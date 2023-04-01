【未來大人物 少年里長1】吵架、憤怒都是好事？年輕怪里長郭書成：願做民主社會最小許願池

文：陳淑玲

2018年，年僅25歲郭書成當選汐止區湖興里里長，成了全台最年輕的「里長伯」，開啟了他熱血實踐「最接地氣政治活動」之路。

2021年導演陳彥豪透過長期跟拍公開一部以郭書成為主角的紀錄片《里長奧笑連》，把他從政、跟里民吵架、家道中落、選不選立委、甚至對著鏡頭抽菸說髒話……一路走來的軌跡直接攤在陽光底下。

2022年年底，顛覆里長模樣的郭書成沒有烙跑，以70%得票率再度競選成功連任湖興里里長，至今，是他當里長第5年。

公視紀實影片《里長奧笑連》形塑了郭書成的樣貌：自小在新北市汐止區湖興里長大，小時候他住在人人稱羨的遺世獨立山邊豪宅伯爵山莊裡。熱血如他參與了318太陽花學運後點燃心中改變社會的火苗，除了回到學校擔任學生會會長積極參與學生政治外，更在離開校園後直接返鄉投入選舉。當年他一舉擊敗老里長、社區媽媽等「長輩」成為全台灣最年輕里長。

他承諾，要站穩這個「民主社會最小許願池」角色。

Photo Credit - 張善淳 當年仿效美國奢華山莊蓋的伯爵山莊，也有著象徵自由的女神。

這個里長跟別人不一樣

即使在2019年因為父親的債務問題一家人必須賣掉房子離開伯爵山莊，當時已是里長的郭書成並沒有走，他承租一間位於地下室的屋子，成了他的住宅、也成為所謂的「里民辦公室」。

從小生長在伯爵山莊的他，一舉成為當地里長，就連自己國小的護士也成為自己里民。被長輩視為孩子、晚輩，早已經是意料中的事，但郭書成可沒因此就成為那個只會聽命行事的「乖里長」。

想像中，成為了社會大眾口中的「里長伯」之後，期待的政治人物模樣就該是完美道德、全年無休、有求必應的地方英雄，偶爾還能去泡泡茶聊天的樣貌。但郭書成卻說：「我雖然成為里長、我不是神，請不要期待我成爲那個神。」

當年他為了替伯爵山莊行人劃出人行道，不顧地方大哥級住戶反對、甚至直接槓上吵架，只為了讓行人能走得更安心與安全。他建立起Line群組，把里民通通拉進來後，直接丟議題在群組內，讓里民直接拋出想法、公然討論、直接吵架、甚至公開投票。

每次過程幾乎都有人生氣到近乎抓狂，但書成卻覺得：「時常憤怒是很重要的，因為有憤怒，才有辦法去衝撞結構，才會主動去解決問題。」

他更用不同方式讓里民能與生活相處，鄰近山邊的社區常出現蛇，郭里長找來台大自然保育社合作，直接在里內舉行蛇類的講座活動，讓居民能了解自然動物習性之後，更能有野生動物因應之道。

一般里長常常辦理的里民郊遊活動，郭書成也在旅行期間穿插進了生態園導覽講座，不讓郊遊變成只是吃吃喝喝在車上唱歌的回憶。

Photo Credit - 郭書成 開放自己家中客廳成為辦公室，免費里民法律諮詢也是使用這個空間。

年輕里長衝撞著社會意識下的體制，第一任任期4年間長出了不太一樣的樣貌。

成為得獎紀錄片主角、上了好多節目、自己拍了影片，當然往上繼續從政的聲音也不斷傳來，選立委、選議員鼓舞聲不斷；「最終，我還是放不下我對里民的承諾，決定繼續參選里長。」書成這樣分享。

2022年年底熱鬧的九合一大選，他以70.08%高得票率（遠遠高於另一位候選人的29.92%）再度當選湖興里里長。

Photo Credit - 郭書成 爭取多年後，終於在靠近伯爵山莊一點點的地方設置了YouBike站。

不讓村里繼續寂寞，來吧！第一次選里長就上手

有了第一次的競選經驗，郭書成更深信自己的扎根從政是最能與民眾溝通的，那麼何不以自己的經驗鼓勵更多年輕人改變自己家鄉做起？透過318學運時認識的一群朋友引薦，他與「實現會社」公司合作，推出了《獨立村里長學院》計畫。

台灣政治人才逐年年輕化的狀態下，里長結構卻是如萬年不動的資深長青樹地位無可撼動。甚至最資深里長，就擔任了50年！

在書成提出的《獨立村里長學院》計畫中，他們展開了尋覓與輔導年輕人選里長的起端，開課一系列工作坊教年輕朋友「第一次選里長就上手」。

與此同時，有人想要選里長，就也應該要有人「好好用里長」，於是他們同時也推出了「村里長使用手冊」，教社會大眾如何使用里長，哪些事該請里長幫忙、哪些又不該是里長管理範疇。

包含郭書成在內，最終《獨立村里長學院》共輔導了10位里長參與2022年的里長選舉，最終超越預期的想像。而這些從零開始的年輕人，共有4位當選。這是書成口中民主進步的現況，更也是他期盼專業、誠實以待政治人的模樣。

「我其實很喜歡選舉，透過每次選舉能傳遞理念、溝通政見，像是4年一度的政策發表檢視會，至今，我沒有成為我自己討厭的那種政治人物。」

也因為誠實以對，郭書成把政見結果直接攤開，為社區爭取到的福利，他開心公佈給里民知道。沒能達到的政見，他甚至拍攝了彎腰鞠躬的道歉文向里民說抱歉。

當年那個在318太陽花學運裡的憤怒青年進到了社會中，傲骨依舊、熱情依舊，雖然每日要處理大大小小極為瑣碎的小事，但待在這個他心中民主社會最小許願池位置裡，風風雨雨走了5年，下一步的他怎麼繼續呢？

Photo Credit - 郭書成 直球對決沒做到就道歉！

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：楊士範