要拿美國補助先交出機密？台積電董事長劉德音罕見表態：有些條件沒辦法接受

美中對抗下，白宮推動《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act）祭出大筆補助優惠，使半導體業者在美落地。但是昨（30）日台積電（TSMC）董事長劉德音罕見指出，「有些條件沒有辦法接受，還要跟美國政府討論」，引起產業界關注，是否被要求交出公司機密。

劉德音：無法接受美國有些條件

白宮推動《晶片與科學法》要讓半導體產業重新在美國振作，該法由美國總統拜登（Joe Biden）於2022年8月9日簽署成為法律，預計投入520億美元用於研究半導體，是一項劃時代的重要法案。

《晶片與科學法》主要針對在美運營的晶片製造商提供補貼和稅收抵免。其中，美國商務部（U.S. Department of Commerce）有權力審定業者是否在美研究、建設設施和培訓新員工，並且分配資金、稅收優惠和其他獎勵措施。

不過，30日全球晶片代工龍頭——台積電董事長劉德音於台灣半導體產業協會（TSIA）會上，以理事長的身份表示，台積電申請美國《晶片與科學法》時，「有些條件沒有辦法接受，還要跟美國政府討論」。

實際詢問半導體業內人士David指出，美國為了轉移包含中國在內的亞洲地區的半導體製造能力，大動作邀請台積電赴美建廠，擴大美國製造，但是這還是無法完全卸下白宮的心房，主要是最新的2奈米技術仍在台灣，而主要的產能、成本優勢也都在集中在亞洲。

美國一方面以國際戰略目的，要求台積電赴美建廠，但同時也希望掌握更多晶片的資訊，這包含了客戶、下游通路及相關產能等。

David強調，2021年9月美國要求，包含台積電、三星在內的企業填問卷，尋求與持續晶片供應短缺有關的資訊，雖然表面上填問卷是自願，但當時美國商務部長吉娜・雷蒙多（Gina Raimondo）警告稱，如果此些公司不予回應，白宮將援引《國防生產法案》或其他工具強迫業者動作。

問卷中明確指出，晶片製造商被要求提供庫存、積壓、交貨時間、採購做法以及他們正在採取什麼措施提高產量等資訊，此外商務部還要求提供每種產品最大三家客戶的資訊，當時已經引起業界不滿。

此外，3月27日，商務部再公布《晶片與科學法》的細節，業者如要投資先進製程，最快31日開始申請，但必須分享「超額利潤」，還要分擔當地蓋廠房的工人與員工托兒費用，同時也要再說明月產能、預測晶片漲跌資訊。

David說，2021年美國並無法強力要求以上營業資訊，但是《晶片與科學法》已經通過，而台積電也落地美國，白宮有更多籌碼要求業者提供更多資訊，業者憂心半導體製造等機密，變相流入美企也是競爭對手英特爾（Intel）手上。

台灣應握良機，搶佔半導體設備市占率

另一方面，面對美國等國家積極補貼半導體產業，劉德音強調，美國加強半導體設備、原物料的出口管控，過去在中國的半導體零件供應鏈將發生轉變，他呼籲台灣政府應把握此契機，透過政策獎勵，爭取這些外商，尤其是美商來台設廠，並結合相關產業，擴大半導體生態圈。

根據《日經亞洲》報導指出，白宮的晶片禁令，美日對中國的半導體設備出口開始下滑。劉德音指出，台灣堅實的電子、工具機、機械等產業，具有極高潛力，能夠高度發揮與半導體產業綜效。

另一方面，台積電在美設廠後，產生台美雙重課稅的問題，由於缺乏相關協議，投資人常常因為稅負而退卻。對此美國財長葉倫（Jane Yellen）於29日回應，缺乏這種協議是一個「非常重大的問題」，將和國務院一同「看看能否找到解方」。

根據《彭博社》引述消息人士指出，估計台企在美國賺取獲利需要支付的有效稅率為51％，至少比韓國或澳洲高出10個百分點，美國政府為了迴避政治問題，正積極以「另一種方式」突破法令要和台灣達成租稅協定。

報導引述聯邦參議員楊恩（Todd Young）的說法，在理想情況下，此項協定應該涵蓋個人和企業所得稅，如此一來，跟隨台積電前往美國的中小型企業也能有保障，同時也是商務部長雷蒙多期望的，更能推動美國當地半導體供應鏈的完整。

針對葉倫的正面態度，台灣財政部回應，租稅協定盼為企業創造安定、良好的租稅環境，台灣對與美洽簽租稅協定持正面態度，且不只是對美國，也希望與更多國家合作，基於互惠原則。倘若未來，未來能簽署台美租稅協定，可透過協定相互協議程序，透過協商解決雙方爭議。

這意味著台積電在美的子公司，要將股利分配回台灣，美國稅法現行扣繳率為30%，但若台美存在租稅協定，雙方可望互惠，降低適用扣繳稅率，而這也能解決解決台企的投資問題。

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核稿編輯：翁世航