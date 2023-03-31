馬英九由宋濤陪同前往長沙，宋濤：我們是一家人
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馬英九昨（30）日與國台辦主任宋濤會面時再次提起2015年的馬習會，他與「習先生」再次確認了「九二共識」的重要性，宋濤也回應：「我們是一家人，誰也不能把我們分開」。今日馬英九搭乘高鐵由武漢轉往長沙，亦由宋濤陪同。由於馬英九昨天在參觀「英雄城市抗疫保衛戰展」時稱讚了中國防疫，今日民進黨團於立院質詢時也紛紛要求朱立倫、侯友宜表態。
馬英九會見宋濤，強調九二共識重要性
（中央社）前總統馬英九30日與國台辦主任宋濤會面時表示，他在2015年與「習先生」在新加坡會面時，再次確認「九二共識」的重要性，當時目標就是要對外展現兩岸關係可以由海峽兩岸雙方自己和平解決。
馬英九30日在武漢東湖賓館與宋濤會面。馬英九在致詞中表示，在他任內，兩岸擁有共同政治基礎「九二共識」，能夠實現三通直航，兩岸交流暢通，這讓兩岸人民都受惠。
馬英九接著說，2015年11月兩岸領導人在新加坡會面，他與「習先生」再次確認了「九二共識」的重要性。
馬英九表示，注意到大陸國台辦最近的記者會，也再次還原「九二共識」的「原汁原味」。1992年11月16日，大陸海協會與台灣海基會在兩岸授權下，達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。
馬英九強調，有了「九二共識」，兩岸才能擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。兩岸在「九二共識」基礎上所獲制度化成果，包括在他任內兩岸復談、雙方簽署23項協議，到兩岸事務首長會晤，再到兩岸領導人會面，雙方共同構建了一項「和平處理艱難問題」的歷史典範。
馬英九表示，兩岸之間，存在歷史遺留下錯綜複雜的關係，也有交流往來所衍生的種種問題，這些事情的解決無法一蹴可幾，需要雙方在交流協商過程中，面對現實、累積成果、培養互信。
馬英九指出，2015年他和「習先生」的會面，目標就是要對外展現兩岸關係可以由海峽兩岸雙方自己和平解決，且未來要在既有基礎上，持續制度化發展下去。但遺憾的是，近年兩岸因為政治紛擾與疫情因素，各項交流中斷已數年，兩岸人民敵意上升。他這次帶學生來進行交流，就是著眼於此。
宋濤在會面時則稱馬英九為「馬英九先生」。他轉達中共總書記習近平對「馬英九先生」親切的問候與良好的祝願，歡迎「馬英九先生」回鄉，歡迎台灣同胞來大陸參訪交流。
宋濤表示，馬英九素有民族情懷和振興中華的信念，為兩岸關係發展做出重要貢獻。在其任內，與大陸一道在堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，實現兩岸領導人歷史性會晤，利在兩岸、功在民族，「我們充分肯定」。
宋濤並表示，「我們是一家人，誰也不能把我們分開」。要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞共同的心聲。大陸會持續秉持兩岸一家親的理念，始終關心、尊重、關愛、造福台灣同胞。
馬英九一行前往長沙，國台辦主任宋濤陪同
（中央社）前總統馬英九一行今（31）日從武漢高鐵站搭乘復興號前往湖南長沙，由中國大陸國台辦主任宋濤陪同搭乘這班列車。
兩人在這班G79號次的列車上，面對面而座。宋濤向馬英九說，「這是你來之後，搭第三次高鐵」，之後介紹大陸高鐵車廂設計；馬英九則回說，感覺很寬敞舒適。
這一班列車預計抵達長沙需約1小時18分，約在下午3時16分抵達長沙南站。
馬英九一行今天抵達長沙之後，下午預計到馬英九母親的母校周南中學，屬於私人行程，不開放隨團媒體跟行。
根據馬英九辦公室此前提供的行程，明天馬英九將赴湖南湘潭市湘潭縣白石鎮祭祖。
根據中國社群平台微博流傳的影片，當地已加建臨時木製道路，通往馬家祖墳，方便馬英九與其家人祭祖。
馬英九祖籍湖南湘潭，1950年生於香港，1952年移居台灣。
宋濤稱兩岸一家，陳其邁：我會表達台灣自由民主
（中央社）中國國台辦主任宋濤昨（30）日稱兩岸是「一家人」，高雄市長陳其邁今天表示，如果有機會在國際或不同場合，他會表達他做為自由民主國家，是台灣民主運動美麗島事件發生地的市長。
宋濤昨天與前總統馬英九會面時說：「我們是一家人，誰也不能把我們分開。」
陳其邁上午在高雄出席「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」奈良美智開展記者會後，接受媒體聯訪表示，他是中華民國台灣的高雄市長，「我會堅定地表達我的立場」。
至於馬英九在中國稱致力振興中華「是兩岸中國人不可迴避的責任」，陳其邁表示，他是高雄市長，對市政表達意見，剛已清楚表達立場。
馬英九讚武漢防疫，民進黨要求朱立倫、侯友宜表態
（中央社）前總統馬英九昨（30）日在武漢參觀「英雄城市抗疫保衛戰展」，稱讚中國防疫「是對人類的貢獻」。民進黨發言人張志豪今天說，馬英九的說法違背常識，國民黨主席朱立倫及新北市長侯友宜應該表態，而非迴避。
馬英九昨天在武漢臨時新增行程，參觀疫情展覽，結束後對記者表示，敬佩當地醫院院長領導，讓疫情初步做到好的控制，不會大幅向外擴張，「是對整個人類的貢獻」；這番談話引起各界關注。
張志豪今天說，過去3年多來，全球有700萬人因疫情失去健康、失去生命、失去家人，馬英九卻發表昧於事實、違背常識的言論，身為卸任國家元首此類言行非但不應該，也讓大家感到失望。
張志豪批評，馬英九昨天的行程原本沒有這項安排，顯然是應中共要求臨時增加，後續包含在中國國家主後習近平談話的影片前駐足，甚至在聽簡介時扯台灣後腿，回應「不好意思，我們的政府造成你們的困擾」等等，顯有不當。
他要求朱立倫和侯友宜表態，究竟是誰造成台灣人的傷害，到底是誰造成國際的重大危害。
立法院今天繼續施政總質詢，民進黨立委林楚茵問行政院長陳建仁同不同意馬英九的說法，陳建仁說，「我完全不同意。」
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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核稿編輯：Joanna