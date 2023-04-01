深圳流亡教會遭泰國當局扣查，逾60基督徒恐面臨遣返中國
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正在泰國尋求難民保護的中國家庭教會、深圳改革宗聖道教會逾60名教徒3月30日被當局扣查，目前羈押在警察局。泰國聯合國難民署亞太總部發言人表示已獲悉事件，但拒絕透露詳情。由於這批基督徒目前是逾期居留泰國，外界擔心，他們一旦被遣返回中國，可能面臨不人道對待甚至囚禁。
文：高鋒
正在泰國尋求難民保護的中國家庭教會、深圳改革宗聖道教會（又名五月花號教會）逾60名教徒3月30日被當局扣查，目前羈押在警察局。泰國聯合國難民署亞太總部發言人表示已獲悉事件，但拒絕透露詳情。由於這批基督徒目前是逾期居留泰國，外界擔心，他們一旦被遣返回中國，可能面臨不人道對待甚至囚禁。
泰國移民局警察3月30日在沒有事先知會之下，到芭達雅一家酒店，向深圳改革宗聖道教會採取行動。基督教維權組織「對華援助協會」主席傅希秋對《美國之音》表示，當局顯然是有備而來。由於這些教徒的簽證早已過期，當場被扣查。
傅希秋說：「大約泰國時間上午11點。20多位泰國警察出現敲門，拿著護照名字（名單）挨個喊他們的名字，然後把他們全部帶走，帶到移民中心。當時有兩位從德州到泰國的美國女士探望他們。兩個美國人也同時拘留在一個地方，然後又轉到不同的警察局。」
（泰國警方30日將中國基督徒帶走的畫面）
洩密教徒疑被中國當局帶走下落不明
在大約一周之前，教會發現一名來自廣東的教徒有可疑，經過盤問，他承認受到中國當局脅迫對外透露教會藏身的地點，以及教友的個人資料。
傅希秋說：「應該是透過綁架他家人的方式，脅迫他出賣教會。他也承認了，他是跟國保、國安一直在聯繫。教會發現情況不對就撤離了。之後一個禮拜就出了這個事情。很明顯有邏輯上的關係。」
據了解，這名教徒目前下落不明，懷疑已遭中國當局派人帶走。
這60多名教徒包括28名成年人以及35名小孩和嬰兒，為了逃離宗教迫害，2019年從中國出逃到韓國濟州島，在當地遭當局駁回政治庇護申請後，去年8月轉往泰國，請求聯合國難民署保護。
《美國之音》3月31日致電泰國聯合國難民署亞太總部求證。發言人表示，他們已獲悉事件，但是拒絕透露詳情。
聯合國難民署發言人：「我們已獲悉該個案，也已就該個案提供相關資料。 抱歉，我們不能向第三方提供任何消息。」
滯留泰國期間教徒生活困苦
曾在中國出任法官的李建峰目前是「加拿大價值守護者聯盟」主席，近期一直對深圳改革宗聖道教會提供協助。他接受《美國之音》專訪時表示，該教會在等候前往第三國期間，在泰國的生活遇到不少困難。
李建峰說：「因為他們在韓國濟州島是可以工作的。泰國的法律是不允許難民工作的。他們的生活陷入困境當中。我們加拿大的一些教會和個人籌集了一些錢，幫助他們的生活，給他們買一些食品，讓他們度過難關。」
據了解，過去數月，這60多名基督徒一再遭受疑似中國特工跟踪和滋擾。他們在中國的家人也受到當局威脅，不排除對外洩密的教徒不堪壓力而就範的可能。
李建峰說：「中共始終對這64名成員的家屬進行騷擾，沒有停止過。無論是中央還是地方當局，不斷給他們家屬施壓，要求他們回來。同時我們也了解到，最新被抓捕的成員，中共對他施加的壓力也更大，對他統戰的動作可能會更大。這些東西我就感覺不是一種偶然性。要說入手，這十幾個家庭都入手了。最後為什麼單獨抓他，為什麼單獨選擇他，先從他突破，我們就不是很清楚。」
前車可鑑教徒一旦遣返後果堪輿
目前李建峰和對華援助協會正尋求聯合國、美國國務院和泰國當局施以援手。李建峰表示，根據國際公約，泰國當局不能任意把這批教徒遣返中國，但不排除北京為求讓他們盡快回國會不擇手段。
李建峰說：「如果這個人不是難民，遣返幾乎是無條件的，可是64個成員的個案都在審理當中，而且聯合國已經接受了。（泰國當局）要對他們進行遣返的話，就必須得到他本人的同意。如果未經本人同意而遣返，這是違反國際公約的。儘管如此，中共方面也會通過各種各樣的手段，甚至是超越法律的手段，把他們給遣返回去。這些手段曾經在泰國發生過，譬如姜野飛事件和桂民海事件。」
「對華援助協會」主席傅希秋認為，一旦深圳改革宗聖道教會60多名教徒被遣返中國，將面臨嚴重後果。
傅希秋說：「你看看王炳章是如何被判無期徒刑，看看姜野飛、董廣平被綁架回去，也是泰國透過這種遞解出境的方式跟中共配合，隨時都會被判處很長的徒刑。桂民海是瑞典公民，被綁架回去之後，都被判刑12年之久。」
這批逾期居留的基督徒最終是否會被泰國當局遣返目前尚不得知。
本文經美國之音授權刊登，原文見：深圳流亡教會遭泰國當局扣查，逾60基督徒或面臨遣返中國
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。