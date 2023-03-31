中國在拉丁美洲影響力劇增：拉美國家經濟依賴中國且貿易失衡
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在拉丁美洲多個國家，中國已取代美國成為最主要貿易夥伴，其中包括巴西、智利等地區大國。上海大學拉美研究中心主任表示：「中國經濟快速發展需要大量資源，中國製造業的快速發展同樣需要擴大海外市場。拉美在這兩個方面都能凸顯其優勢。」然而，中國向拉美的出口對於北京而言卻無足輕重，因此智利的出口商不得不面對嚴重的貿易失衡。其他拉美國家也面臨相似的情況，中國向拉美的出口貿易只佔其總出口額的6.8%，兩邊實力完全不對稱。
文：崔牧
根據中國海關總署的最新數據，2022年中國與拉美國家的外貿規模達32358.53億元人民幣（約合4370億歐元），較上一年成長了11%。而在之前的2021年，貿易規模更是同比成長41.1%。
中國商務部在其網站上指出，北京繼續保持著拉美地區第2大貿易夥伴國地位，位列美國之後。
不過，在多個國家，中國已經取代了美國成為了最主要貿易夥伴，其中包括巴西、智利等地區大國，也包括烏拉圭、秘魯、巴拿馬等擁有重要資源或重要地理位置的國家。此外，中國雖然是阿根廷等國的第2大外貿夥伴，但是這些國家的首要外貿夥伴是相鄰的巴西，美國則被擠到第3位。
德國聯邦外貿與投資署（GTAI）駐智利辦公室主任施密特（Stefanie Schmitt）指出，本世紀的頭20年裡，中國與拉美地區的貿易規模暴增了26倍，且預計將在2030年前再次翻倍。她對德國之聲表示：「不論是我所居住的智利還是其他拉美國家，這裡的客戶都很中意物美價廉的中國商品，性價比很高，他們也買得起。許多拉美民眾掙紮在貧困線的邊緣，所以非常歡迎物美價廉的中國商品。比如在這裡有許多人開中國製造的汽車，還有人則用中國的手機。」
根據世界經濟論壇的預測，到了2035年，對華貿易將佔到拉美地區總體外貿規模的1/4。上海大學拉美研究中心主任江時學對《德國之聲》表示：「中國經濟快速發展需要大量資源，中國製造業的快速發展同樣需要擴大海外市場。拉美在這兩個方面都能凸顯其優勢。」
貿易失衡與經濟依賴
伴隨著貿易規模的快速增長，圍繞對「中國製造」依賴性以及中拉貿易不平衡的爭論也在升溫。就在去年，阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）以及經濟部長馬薩（Sergio Massa）在與中國的雙邊會談中抱怨「貿易嚴重失衡」。
根據統計，阿根廷對華貿易逆差2022年高達41億美元，從2013年到2021年的逆差總額達到了570億美元，相當於該國的外債總和。因此，總統與經濟部長在北京提議「改變迄今只有中國受益的貿易關係」，中方應當更多地購買阿根廷產品。
並非所有拉美國家都有著嚴重的對華貿易逆差。比如阿根廷的鄰國智利，其每年對華出口額比進口額高出約100億美元。另一個同樣資源豐富的鄰國巴西，其每年對華貿易順差更是高達約400億美元。這些「順差國」的對華經濟依賴性體現在另外一個層面。
德國聯邦外貿與投資署的施密特指出，此類自然資源或者農產品豐富的國家，往往會高度依賴面向中國市場的出口貿易。「比如智利，其最重要的出口產品就是銅礦石，這也體現在對華貿易上。但是中國向智利的出口對於北京而言卻無足輕重，因此智利的出口商就不得不面對這種嚴重的貿易失衡。其他拉美國家也面臨相似的情況，中國向拉美的出口貿易卻只佔其總出口額的6.8%，兩邊實力完全不對稱。」
施密特認為，光靠增加進口或者出口並不能解決上述問題。「這其實不是對華貿易的問題，而是整個拉美地區的經濟結構問題。比如在一些拉美國家有著豐富的鋰礦資源，中國買家在這裡購買鋰，但是拉美也應該在本地擁有鋰電池加工製造的能力，從而能夠出口高價值的產品。」
中國的拉美問題研究專家江時學也持類似的觀點。他對德國之聲表示：「有貿易就會有利益分歧。拉美人抱怨中國僅僅去買資源。這一說法不正確。中國也進口拉美的其他產品。問題是，如要進一步擴大對中國的出口，拉美產品需要強化自身的競爭力。」
此消彼長的地緣政治影響力
除了中國與拉美之間不斷增長的貿易規模，北京的影響力還體現在大量投資拉美地區，參與各類基建項目。不論是巴西的大型貨櫃港口，還是阿根廷的核電站、鐵路工程項目，抑或是智利的電網營運商，都有中資企業或者中國貸款的高度參與。在巴西等國，華為也早已成為了最主要的通訊設備供應商。中國官方機構近年來還積極邀請拉美學者、商人、政客前往中國參觀訪學，努力增加拉美社會各界對中國的好感度，從而進一步拓展影響力。
北京在生活有大量歐洲後裔的拉美地區積極耕耘，引起了不少歐美學者與政界人士的警惕。就在不久前，西班牙前外長、世界銀行顧問帕拉西奧（Ana Palacio）在德國《商報》撰文警告說，許多拉美國家並沒有參加西方國家針對發動侵略戰爭的俄羅斯的經濟制裁，體現出了西方對拉美影響力的式微；而歐美國家因為俄烏戰爭以及自身經濟問題焦頭爛額，進一步忽視拉美，這就給中國提供了趁虛而入的契機。
中國的拉美問題專家江時學對這種擔憂不以為然。他對德國之聲表示：「中國與拉美發展關係不針對第3方，中拉貿易有利於拉美經濟，一個富裕的拉美其實是有利於美國的。」江時學還透露，根據他與拉美國家學者的交流與觀察，拉美並不願意在西方與中國之間選邊站。
德國聯邦外貿與投資署的施密特結合其生活在拉美的經驗指出，和西方相比，中國人在拉美總是非常講求實用主義，他們總是能帶來實在的東西和項目，「對於這些資金緊張的國家而言，中國當然就會擁有十分正面的形象。至於中國在拉美除了造橋修路還在追尋什麼其他利益，這裡的人並沒有很廣泛的認識。學術界當然在討論這些，但是政界並沒有怎麼關注。民眾對中國也知之甚少，更不用談新疆問題、人權問題、網路管制問題等等。民眾對此幾乎一無所知。所以對他們來說，中國並非危險的夥伴，而是務實的、能帶錢過來搞項目的夥伴。」
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
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無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。