特斯拉盼與寧德時代合作在美興建電池廠，積極遊說白宮引發政界反彈

《彭博社》報導指出，全球電動車巨擘特斯拉（Tesla）為了降低造電動車成本，正在尋求中國電池龍頭業者寧德時代（CATL）的合作，在美國本土興建一座電池廠，而受到美中關係日益緊繃影響，美國政界產生激烈反彈。

特斯拉遊說白宮，盼能與寧德合作建廠

寧德時代成立於2011年，專門從事製造用於電動汽車、儲能系統，還有電池管理系統的鋰離子電池，它們在電動車產業具舉足輕重的地位。

根據韓國市調機構SNE Research於今（2023）年的調查報告指出，2022年全球電動汽車電池市場中，中國業者市占率突破60%，其中，寧德時代以191.6GWh的總裝車量，位居去年全球動力電池裝車量第1名，市占率達到37%。

在美中對抗下，電動車成為影響兩國的重要產業，而特斯拉尋求寧德時代合作建廠引起市場關注。《彭博社》引述知情人士透露，特斯拉近日積極與白宮遊說，盼能和寧德時代合作，並且取得《降低通膨法》的稅務減免。

報導稱，特斯拉正處於高度成長的時候，在面臨日益激烈的競爭時，它們投資近220億美元用於提高產量和降低成本，而電動車最重要的動力來源就是電池。寧德時代生產的磷酸鐵鋰電池具有成本優勢，這種材料比歐美使用的鎳基電池更便宜，這正是特斯拉當前所需要的關鍵零件。

根據知情人士透露，特斯拉考慮在德州建設電池廠，在裝配電動車時一併安裝電池，不過地點尚未最終確定，屆時特斯拉僅從寧德時代獲得技術許可，而實際擁有、經營工廠的權力是在特斯拉手上。

不過這一項協議恐怕很難完成，因為這類的協議，特斯拉並不是首例。早在2月14日，福特汽車（Ford）已經表示，打算和寧德時代合作於美國密西根州（State of Michigan）耗資35億美元興建一座磷酸鐵鋰電池電池工廠。

但是該案受到美中關係惡化影響，兩國均對電動車產業技術是否外洩感到憂心。根據《路透社》報導，中國將嚴格審查該投資案，另一方面，美國共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）也希望拜登政府審查此案，避免美國在電池生產上過度依賴中國。

中國寧德時代觸手伸向美國

事實上，歐洲、亞洲眾多車廠已經使用寧德時代的電池，大舉降低生產成本，進而以更優惠的價格搶佔蓬勃的電動車市場。根據寧德時代公開資訊顯示，電池主要的生產基地在中國、歐洲，其中歐洲擴廠速度日益攀升，這也意味屆時歐洲車廠將具有成本優勢。

寧德時代公開資訊

此外，寧德時代手握著鉅額資金正積極在各地大興土木、擴大產能。據寧德時代最新2022年半年報指出，營業收入達到人民幣1129.71億元，相較於2021年同期大幅度成長156.32%，扣除相關成本淨利達到81.68億元，成長為82.17%，整體集團資產來到了4812.33億元。

同時寧德時代憑藉財力持續收購各地礦場，逐漸掌握了關鍵礦料，在供應鏈調度上也具有相當優勢。而它們的觸手也早已經擴及美國。3月27日，寧德時代與電池儲能開發公司HGP達成450MWh電池儲能計畫的供貨協議。

HGP是一間在美國領先的能源基礎設施和儲能資源開發商，總部位於美國德州達拉斯市，擁有數十年部署電網投資級儲能資產的市場經驗。寧德時代和HGP已經建立長期合作夥伴關係，推動高達5GWh分佈式儲能項目的落地，以滿足美國德州對可再生能源能源日益成長的需求，預計2024年開始商業運營。

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核稿編輯：翁世航