2023/03/31,
印太

中國在拉丁美洲影響力劇增：拉美國家經濟依賴中國且貿易失衡

中國在拉丁美洲影響力劇增：拉美國家經濟依賴中國且貿易失衡
2021 年 6 月 22 日，從智利的銅礦場俯瞰沙漠，銅礦為智利最重要的出口產品之一｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在拉丁美洲多個國家，中國已取代美國成為最主要貿易夥伴，其中包括巴西、智利等地區大國。上海大學拉美研究中心主任表示：「中國經濟快速發展需要大量資源，中國製造業的快速發展同樣需要擴大海外市場。拉美在這兩個方面都能凸顯其優勢。」然而，中國向拉美的出口對於北京而言卻無足輕重，因此智利的出口商不得不面對嚴重的貿易失衡。其他拉美國家也面臨相似的情況，中國向拉美的出口貿易只佔其總出口額的6.8%，兩邊實力完全不對稱。

文：崔牧

根據中國海關總署的最新數據，2022年中國與拉美國家的外貿規模達32358.53億元人民幣（約合4370億歐元），較上一年成長了11%。而在之前的2021年，貿易規模更是同比成長41.1%。

中國商務部在其網站上指出，北京繼續保持著拉美地區第2大貿易夥伴國地位，位列美國之後。

不過，在多個國家，中國已經取代了美國成為了最主要貿易夥伴，其中包括巴西、智利等地區大國，也包括烏拉圭、秘魯、巴拿馬等擁有重要資源或重要地理位置的國家。此外，中國雖然是阿根廷等國的第2大外貿夥伴，但是這些國家的首要外貿夥伴是相鄰的巴西，美國則被擠到第3位。

德國聯邦外貿與投資署（GTAI）駐智利辦公室主任施密特（Stefanie Schmitt）指出，本世紀的頭20年裡，中國與拉美地區的貿易規模暴增了26倍，且預計將在2030年前再次翻倍。她對德國之聲表示：「不論是我所居住的智利還是其他拉美國家，這裡的客戶都很中意物美價廉的中國商品，性價比很高，他們也買得起。許多拉美民眾掙紮在貧困線的邊緣，所以非常歡迎物美價廉的中國商品。比如在這裡有許多人開中國製造的汽車，還有人則用中國的手機。」

根據世界經濟論壇的預測，到了2035年，對華貿易將佔到拉美地區總體外貿規模的1/4。上海大學拉美研究中心主任江時學對《德國之聲》表示：「中國經濟快速發展需要大量資源，中國製造業的快速發展同樣需要擴大海外市場。拉美在這兩個方面都能凸顯其優勢。」

貿易失衡與經濟依賴

伴隨著貿易規模的快速增長，圍繞對「中國製造」依賴性以及中拉貿易不平衡的爭論也在升溫。就在去年，阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）以及經濟部長馬薩（Sergio Massa）在與中國的雙邊會談中抱怨「貿易嚴重失衡」。

根據統計，阿根廷對華貿易逆差2022年高達41億美元，從2013年到2021年的逆差總額達到了570億美元，相當於該國的外債總和。因此，總統與經濟部長在北京提議「改變迄今只有中國受益的貿易關係」，中方應當更多地購買阿根廷產品。

並非所有拉美國家都有著嚴重的對華貿易逆差。比如阿根廷的鄰國智利，其每年對華出口額比進口額高出約100億美元。另一個同樣資源豐富的鄰國巴西，其每年對華貿易順差更是高達約400億美元。這些「順差國」的對華經濟依賴性體現在另外一個層面。

德國聯邦外貿與投資署的施密特指出，此類自然資源或者農產品豐富的國家，往往會高度依賴面向中國市場的出口貿易。「比如智利，其最重要的出口產品就是銅礦石，這也體現在對華貿易上。但是中國向智利的出口對於北京而言卻無足輕重，因此智利的出口商就不得不面對這種嚴重的貿易失衡。其他拉美國家也面臨相似的情況，中國向拉美的出口貿易卻只佔其總出口額的6.8%，兩邊實力完全不對稱。」

施密特認為，光靠增加進口或者出口並不能解決上述問題。「這其實不是對華貿易的問題，而是整個拉美地區的經濟結構問題。比如在一些拉美國家有著豐富的鋰礦資源，中國買家在這裡購買鋰，但是拉美也應該在本地擁有鋰電池加工製造的能力，從而能夠出口高價值的產品。」

中國的拉美問題研究專家江時學也持類似的觀點。他對德國之聲表示：「有貿易就會有利益分歧。拉美人抱怨中國僅僅去買資源。這一說法不正確。中國也進口拉美的其他產品。問題是，如要進一步擴大對中國的出口，拉美產品需要強化自身的競爭力。」

此消彼長的地緣政治影響力

除了中國與拉美之間不斷增長的貿易規模，北京的影響力還體現在大量投資拉美地區，參與各類基建項目。不論是巴西的大型貨櫃港口，還是阿根廷的核電站、鐵路工程項目，抑或是智利的電網營運商，都有中資企業或者中國貸款的高度參與。在巴西等國，華為也早已成為了最主要的通訊設備供應商。中國官方機構近年來還積極邀請拉美學者、商人、政客前往中國參觀訪學，努力增加拉美社會各界對中國的好感度，從而進一步拓展影響力。

北京在生活有大量歐洲後裔的拉美地區積極耕耘，引起了不少歐美學者與政界人士的警惕。就在不久前，西班牙前外長、世界銀行顧問帕拉西奧（Ana Palacio）在德國《商報》撰文警告說，許多拉美國家並沒有參加西方國家針對發動侵略戰爭的俄羅斯的經濟制裁，體現出了西方對拉美影響力的式微；而歐美國家因為俄烏戰爭以及自身經濟問題焦頭爛額，進一步忽視拉美，這就給中國提供了趁虛而入的契機。

中國的拉美問題專家江時學對這種擔憂不以為然。他對德國之聲表示：「中國與拉美發展關係不針對第3方，中拉貿易有利於拉美經濟，一個富裕的拉美其實是有利於美國的。」江時學還透露，根據他與拉美國家學者的交流與觀察，拉美並不願意在西方與中國之間選邊站。

德國聯邦外貿與投資署的施密特結合其生活在拉美的經驗指出，和西方相比，中國人在拉美總是非常講求實用主義，他們總是能帶來實在的東西和項目，「對於這些資金緊張的國家而言，中國當然就會擁有十分正面的形象。至於中國在拉美除了造橋修路還在追尋什麼其他利益，這裡的人並沒有很廣泛的認識。學術界當然在討論這些，但是政界並沒有怎麼關注。民眾對中國也知之甚少，更不用談新疆問題、人權問題、網路管制問題等等。民眾對此幾乎一無所知。所以對他們來說，中國並非危險的夥伴，而是務實的、能帶錢過來搞項目的夥伴。」


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