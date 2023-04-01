瑞士信貸驟然隕落，對世界各國金融市場造成哪些影響？
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瑞士信貸是全球約30家“大到不能倒”的銀行之一，在世界各地設有分支機構。瑞士資訊swissinfo.ch深入剖析了瑞士信貸隕落對全球各個市場的影響。
文：SWI swissinfo.ch各編輯部記者
各國均堅稱其金融中心實力雄厚，足以抵擋來自瑞士的金融風暴。在瑞士信貸暴雷前幾週，瑞士對這家銀行也持有同樣的態度。然而，在緊急拯救瑞士第二大銀行的過程中，股東和債券持有人的利益遭到無視，這種做法引發了人們的普遍擔憂。
美國、英國
- 數據：紐約投資集團Archegos資本管理公司倒閉，給瑞士信貸造成48億瑞郎的損失
華爾街的璀璨燈光深深吸引著瑞士信貸這家瑞士銀行。因此，頗具諷刺意味的是，在瑞士信貸垂死之際，最後一擊竟然來自美國。
據《華爾街日報》報導，繼美國西海岸矽谷銀行的破產引發銀行業危機之後，瑞信被迫與瑞銀合併「進一步擴大了危機的全球影響」。
《金融時報》透露，瑞銀欲叫停瑞信重啟其華爾街投行部門的計劃——該部門原打算以瑞士信貸第一波士頓（CS First Boston）命名，美國第一波士頓銀行於1988年被瑞信收購。
在倫敦，瑞士信貸有超過5000名員工。倫敦在英國脫歐後已承受巨大壓力，人們擔心此番裁員可能會進一步削弱倫敦的金融中心地位。
中東地區
- 數據：沙烏地國家銀行、卡達控股集團和奧拉揚集團共同持有瑞士信貸20％的股份
- 數據：因瑞信與瑞銀合併，沙烏地國家銀行在瑞士信貸上的持股損失達12億美元
向瑞信投資數十億美元後，沙烏地國家銀行董事長宣布辭職，聲稱不會向瑞信提供更多資金，這加劇了市場恐慌。由於瑞銀發起收購，沙烏地國家銀行對瑞信的大部分投資化為烏有。
沙烏地國家銀行、卡達投資局和奧拉揚集團共同持有瑞士第二大銀行約五分之一的股份。
沙烏地報紙《Alsharq》指出，在批准瑞銀發起的收購之前，尚不清楚瑞士政府與這些實體機構進行了多少協商。「總會有某個政府願意採取干預措施，以保護其國家利益，而不顧所有股東的利益，」該報稱。
儘管損失慘重，沙烏地國家銀行依然堅定地表示，該投資佔其總資產不到0.5％。但一些社交媒體評論員將沙烏地國家銀行描述為失敗者，而瑞士信貸高管依然能夠領取獎金。
亞太地區
亞太地區，特別是新加坡和香港，一直是財富管理的沃土，對瑞信和瑞銀都具有重要意義。
據媒體報導，瑞銀派出高管人員參加瑞信在該地區舉行的會議，確保在收購過程中優先保留該地區的員工。
這兩家銀行在新加坡各僱傭了約3500名員工，成功吸納了亞洲地區不斷增長的財富。瑞銀在新加坡已有超過50年的經營歷史，並在建立財富管理中心方面發揮了引領作用。
新加坡當局預計，瑞士信貸的隕落不會產生嚴重的負面影響。然而，兩家銀行合併後，必然會在爭奪客戶和留住經驗豐富的員工方面面臨激烈競爭。
德國
德國媒體普遍認為，瑞士信貸的隕落為德國金融業帶來了更多的機遇，而非無盡的絕望。
瑞士信貸在美因河畔的法蘭克福金融區運營，員工不足500人。相較於德國四大金融機構僱傭的10萬多人，顯得微不足道。
《法蘭克福匯報》（FAZ）認為，包括德意志銀行和德國商業銀行在內的德國競爭對手，可以從瑞士信貸的隕落中獲益。然而，這樣的頭條新聞忽略了一個事實：德意志銀行也同樣面臨困境，這促使總理奧拉夫・蕭茲（Olaf Scholz）公開聲援銀行業。
瑞銀在德國的地位有望進一步鞏固。美因河畔法蘭克福金融協會的董事總經理胡貝圖斯・菲特（Hubertus Väth）在接受《法蘭克福匯報》採訪時表示：「這將使法蘭克福成為強大的歐盟資產和財富管理總部。」
《法蘭克福匯報》還引述了法蘭克福金融學教授沃爾克・布魯爾（Volker Brühl）的話，他表示，與瑞士相比，歐洲整體的銀行業監管更為嚴格，這將有助於抑制歐元區金融業的風險。
法國
- 數據：18億歐元的逃稅罰款
在瑞信被瑞銀收購前的日子裡，法國總理伊麗莎白・柏納（Elisabeth Borne）親自向瑞士政府提出要求，呼籲「解決」問題以避免金融市場的進一步動盪。在這場風波中，法國大型銀行如法國巴黎銀行（BNP Paribas）、法國農業信貸銀行（Crédit Agricole）和法國興業銀行（Société Générale）的股價均遭受重創。
在收購交易公佈的次日，法國央行行長弗朗索瓦・維勒羅伊・德・加爾豪（François Villeroy de Galhau）在接受法國國際廣播電台採訪時，對法國金融中心面臨的風險表示不以為然。他說：「這不是法國銀行的問題。簡言之，法國銀行非常穩固。」
儘管2009年廢除了銀行保密製度，瑞士金融中心在法國仍然名聲不佳。幾十年來，瑞士銀行幫助了數千名法國富人逃稅。2021年，瑞士信貸的競爭對手瑞銀，在一場備受關注的巴黎法庭審判中因逃稅被罰款18億歐元。
俄羅斯
- 數據：瑞士信貸帳戶中有176億瑞郎俄羅斯資產
- 數據：俄羅斯入侵烏克蘭伊始，瑞士信貸在俄羅斯有125名員工
自瑞士開始對俄羅斯實施制裁以來，俄羅斯政府便將瑞士信貸列為敵對國家的金融機構。
據《富比士》俄羅斯版報導，瑞士信貸決定於2022年5月退出俄羅斯財富管理市場。俄羅斯客戶須將資產轉移到瑞士方可繼續享用該銀行的服務。2022年7月，受西方制裁的俄羅斯商業銀行Transcapitalbank說服法庭沒收瑞士信貸在俄羅斯的資產。莫斯科仲裁法院沒收了瑞士信貸在俄羅斯兩家公司（瑞士信貸莫斯科分行和瑞士信貸證券）的100％股份，以及大約1000萬歐元的現金。
瑞士《星期日報》報導稱，瑞士信貸的金庫內存放著價值176億瑞郎被凍結的俄羅斯資產。其中40億瑞郎屬於瑞士制裁名單上的人員。其餘136億瑞郎在其他國家的製裁下遭到凍結。其中一部分資金可能來自俄羅斯央行和俄羅斯政府。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
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發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。