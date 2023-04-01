深圳流亡教會遭泰國當局扣查，逾60基督徒恐面臨遣返中國

文：高鋒

正在泰國尋求難民保護的中國家庭教會、深圳改革宗聖道教會（又名五月花號教會）逾60名教徒3月30日被當局扣查，目前羈押在警察局。泰國聯合國難民署亞太總部發言人表示已獲悉事件，但拒絕透露詳情。由於這批基督徒目前是逾期居留泰國，外界擔心，他們一旦被遣返回中國，可能面臨不人道對待甚至囚禁。

泰國移民局警察3月30日在沒有事先知會之下，到芭達雅一家酒店，向深圳改革宗聖道教會採取行動。基督教維權組織「對華援助協會」主席傅希秋對《美國之音》表示，當局顯然是有備而來。由於這些教徒的簽證早已過期，當場被扣查。

傅希秋說：「大約泰國時間上午11點。20多位泰國警察出現敲門，拿著護照名字（名單）挨個喊他們的名字，然後把他們全部帶走，帶到移民中心。當時有兩位從德州到泰國的美國女士探望他們。兩個美國人也同時拘留在一個地方，然後又轉到不同的警察局。」

（泰國警方30日將中國基督徒帶走的畫面）

洩密教徒疑被中國當局帶走下落不明

在大約一周之前，教會發現一名來自廣東的教徒有可疑，經過盤問，他承認受到中國當局脅迫對外透露教會藏身的地點，以及教友的個人資料。

傅希秋說：「應該是透過綁架他家人的方式，脅迫他出賣教會。他也承認了，他是跟國保、國安一直在聯繫。教會發現情況不對就撤離了。之後一個禮拜就出了這個事情。很明顯有邏輯上的關係。」

據了解，這名教徒目前下落不明，懷疑已遭中國當局派人帶走。

這60多名教徒包括28名成年人以及35名小孩和嬰兒，為了逃離宗教迫害，2019年從中國出逃到韓國濟州島，在當地遭當局駁回政治庇護申請後，去年8月轉往泰國，請求聯合國難民署保護。

《美國之音》3月31日致電泰國聯合國難民署亞太總部求證。發言人表示，他們已獲悉事件，但是拒絕透露詳情。

聯合國難民署發言人：「我們已獲悉該個案，也已就該個案提供相關資料。 抱歉，我們不能向第三方提供任何消息。」

滯留泰國期間教徒生活困苦

曾在中國出任法官的李建峰目前是「加拿大價值守護者聯盟」主席，近期一直對深圳改革宗聖道教會提供協助。他接受《美國之音》專訪時表示，該教會在等候前往第三國期間，在泰國的生活遇到不少困難。

李建峰說：「因為他們在韓國濟州島是可以工作的。泰國的法律是不允許難民工作的。他們的生活陷入困境當中。我們加拿大的一些教會和個人籌集了一些錢，幫助他們的生活，給他們買一些食品，讓他們度過難關。」

據了解，過去數月，這60多名基督徒一再遭受疑似中國特工跟踪和滋擾。他們在中國的家人也受到當局威脅，不排除對外洩密的教徒不堪壓力而就範的可能。

李建峰說：「中共始終對這64名成員的家屬進行騷擾，沒有停止過。無論是中央還是地方當局，不斷給他們家屬施壓，要求他們回來。同時我們也了解到，最新被抓捕的成員，中共對他施加的壓力也更大，對他統戰的動作可能會更大。這些東西我就感覺不是一種偶然性。要說入手，這十幾個家庭都入手了。最後為什麼單獨抓他，為什麼單獨選擇他，先從他突破，我們就不是很清楚。」

加拿大价值守护者联盟法务部

不参与任何民运之争

专注基督徒的救援

2022年

成功营救15个家庭64个申难

帮助17人次加拿大政庇

协助皇家警察侦破一起共特案

海外出差救援共三次

引领主共九人

我们把荣耀归于主

为我们经费紧缺需要支持祷告 pic.twitter.com/wKXkjOu0nn — 加拿大价值守护者联盟 (@jndjzsfzlm) February 2, 2023

前車可鑑教徒一旦遣返後果堪輿

目前李建峰和對華援助協會正尋求聯合國、美國國務院和泰國當局施以援手。李建峰表示，根據國際公約，泰國當局不能任意把這批教徒遣返中國，但不排除北京為求讓他們盡快回國會不擇手段。

李建峰說：「如果這個人不是難民，遣返幾乎是無條件的，可是64個成員的個案都在審理當中，而且聯合國已經接受了。（泰國當局）要對他們進行遣返的話，就必須得到他本人的同意。如果未經本人同意而遣返，這是違反國際公約的。儘管如此，中共方面也會通過各種各樣的手段，甚至是超越法律的手段，把他們給遣返回去。這些手段曾經在泰國發生過，譬如姜野飛事件和桂民海事件。」

「對華援助協會」主席傅希秋認為，一旦深圳改革宗聖道教會60多名教徒被遣返中國，將面臨嚴重後果。

傅希秋說：「你看看王炳章是如何被判無期徒刑，看看姜野飛、董廣平被綁架回去，也是泰國透過這種遞解出境的方式跟中共配合，隨時都會被判處很長的徒刑。桂民海是瑞典公民，被綁架回去之後，都被判刑12年之久。」

這批逾期居留的基督徒最終是否會被泰國當局遣返目前尚不得知。

本文經美國之音授權刊登，原文見：深圳流亡教會遭泰國當局扣查，逾60基督徒或面臨遣返中國

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒