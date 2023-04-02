2023/04/02,
環境

環評不該成為監督開發的許願池，要求包攬所有社會經濟影響評估

環評不該成為監督開發的許願池，要求包攬所有社會經濟影響評估
環保團體與漁民團體抗議政府未落實環評，影響生態環境及漁民生計。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

「環評」是自1990年代為達到環境保護目的而設的法，主要評估該開發案的潛在環境影響，並給予減緩措施。但近年卻在離岸風電、光電發展引起許多爭議，有些環委期待能把關設置光電板的飛航安全，或「鯨豚觀察趟次」變成菜市場喊價，環評至此已然失去本於科學證據的監督之意。

文：吳岱陵（再生能源顧問）

台灣在經歷八零年代烽火連天的反公害運動後，「環保」與「反污染」概念深植人心。

1994年，《環境影響評估法》正式立法，為達成環境保護，符合環評要件的開發案自此須接受環評會議審查，提出相關背景調查資料、潛在環境影響評估與減緩措施予環委檢視。

環評會議的通過與否直接影響開發案能否繼續進行，使其成為開發過程中具有否決權的關鍵角色。「環境影響」自此從眾多利害關係中脫穎而出、成了推動開發過程中既特殊，且享有重大權重的影響因子。環評權力之大，值得我們放大檢視當中的審查內容。

首先，《環評法》對「環境影響」的定義擴及生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等面向，然而，環委的組成與負責撰寫環評說明書的環境工程顧問公司，絕大多數為環境工程專業，實難對跨領域的社會經濟、文化面有著與對環境生態同等力道的監督與關懷。

近年離岸風電、光電發展更引起許多社會經濟面爭議，但目前台灣尚欠缺社會經濟影響相關監督機制，環評依法肩負起監督開發案對民眾造成的潛在社會經濟影響之責，公開的環評會議更幾乎是大眾僅有的體制內參與管道。

可惜的是，往往上百頁的環評報告書中，對社會經濟影響的著墨多基於問卷調查、電訪等所得出的簡單數據，難以透徹地反應第一線民眾對該開發案的認知，環工專業為主的環評公司多也在環評會議草草帶過民眾意見，更少見針對各種負面意見的進一步說明、解讀與解決。

應釐清環評權責，回歸專業

又近期環委建議修法規範一定規模以上，或設於特定區位的光電案場須實施環評審查。筆者肯定環委提案的出發點。因光電所造成的光害、污染、生態、廢棄物等潛在危害亟需受到監督。

然有些環委期待環評能把關光電板設置下的飛航安全，筆者則認為已超出環境影響範疇，該部分應回歸民航專業、建築施工等相關單位進行專業審查。若當前政府部門的審查無法取得社會大眾乃至環委的信任，應優先檢討政府部門審查無法取信於人的問題，而非勞駕環委在百忙之中進行二次把關。

五花八門的議題充斥環評現場，不僅未能有效監督各議題，反而危害環評對環境影響本業的監督責任，最終導致環評結論難以有效達成保護環境之立法目的。

以離岸風電為例，在科學證據缺乏下，環委、開發單位與NGO對「鯨豚觀察趟次」的要求有如菜市場喊價，類似情形也發生在其他如調查次數、挖掘深度、噪音閥值等量化數字上，卻未見環委進一步提出基於科學證據的討論，環評至此已然失去本於科學證據的監督之意。

在人力與資源有限下，當前的環評會議顯然已難以擔負社會環境、經濟與文化面向監督之責，但體制內公眾參與管道的欠缺，卻使得環評成為開發案正反雙方角力的重要場域——來自四面八方的意見湧入環評會議、要求開發商正面回覆。

筆者擔憂若繼續任憑各種議題進入環評會議，將導致環評失焦、弱化環境影響監督力道。

甚言之，除環境影響外，環評不該成為監督開發的許願池，一廂情願的期待環評包攬所有審查功能，反倒危害最基本的環境影響評估功能。

筆者主張，應切實檢討政府單位的既有其他審查功能，同時正視社會科學專業，將社會經濟影響與環評脫鉤、另立相關制度。請讓環評回歸專業，對政府的不信任、社會經濟影響評估與大眾參與的欠缺，不應該由環評來承擔。

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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