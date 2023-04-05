TNL+ 2023/04/05,
影劇

【紀錄片】《所有的美麗與血淚》：導演單純陳述、不加詮釋南戈丁的藝術家內心，浪費了好題材

【紀錄片】《所有的美麗與血淚》：導演單純陳述、不加詮釋南戈丁的藝術家內心，浪費了好題材
Photo Credit: 《所有的美麗與血淚》

我們想讓你知道的是

《所有的美麗與血淚》的導演蘿拉柏翠絲隱而不顯的風格，是最經典的紀錄片作法，最不容易出錯，最不容易得罪人，但也最容易浪費題材。《所有的美麗與血淚》就被浪費掉了，明明片中影像剪輯敘事，都看得出蘿拉柏翠絲的才氣功力，但她在觀點上選擇中立不介入，那也沒辦法。就只是，可惜了一點。

（內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

美國紀錄片名導蘿拉柏翠絲（Laura Poitras）的作品《所有的美麗與血淚》，一舉拿下威尼斯影展金獅獎，這是繼《一條大路通羅馬》後，又一部獲此大獎的紀錄片，至今也不過三部紀錄片拿下此大獎。

以紀錄片拿下金獅獎

紀錄片是特殊的電影類型，受限於主題，通常不會有虛構成分。特別在影像素材的呈現上，常取用真實影像，以至於在美學與導演技術上，較難要求。在作者論至上的影史來說，紀錄片要得影展大獎極為困難。即使編導獨具慧眼，能提出個人面對真實題材的創見，但影像卻很難達到美學標準，以至於常有遺珠之憾。

紀錄片能成為一種類型，而非單純只是新聞或事件人物的影像紀錄，是因為編導在剪輯與敘事上，有相當程度的個人詮釋空間（雖然標榜中立者不少）。

有的作者論做得過火，如尼克凱夫紀錄片《地球兩萬日》，雖然影像敘事與主題極具美感，但完全按照尼克凱夫的風格思考，並全力配合的影像內容，也就很像是音樂電影，以至於並未在紀錄片範疇中太受注目。

蘿拉柏翠絲之所以是紀錄片界的佼佼者，在於她以古典派的中立客觀立場，盡量不涉入作者的主觀意識，僅在相當程度的客觀中立上，透過敘事與剪輯，呈現主題。她往往選擇讓事件當事人現身說法，自己隱藏其後。而要做到全面客觀中立，本就很難，蘿拉柏翠絲卻可以做到無跡可尋，這也讓她得享大名。

《所有的美麗與血淚》，講述美國女攝影師南戈丁（Nancy Goldin）的生命歷程。蘿拉柏翠絲在看似沒有主觀涉入的狀態下，透過她的選材，將南戈丁的特質展現在觀眾面前。她的技術相當高明，實則，也還是有她的作者立場。

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