布了兩項使用電動滑板車新政策：將電動滑板車的最低使用年齡限制，由原先的12歲提高至14歲；與他人共乘一輛電動滑板車的罰款則從原先的35歐元提高到135歐元（約等於4800元新台幣）。
法國交通部長克萊門特．布恩（Clement Beaune）在新政策的記者會上表示：「交通事故意外隨著電動滑板車的普及而增加，這令人擔憂。尤其巴黎有1/5的交通事故與兩人共乘一輛電動車滑板車有關。」
布恩也提到，這項新政策將適用於所有的電動滑板車。不論是私人擁有的電動滑板車，或是透過Lime、Dott或Tier等應用程式在法國200多個城鎮租用的共享滑板車。
而Lime、Dott及Tier這3間共享電動滑板車營運商都表示支持新政策。
巴黎辦公投決定共享電動滑板車的去留
法國首都巴黎也將在4月2日舉行公民投票，決定是否禁止共享電動滑板車租用的服務。
巴黎多年來一直嘗試透過各種手段抑制市內電動滑板車的數量，包括減少共享電動滑板車廠商數量至3個，以及設立專用停車區並實施速限。但巴黎官員也坦言他們沒有辦法對電動滑板車進行有效控管，因此改採全民投票，讓民眾來決定是否要禁止這項服務。
自2018年電動滑板車出現以來，就迅速引發了民眾的強烈不滿。民眾抗議電動滑板車使用者騎得太快，或是直接騎在人行道上，以及將電動滑板車隨意停在路邊等。
「這是一個非常有爭議的話題，」巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）在今（2023）年1月宣布舉行公投時表示：「就我個人而言，我認為有必要禁止共享電動滑板車。」
電動滑板車在年輕人和遊客之間很受歡迎，但它們的快速成長也造成許多問題，因此各國城市紛紛對電動滑板車施行規範。
例如丹麥首都哥本哈根就取消了位於市中心的電動滑板車停車場；而芬蘭首府赫爾辛基則禁止在週末午夜之後使用電動滑板車，以防止「酒駕」；英國倫敦正在試行一項新規範，要求電動滑板車使用者至少需持有臨時駕駛執照並完成安全培訓；而在加州聖地亞哥，電動滑板車廠商必須加裝讓電動滑板車無法行駛於人行道上的自動裝置；紐約曼哈頓則從一開始就不批准共享電動滑板車的服務。
共享電動滑板車營運商抗議公投不公平
巴黎的公投結果只會影響共享電動滑板車營運商，而不影響個人擁有的電動滑板車。
「即使投票通過，我也不認為這意味著電動滑板車的終結，巴黎是最大的個人電動滑板車市場之一。」天使投資人奧利弗．布魯斯（Oliver Bruce）表示，他同時也主持了一個關於「微移動」（micromobility）的Podcast頻道。
在公投前的宣傳活動中，電動滑板車營運商表示，禁止共享電動滑板車對這座城市來說是一種倒退，並剝奪了當地人一種高效的交通方式。這些營運商也在一份聯合聲明中抗議這次的公投是「不公平的」，因為公投的投票站數量太少，巴黎除某一區之外，其他各區都只會開放一個投票站。
新聞來源
- France raises age limit and fines for e-scooters ahead of Paris referendum on a ban（FRANCE 24）
- Paris Is Sending the Future of E-Scooters to a Vote（Bloomberg）
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
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（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
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