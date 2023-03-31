陳吉仲：1個月內查清六福村狒狒脫逃始末，後續將評估建立AI辨識模型清點園區狒狒數量
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農業科技研究院動物科技研究所所長陳正文表示針對園區狒狒，在3種方式中，大家應最不能接受估算方式，人要接觸狒狒身上做記號也難，即便每隻都有晶片，也不可能把動物趕到一個區塊每天清點。比較好的方式是，園方有個機制每天獲取影像，藉由人跟AI模型同時以機器幫助人類一起計算。
六福村狒狒從脫逃到被槍殺始末，行政院農業委員會主任委員陳吉仲今（31）日表示，將於1個月內調查清楚後對外說明，農委會將透過影像科技協助六福村盤查動物數量。
農委會林務局今日也表示，將修《野生動物保育法》，加重未妥善管理保育類野生動物致發生逸失罰則；近期也將修正相關管理辦法，新增不符防脫逃設備標準最高罰新台幣30萬元。
陳吉仲：將再教育各縣市第一線野保人員
（中央社）農委會主委陳吉仲今日表示，農委會林務局上午與新竹縣政府勘查六福村，將於1個月內調查清楚狒狒脫逃事件後對外說明，並協助六福村改善動物管理。
桃園狒狒27日遭圍捕因受槍傷死亡，六福村原本否認狒狒為園區所有，但之後改口坦承狒狒來自園區。
陳吉仲上午在雲林縣視察大蒜機械採收時，接受媒體聯訪表示，林務局和竹縣府到六福村確認狒狒為什麼會逃脫？管理是否有缺失？1個月內完整調查清楚狒狒從逃脫到被槍殺始末後對外說明。
他說，農委會將透過影像科技協助六福村盤查動物數量，協助改善野生動物管理，也要釐清圍捕過程沒依《野生動物保育法》辦理原因。
陳吉仲表示，農委會將再教育各縣市第一線野生動物保育人員；另外，台灣基本上已禁止野生動物進口，業者想進口都要專案審查，管理、環境沒到位就不放行。
（中央社）行政院農業委員會林務局今日說，將修《野生動物保育法》，加重未妥善管理保育類野生動物致發生逸失罰則；近期也將修正相關管理辦法，新增不符防脫逃設備標準最高罰新台幣30萬元。
六福村狒狒脫逃事件引發爭議，林務局保育組長羅尤娟上午告訴《中央社》記者，已在研議修法，加重未妥善管理保育類野生動物致發生逸失的飼主罰款，發生逸失導致主管機關協助圍捕衍生費用也將由飼主負擔，預計立法院這會期提修法草案。
現行《野保法》規定，瀕臨絕種及珍貴稀有野生動物於飼養繁殖中應妥為管理，不得逸失。逸失時所有人或占有人應自行或報請當地主管機關協助圍捕，違者處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。
此外，《野保法》規定，飼養或繁殖保育類或具危險性野生動物，應具備適當場所及設備，並注意安全及衛生，場所及設備不符合標準者，罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰。
羅尤娟說，將依母法《野保法》，修正保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法，要求飼主應完善防逃設備，否則也可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。
另外，林務局說，將依《野保法》公告應註記動物種類及註記方式（如晶片、刺青或腳環等），強化保育類野生動物個體管理。
用AI協助清點園區內狒狒數量？專家：重點還是在影像的取得
（中央社）林務局今日會勘六福村勘查狒狒飼養場域，尋找狒狒脫逃可能的漏洞與缺失，並找動物影像辨識專家參與，評估建立AI（人工智慧）辨識模型清點園區狒狒數量。
農委會林務局今日上午會同新竹縣政府並邀請台北市立動物園3名照養人員、野生動物與靈長類行為專業學者國立師範大學教授王穎及國立屏東科技大學副教授蘇秀慧等人現勘，一行人搭乘園區車前往狒狒區勘查飼養場域後，接受媒體聯訪。
林務局野生物保育科科長鄭伊娟指出，今日主要邀請縣府、專家學者一起討論，探討環境問題及內部動物行為是否符合動物福利，特別是請學者以專業角度給予建議，幫忙未來六福村狒狒數量要如何計算出來，或園區內監控狀況要如何處理，稍晚開會都會一併討論。
鄭伊娟表示，六福村狒狒以放養照顧，現在無法精準掌握狒狒數量，今日就是要把這問題解決，也要求園方落實動物管理的責任，希望先從靈長類全部先建好一個完善管理機制，不是只有六福村，全台公私立動物園也不少，但會以靈長類為優先，因為牠們活動靈活度比較大，脫逃機會也比可能比較多。
媒體詢問，有報導指稱六福村員工爆料園區狒狒3年前就有250隻，是否可能？林務局是否定期要求清點數量？
對此，鄭伊娟說，這是假設性問題，還是要實際勘查、聽取專家意見，但根據去（2022）年新竹縣府核報上來的數量就是155隻；針對狒狒清點方式，今日也邀農科院專家評估運用AI辨識模型進行判別。
農業科技研究院動物科技研究所所長陳正文表示，清點動物數量並非易事，根據不同類型，第1種是抽樣或估算；第2種是人員清點，在動物身上做記號；第3種是在動物身上做永久性記號，例如打晶片。
他說，針對園區狒狒，在3種方式中，大家應最不能接受估算方式，人要接觸狒狒身上做記號也難，即便每隻都有晶片，也不可能把動物趕到一個區塊每天清點。比較好的方式是，園方有個機制每天獲取影像，藉由人跟AI模型同時以機器幫助人類一起計算。
陳正文指出，過去執行計畫中，與國家高速網路與計算中心合作有清點豬隻的AI模型，還算準確，如果園方、主管機關同意要做這件事，可用攝影機拍到全部狒狒影像就可用AI技術進行計算，但前提是要可以拍到所有的動物。
他表示，重點還是在影像的取得，「AI是如果攝影機拍不到，那就算不到」，有關攝影機架設、解析度、是否可能遭狒狒破壞等，這部分園方若有策略，農科院會及國家高速網路與計算中心會一起協助。
媒體詢問，若影像取得成功多久可算出數量。對此，陳正文說，這取決於好幾件事情，要先取得影像且可辨識狒狒到哪裡，第二要有一群人去標示狒狒位置，把資料給電腦去學習，整個過程有很多的時間取決點，若園方有好的策略去拍到狒狒，估計至少也要好幾個月才可完成這件事。
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
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無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。