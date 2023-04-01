【未來大人物 少年里長1】吵架、憤怒都是好事？年輕怪里長郭書成：願做民主社會最小許願池
我們想讓你知道的是
這個少年里長伯跟你想的不一樣，跟里民吵架、教里民跟毒蛇相處、沒有泡茶道具、甚至里長辦公室就是自己家客廳...當年全台最年輕里長沒被政治嚇跑，甚至獲得70%得票率連任。
文：陳淑玲
2018年，年僅25歲郭書成當選汐止區湖興里里長，成了全台最年輕的「里長伯」，開啟了他熱血實踐「最接地氣政治活動」之路。
2021年導演陳彥豪透過長期跟拍公開一部以郭書成為主角的紀錄片《里長奧笑連》，把他從政、跟里民吵架、家道中落、選不選立委、甚至對著鏡頭抽菸說髒話……一路走來的軌跡直接攤在陽光底下。
2022年年底，顛覆里長模樣的郭書成沒有烙跑，以70%得票率再度競選成功連任湖興里里長，至今，是他當里長第5年。
公視紀實影片《里長奧笑連》形塑了郭書成的樣貌：自小在新北市汐止區湖興里長大，小時候他住在人人稱羨的遺世獨立山邊豪宅伯爵山莊裡。熱血如他參與了318太陽花學運後點燃心中改變社會的火苗，除了回到學校擔任學生會會長積極參與學生政治外，更在離開校園後直接返鄉投入選舉。當年他一舉擊敗老里長、社區媽媽等「長輩」成為全台灣最年輕里長。
他承諾，要站穩這個「民主社會最小許願池」角色。
這個里長跟別人不一樣
即使在2019年因為父親的債務問題一家人必須賣掉房子離開伯爵山莊，當時已是里長的郭書成並沒有走，他承租一間位於地下室的屋子，成了他的住宅、也成為所謂的「里民辦公室」。
從小生長在伯爵山莊的他，一舉成為當地里長，就連自己國小的護士也成為自己里民。被長輩視為孩子、晚輩，早已經是意料中的事，但郭書成可沒因此就成為那個只會聽命行事的「乖里長」。
想像中，成為了社會大眾口中的「里長伯」之後，期待的政治人物模樣就該是完美道德、全年無休、有求必應的地方英雄，偶爾還能去泡泡茶聊天的樣貌。但郭書成卻說：「我雖然成為里長、我不是神，請不要期待我成爲那個神。」
當年他為了替伯爵山莊行人劃出人行道，不顧地方大哥級住戶反對、甚至直接槓上吵架，只為了讓行人能走得更安心與安全。他建立起Line群組，把里民通通拉進來後，直接丟議題在群組內，讓里民直接拋出想法、公然討論、直接吵架、甚至公開投票。
每次過程幾乎都有人生氣到近乎抓狂，但書成卻覺得：「時常憤怒是很重要的，因為有憤怒，才有辦法去衝撞結構，才會主動去解決問題。」
他更用不同方式讓里民能與生活相處，鄰近山邊的社區常出現蛇，郭里長找來台大自然保育社合作，直接在里內舉行蛇類的講座活動，讓居民能了解自然動物習性之後，更能有野生動物因應之道。
一般里長常常辦理的里民郊遊活動，郭書成也在旅行期間穿插進了生態園導覽講座，不讓郊遊變成只是吃吃喝喝在車上唱歌的回憶。
年輕里長衝撞著社會意識下的體制，第一任任期4年間長出了不太一樣的樣貌。
成為得獎紀錄片主角、上了好多節目、自己拍了影片，當然往上繼續從政的聲音也不斷傳來，選立委、選議員鼓舞聲不斷；「最終，我還是放不下我對里民的承諾，決定繼續參選里長。」書成這樣分享。
2022年年底熱鬧的九合一大選，他以70.08%高得票率（遠遠高於另一位候選人的29.92%）再度當選湖興里里長。
不讓村里繼續寂寞，來吧！第一次選里長就上手
有了第一次的競選經驗，郭書成更深信自己的扎根從政是最能與民眾溝通的，那麼何不以自己的經驗鼓勵更多年輕人改變自己家鄉做起？透過318學運時認識的一群朋友引薦，他與「實現會社」公司合作，推出了《獨立村里長學院》計畫。
台灣政治人才逐年年輕化的狀態下，里長結構卻是如萬年不動的資深長青樹地位無可撼動。甚至最資深里長，就擔任了50年！
在書成提出的《獨立村里長學院》計畫中，他們展開了尋覓與輔導年輕人選里長的起端，開課一系列工作坊教年輕朋友「第一次選里長就上手」。
與此同時，有人想要選里長，就也應該要有人「好好用里長」，於是他們同時也推出了「村里長使用手冊」，教社會大眾如何使用里長，哪些事該請里長幫忙、哪些又不該是里長管理範疇。
包含郭書成在內，最終《獨立村里長學院》共輔導了10位里長參與2022年的里長選舉，最終超越預期的想像。而這些從零開始的年輕人，共有4位當選。這是書成口中民主進步的現況，更也是他期盼專業、誠實以待政治人的模樣。
「我其實很喜歡選舉，透過每次選舉能傳遞理念、溝通政見，像是4年一度的政策發表檢視會，至今，我沒有成為我自己討厭的那種政治人物。」
也因為誠實以對，郭書成把政見結果直接攤開，為社區爭取到的福利，他開心公佈給里民知道。沒能達到的政見，他甚至拍攝了彎腰鞠躬的道歉文向里民說抱歉。
當年那個在318太陽花學運裡的憤怒青年進到了社會中，傲骨依舊、熱情依舊，雖然每日要處理大大小小極為瑣碎的小事，但待在這個他心中民主社會最小許願池位置裡，風風雨雨走了5年，下一步的他怎麼繼續呢？
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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：楊士範
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。