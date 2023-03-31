南半球的友台陣線：紐西蘭國會首次成立友台小組，有望支持台灣加入CPTPP

紐西蘭國會22位跨黨派議員29日發起「國會跨黨派台灣友誼小組」（All-Party Parliamentary Group on Taiwan），包括紐國勞工黨、國家黨、綠黨及行動黨4大主要政黨都有議員加入，開創台紐外交新頁。外交部長吳釗燮也在祝賀影片中強調，期望紐西蘭國會進一步支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），全面深化雙方交流。

我國外交部3月31日指出，這是紐西蘭國會首度由跨黨派議員主動發起的友台小組，成立初期已有22位議員響應加入，29日成立大會上，包括執政的工黨議員李瑞（Ingrid Leary）、國家黨議員歐康納（Simon O’Connor）兩位召集人外，也包括行動黨黨魁西摩（David Seymour）等15位跨黨派國會議員親自出席。

我國外交部長吳釗燮在預錄的祝賀影片中表示，此小組的成立是台灣和紐西蘭雙邊關係的里程碑，且2023年適逢《台紐經貿合作協定》簽署10周年，此時成立友台小組別具意義。吳釗燮強調，台紐同為「原住民族經濟貿易合作協議」（IPETCA）的創始會員，期盼紐西蘭國會進一步支持台灣加入CPTPP，全面深化雙方交流。

日本、澳洲等跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國預計在本月31日召開部長級線上會議，同意英國加入CPTPP。英國若入會，接下來要處理的就是中國和台灣的入會申請案，而今年的輪值主席國就是紐西蘭。我國駐紐西蘭代表歐江安也當場呼籲紐西蘭國會支持台灣加入CPTPP及參與「世界衛生組織」（WHO）等國際組織。

紐西蘭媒體《Stuff》報導，與台灣的關係對紐西蘭政府來說是一個敏感的問題，紐西蘭政府與許多國家一樣奉行「一中政策」，中國也反對紐西蘭官員訪問台灣。

紐西蘭友台小組的召集人歐康納議員表示，此小組是非正式的，也尊重紐西蘭的一中政策，強調小組的成立只是將一群對貿易、衛生、印太議題感興趣的議員聚集在一起，討論的重點也將著重在貿易、醫療和半導體技術。

不過歐康納也透露，該小組的成員有可能前往台灣，他稱過去幾年已經有一些團體訪問台灣，雖然還未正式討論國會議員訪台的計畫，但他認為這「相當有可能（成行）」。

我國立法院已於2月24日成立「台灣與紐西蘭國會友好聯誼會」，會長林楚茵立委在預錄影片中表示，台、紐兩國國會先後成立友誼小組，彰顯加強交流為雙方跨黨派國會議員的共識，希望紐西蘭國會友台小組早日組團訪台，推動經貿往來並共同捍衛自由民主與人權價值。

Photo Credit: 僑務委員會 提供

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核稿編輯：楊士範