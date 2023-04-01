2023/04/01,
經濟

瑞士信貸驟然隕落，對世界各國金融市場造成哪些影響？

瑞士信貸驟然隕落，對世界各國金融市場造成哪些影響？
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瑞士信貸是全球約30家“大到不能倒”的銀行之一，在世界各地設有分支機構。瑞士資訊swissinfo.ch深入剖析了瑞士信貸隕落對全球各個市場的影響。

文：SWI swissinfo.ch各編輯部記者

各國均堅稱其金融中心實力雄厚，足以抵擋來自瑞士的金融風暴。在瑞士信貸暴雷前幾週，瑞士對這家銀行也持有同樣的態度。然而，在緊急拯救瑞士第二大銀行的過程中，股東和債券持有人的利益遭到無視，這種做法引發了人們的普遍擔憂。

美國、英國

  • 數據：紐約投資集團Archegos資本管理公司倒閉，給瑞士信貸造成48億瑞郎的損失

華爾街的璀璨燈光深深吸引著瑞士信貸這家瑞士銀行。因此，頗具諷刺意味的是，在瑞士信貸垂死之際，最後一擊竟然來自美國。

據《華爾街日報》報導，繼美國西海岸矽谷銀行的破產引發銀行業危機之後，瑞信被迫與瑞銀合併「進一步擴大了危機的全球影響」。

《金融時報》透露，瑞銀欲叫停瑞信重啟其華爾街投行部門的計劃——該部門原打算以瑞士信貸第一波士頓（CS First Boston）命名，美國第一波士頓銀行於1988年被瑞信收購。

在倫敦，瑞士信貸有超過5000名員工。倫敦在英國脫歐後已承受巨大壓力，人們擔心此番裁員可能會進一步削弱倫敦的金融中心地位。

中東地區

  • 數據：沙烏地國家銀行、卡達控股集團和奧拉揚集團共同持有瑞士信貸20％的股份
  • 數據：因瑞信與瑞銀合併，沙烏地國家銀行在瑞士信貸上的持股損失達12億美元

向瑞信投資數十億美元後，沙烏地國家銀行董事長宣布辭職，聲稱不會向瑞信提供更多資金，這加劇了市場恐慌。由於瑞銀發起收購，沙烏地國家銀行對瑞信的大部分投資化為烏有。

沙烏地國家銀行、卡達投資局和奧拉揚集團共同持有瑞士第二大銀行約五分之一的股份。

沙烏地報紙《Alsharq》指出，在批准瑞銀發起的收購之前，尚不清楚瑞士政府與這些實體機構進行了多少協商。「總會有某個政府願意採取干預措施，以保護其國家利益，而不顧所有股東的利益，」該報稱。

儘管損失慘重，沙烏地國家銀行依然堅定地表示，該投資佔其總資產不到0.5％。但一些社交媒體評論員將沙烏地國家銀行描述為失敗者，而瑞士信貸高管依然能夠領取獎金。

亞太地區

亞太地區，特別是新加坡和香港，一直是財富管理的沃土，對瑞信和瑞銀都具有重要意義。

據媒體報導，瑞銀派出高管人員參加瑞信在該地區舉行的會議，確保在收購過程中優先保留該地區的員工。

這兩家銀行在新加坡各僱傭了約3500名員工，成功吸納了亞洲地區不斷增長的財富。瑞銀在新加坡已有超過50年的經營歷史，並在建立財富管理中心方面發揮了引領作用。

新加坡當局預計，瑞士信貸的隕落不會產生嚴重的負面影響。然而，兩家銀行合併後，必然會在爭奪客戶和留住經驗豐富的員工方面面臨激烈競爭。

德國

德國媒體普遍認為，瑞士信貸的隕落為德國金融業帶來了更多的機遇，而非無盡的絕望。

瑞士信貸在美因河畔的法蘭克福金融區運營，員工不足500人。相較於德國四大金融機構僱傭的10萬多人，顯得微不足道。

《法蘭克福匯報》（FAZ）認為，包括德意志銀行和德國商業銀行在內的德國競爭對手，可以從瑞士信貸的隕落中獲益。然而，這樣的頭條新聞忽略了一個事實：德意志銀行也同樣面臨困境，這促使總理奧拉夫・蕭茲（Olaf Scholz）公開聲援銀行業。

瑞銀在德國的地位有望進一步鞏固。美因河畔法蘭克福金融協會的董事總經理胡貝圖斯・菲特（Hubertus Väth）在接受《法蘭克福匯報》採訪時表示：「這將使法蘭克福成為強大的歐盟資產和財富管理總部。」

《法蘭克福匯報》還引述了法蘭克福金融學教授沃爾克・布魯爾（Volker Brühl）的話，他表示，與瑞士相比，歐洲整體的銀行業監管更為嚴格，這將有助於抑制歐元區金融業的風險。

法國

  • 數據：18億歐元的逃稅罰款

在瑞信被瑞銀收購前的日子裡，法國總理伊麗莎白・柏納（Elisabeth Borne）親自向瑞士政府提出要求，呼籲「解決」問題以避免金融市場的進一步動盪。在這場風波中，法國大型銀行如法國巴黎銀行（BNP Paribas）、法國農業信貸銀行（Crédit Agricole）和法國興業銀行（Société Générale）的股價均遭受重創。

在收購交易公佈的次日，法國央行行長弗朗索瓦・維勒羅伊・德・加爾豪（François Villeroy de Galhau）在接受法國國際廣播電台採訪時，對法國金融中心面臨的風險表示不以為然。他說：「這不是法國銀行的問題。簡言之，法國銀行非常穩固。」

儘管2009年廢除了銀行保密製度，瑞士金融中心在法國仍然名聲不佳。幾十年來，瑞士銀行幫助了數千名法國富人逃稅。2021年，瑞士信貸的競爭對手瑞銀，在一場備受關注的巴黎法庭審判中因逃稅被罰款18億歐元。

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俄羅斯

  • 數據：瑞士信貸帳戶中有176億瑞郎俄羅斯資產
  • 數據：俄羅斯入侵烏克蘭伊始，瑞士信貸在俄羅斯有125名員工

自瑞士開始對俄羅斯實施制裁以來，俄羅斯政府便將瑞士信貸列為敵對國家的金融機構。

據《富比士》俄羅斯版報導，瑞士信貸決定於2022年5月退出俄羅斯財富管理市場。俄羅斯客戶須將資產轉移到瑞士方可繼續享用該銀行的服務。2022年7月，受西方制裁的俄羅斯商業銀行Transcapitalbank說服法庭沒收瑞士信貸在俄羅斯的資產。莫斯科仲裁法院沒收了瑞士信貸在俄羅斯兩家公司（瑞士信貸莫斯科分行和瑞士信貸證券）的100％股份，以及大約1000萬歐元的現金。

瑞士《星期日報》報導稱，瑞士信貸的金庫內存放著價值176億瑞郎被凍結的俄羅斯資產。其中40億瑞郎屬於瑞士制裁名單上的人員。其餘136億瑞郎在其他國家的製裁下遭到凍結。其中一部分資金可能來自俄羅斯央行和俄羅斯政府。


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