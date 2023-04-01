【東南亞週報】敏昂萊籲國際支持緬甸民主計畫｜安華赴中參加博鰲論壇｜柬國民免費入場東南亞運動會

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第216期，為讀者挑選2023年3月25日至3月31日期間，有關印尼、新加坡、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓與緬甸的六則東協區域大事。

印尼｜印尼主辦U20 佐科威：以國參賽與外交立場無關

印尼將主辦U20青年足球世界盃，但因國內的反對抗議，以及官員拒絕以色列參賽，印尼足協取消3月31日舉行的抽籤儀式。總統佐科威重申，以色列有參賽權，而以國的參賽和印尼對巴勒斯坦的外交政策並無影響。

印尼將於今年5月20日至6月11日舉辦U20青年足球世界盃的24強賽，原定於31日舉行抽籤儀式，印尼足球協會（PSSI）在本月26日宣布取消抽籤。據了解係因峇厘島省長Wayan Koster拒絕以色列在峇厘島參賽，為此致信給青年與運動部，要求對以色列禁賽，更有民眾上街頭抗議以色列參加。

印尼的主辦權恐怕因此被取消。印尼總統佐科威3月28日表示，他已派遣官員與FIFA交涉，並指出：「我保證以色列的參賽，和我們對巴勒斯坦的外交政策立場的一致性無關，印尼對巴勒斯坦的支持始終堅定。」他更呼籲，運動歸運動、政治歸政治。

（3月31日，印尼U20隊員們在袖子上綁上黑絲帶，表達對印尼被國際足協取消2023年U20世界盃主辦權的遺憾。）

印尼與以色列並無正式邦交關係，印尼在以巴議題上支持巴勒斯坦、奉行「兩國方案」（Two-state solution ）。支持巴勒斯坦以東耶路撒冷為首都建國。在2021年時，印尼、馬來西亞和汶萊三國國家領導人更曾聯合發表聲明，強烈譴責以色列對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的空襲行動。

柬埔寨｜柬國民免費入場東南亞運動會各賽事

柬埔寨總理洪森於3月30日晚間宣布，2023年度東南亞運動會各賽事將對全國國民免費開放入場，柬國國民無須付費取得入場票。柬國將在5月舉辦2023年度東南亞運動會，並在6月舉辦東南亞殘疾運動會。

事實上，在洪森宣布免費入場票之前，柬國國民在網路上對該運動盛事的票價提出許多意見。柬國當局宣布該運動會的開幕及閉幕儀式的票價後，引起許多柬國網民的憤怒，洪森因此宣布了此措施。根據柬國舉辦方的廣告，該票價大約為25至50美元之間，大部分柬國國民無法負擔此價格。

洪森表示，柬國已花費了數億美元，其中包括了來自中國的贈款，並耗費多年計畫才得以形成此運動盛事，因此他絕不允許其國民必須購票才能到現場觀看該運動會的開幕、閉幕及各項賽事。

他在宣布柬國國民免費入場的時候，強調了柬國為此刻已等待44年，消耗了許多資源、時間及金錢，為的是確保該運動盛事的圓滿。因此，柬國政府非常看重此運動會的成果，並會盡其所能確保其成功。洪森也警告，在國民免費入場的事上若有人違抗其指示，需要對他本人及法律負責。

（柬埔寨摩羅多克泰科國家體育場。）

新加坡｜博鰲亞洲論壇登場 李顯龍籲亞洲各國建立緊密關係網

新加坡總理李顯龍3月30日出席博鰲亞洲論壇2023年年會致詞時強調，亞洲各國應建立緊密且相互交織的關係網，以促進合作及相互依存，而不是建立一個「中心輻射」的模式。他表示，亞洲能否實現美好的前景，取決於亞洲各國能否竭盡所能同彼此以及外部夥伴保持穩定關係。其中，中國作為亞洲非常重要的經濟體，在這些方面都扮演著舉足輕重的角色。



博鰲亞洲論壇2023年年會於3月28日至31日在海南舉行，年會主題訂為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」。中國國務院總理李強於3月30日應邀出席開幕式並發表演講。新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）、西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）、象牙海岸總理艾奇（Patrick Achi）及國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）均應邀出席年會。李顯龍、安華、桑傑士則是藉出席博鰲論壇之機，對中國進行正式訪問。



李顯龍於演講時指出，亞洲充滿活力又富有潛力，但亞洲也和世界其他區域一樣，受到全球動盪不安和地緣政治緊張的影響。要實現亞洲的美好前景，必須保持穩定、包容和開放。他主張，亞洲各國應該繼續促進中國和區域國家之間的經濟合作和友好關係，亞洲各國也需深化彼此間的合作。 另外，他也表示，美中之間的任何衝突都將為自身和世界帶來嚴重後果。他呼籲：「美中在貿易投資、供應鏈、網路安全、新興和關鍵技術，以及航行自由等棘手問題上存在分歧，我們希望美中兩國能成功地穩定關係，建立足夠的互信和尊重，在利益一致的領域上合作。」

（新加坡總理李顯龍3月30日出席博鰲亞洲論壇2023年年會開幕式。）

馬來西亞｜安華赴中國參加博鰲論壇 盼重啟馬新高鐵

3月29日，馬來西亞首相安華自就任以來首次訪問中國，期以加強大馬最大貿易夥伴的經貿連結，並在解決南海問題之間取得平衡。在安華為期4天的行程中，他將會晤中國國家主席習近平、總理李克強等人，雙方會晤重點預計為貿易、政治合作、反貪腐等議題的具體措施。

中國已連續14年為大馬最大貿易夥伴，2022年雙邊貿易額達2036億美元，顯示雙方在經貿關係上緊密關係。不過，大馬也與美國保持著緊密的經濟和安全關係，馬美雙邊貿易額為729億美元。在美國對一些中國公司實施制裁的背景下，大馬與兩大強國之間的平衡逐漸受到挑戰。

安華在此次行程中參加了博鰲論壇，並在其演講裡表示，在各國逐漸從疫情的衝擊復甦之際，應嘗試推進一帶一路倡議，因為該倡議是務實的發展計劃。根據大馬政府制度及政策風險分析顧問公司Vriens & Partners，大馬政府高度重視數位經濟、乾淨能源或電動車等領域的發展，並期待從一帶一路倡議中獲得更多優質投資。