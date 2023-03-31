特斯拉盼與寧德時代合作在美興建電池廠，積極遊說白宮引發政界反彈
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事實上，歐洲、亞洲眾多車廠已經使用寧德時代的電池，它們已經大舉降低生產成本，以更優惠的電動車價格搶佔蓬勃的市場，這些都使特斯拉感到相當憂慮。
《彭博社》報導指出，全球電動車巨擘特斯拉（Tesla）為了降低造電動車成本，正在尋求中國電池龍頭業者寧德時代（CATL）的合作，在美國本土興建一座電池廠，而受到美中關係日益緊繃影響，美國政界產生激烈反彈。
特斯拉遊說白宮，盼能與寧德合作建廠
寧德時代成立於2011年，專門從事製造用於電動汽車、儲能系統，還有電池管理系統的鋰離子電池，它們在電動車產業具舉足輕重的地位。
根據韓國市調機構SNE Research於今（2023）年的調查報告指出，2022年全球電動汽車電池市場中，中國業者市占率突破60%，其中，寧德時代以191.6GWh的總裝車量，位居去年全球動力電池裝車量第1名，市占率達到37%。
在美中對抗下，電動車成為影響兩國的重要產業，而特斯拉尋求寧德時代合作建廠引起市場關注。《彭博社》引述知情人士透露，特斯拉近日積極與白宮遊說，盼能和寧德時代合作，並且取得《降低通膨法》的稅務減免。
報導稱，特斯拉正處於高度成長的時候，在面臨日益激烈的競爭時，它們投資近220億美元用於提高產量和降低成本，而電動車最重要的動力來源就是電池。寧德時代生產的磷酸鐵鋰電池具有成本優勢，這種材料比歐美使用的鎳基電池更便宜，這正是特斯拉當前所需要的關鍵零件。
根據知情人士透露，特斯拉考慮在德州建設電池廠，在裝配電動車時一併安裝電池，不過地點尚未最終確定，屆時特斯拉僅從寧德時代獲得技術許可，而實際擁有、經營工廠的權力是在特斯拉手上。
不過這一項協議恐怕很難完成，因為這類的協議，特斯拉並不是首例。早在2月14日，福特汽車（Ford）已經表示，打算和寧德時代合作於美國密西根州（State of Michigan）耗資35億美元興建一座磷酸鐵鋰電池電池工廠。
但是該案受到美中關係惡化影響，兩國均對電動車產業技術是否外洩感到憂心。根據《路透社》報導，中國將嚴格審查該投資案，另一方面，美國共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）也希望拜登政府審查此案，避免美國在電池生產上過度依賴中國。
中國寧德時代觸手伸向美國
事實上，歐洲、亞洲眾多車廠已經使用寧德時代的電池，大舉降低生產成本，進而以更優惠的價格搶佔蓬勃的電動車市場。根據寧德時代公開資訊顯示，電池主要的生產基地在中國、歐洲，其中歐洲擴廠速度日益攀升，這也意味屆時歐洲車廠將具有成本優勢。
此外，寧德時代手握著鉅額資金正積極在各地大興土木、擴大產能。據寧德時代最新2022年半年報指出，營業收入達到人民幣1129.71億元，相較於2021年同期大幅度成長156.32%，扣除相關成本淨利達到81.68億元，成長為82.17%，整體集團資產來到了4812.33億元。
同時寧德時代憑藉財力持續收購各地礦場，逐漸掌握了關鍵礦料，在供應鏈調度上也具有相當優勢。而它們的觸手也早已經擴及美國。3月27日，寧德時代與電池儲能開發公司HGP達成450MWh電池儲能計畫的供貨協議。
HGP是一間在美國領先的能源基礎設施和儲能資源開發商，總部位於美國德州達拉斯市，擁有數十年部署電網投資級儲能資產的市場經驗。寧德時代和HGP已經建立長期合作夥伴關係，推動高達5GWh分佈式儲能項目的落地，以滿足美國德州對可再生能源能源日益成長的需求，預計2024年開始商業運營。
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核稿編輯：翁世航
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
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由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
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