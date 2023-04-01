TNL+ 2023/04/01,
科技

美國哥大團隊結合3D列印與雷射技術，以7種成分製作出「純素起司蛋糕」

美國哥大團隊結合3D列印與雷射技術，以7種成分製作出「純素起司蛋糕」
Photo Credit: Columbia Engineering

我們想讓你知道的是

3D列印食物成近年新趨勢，而列印機器不帶烹煮功能便成為食品列印的主要阻礙之一。美國工程研究學者將雷射科技作為加熱烹煮功能結合至列印設備，成功以3D列印機器製作出純素且可食用的蛋糕，相關技術有望在未來五年內普及。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《CNN》報導，美國哥倫比亞大學工程研究團隊在今（2023）年3月於《NPJ食品科學期刊》發布一項最新研究，該團隊成功將3D列印與雷射技術結合，製作出一種由7種成分組成的純素起司蛋糕。

3D食品列印的可行性取決於食材質地，且通常須經烹煮才可食用

綜合科技媒體《New Atlas》報導，3D列印技術用於食物製作始自2006年，但僅限於幾種特定的食材。高規格的3D食物列印機內建預存食譜，而用戶可使用手機或電腦自行設計食譜。

使用3D技術列印食物，需要使用食品等級的材料注射器以及可食用墨水。而選用的食材質地必須柔軟才可通過注射器被擠壓出來，同時也需要一定的濃稠程度才可以維持其形狀。一般來說，3D列印製食物仍須要透過烘焙或油炸等過程才可成型並供食用。

研究團隊的目標是使用多種不同食材列印出一塊已受熱足夠的起司蛋糕。他們在製作過程中改良了3D列印的熔融沈積成型（Fused filament fabrication）技術，將原先用於融化塑膠原料的部分改裝，使其能利用雷射方式將列印機內的食物材料加熱，其中包含兩種形式：藍光雷射（blue laser）和近紅外雷射（near-infrared laser），皆能有效將厚度較薄的食材煮熟。

欲製作出素食的起司蛋糕，研究人員選用的食材包含：全麥餅乾麵團、花生醬、草莓醬、榛果巧克力醬、香蕉泥、櫻桃果汁與糖霜。據團隊所述，這樣的食材數量已打破了3D列印製作單一食物案例中的新紀錄。

然而在取得這項新突破之前，研究團隊也歷經了數次嘗試與多代改良。其中在前幾次的改良測試都遇到了類似的困難，如維持蛋糕的形狀。最終，研究團隊使用全麥餅乾作為每一層蛋糕體的基底，並用花生醬與巧克力醬，將香蕉泥與草莓醬等容易流動的液狀原料固定在特定位置。

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