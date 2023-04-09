TikTok之外，還有哪些征服西方國家市場的中國手機app？
我們想讓你知道的是
在美國排名前十的免費手機應用程式中，還有三款也為中國公司擁有，其中兩款也是英國下載量最高的App。這些App是什麼？是什麼讓它們如此成功呢?
美國最受歡迎的免費App TikTok最近幾天上了頭條，不是因為其內容，而是因為據稱其與中國共產黨有關聯。
TikTok首席執行官周受資在美國國會出席聽證會，回答了有關中國母公司字節跳動以及中國政府對該應用數據有多少訪問權限等充滿敵意的問題。
但TikTok並不是唯一一個征服西方國家市場的中國手機App。
分析公司Apptopia估計，在美國排名前十的免費手機應用程式中，還有三款也為中國公司擁有。其中兩款也是英國下載量最高的App。
這些App是什麼？是什麼讓它們如此成功呢？
CapCut
影片編輯App CapCut經常被稱為TikTok內容創作者的配套編輯器，根據數據分析公司Sensor Tower的數據，僅在2月份，它就被下載了1300萬次。
這款影片編輯工具針對移動端編輯功能進行了優化，並提供了一系列旨在讓你的影片迅速傳播的功能，比如添加流行歌曲、濾鏡和特效。
CapCut同樣為TikTok的母公司字節跳動所有。
SHEIN
據《富比世》報導，SHEIN是一個成立於2012年的全球時尚品牌，目前估值近150億美元。
該公司由中國億萬富翁許仰天（Chris Xu）創立，總部設在新加坡。
在TikTok和Instagram上快速搜索#Shein標籤，會出現數百個熱門網紅吹噓自己最近在SHEIN上購買的物品。它利用社交媒體以低成本價格每天向Z世代用戶提供數百種新產品。
Temu
這款購物App 在美國推出還不到一年，但它迅速超過了亞馬遜和沃爾瑪。
這家網上超市銷售從服裝到電子產品的各種商品，消費者可以繞過大型廉價商店，直接從中國製造商那裏購買。
價格如此之低，以至於在該公司在今年的超級盃（Super Bowl）期間投放廣告後，許多美國人都在搜索「Temu是合法的嗎」。
該公司總部位於馬薩諸塞州波士頓，但它是拼多多控股的子公司。拼多多是一家中國在線零售巨頭，專注於直接面向消費者的產品。
專家表示，中國應用程式在美國獲得成功，部分原因是中國國內市場存在激烈競爭，而美國應用程式在中國被禁止。
在中國表現良好的App，比如即時通訊微信，是由推薦算法推動的，這些算法是為滿足中國或其他地區用戶的需求而定制的。
「中國的科技公司在國內經歷了一段如此激烈的競爭時期，這讓它們在某些方面與美國的應用程式一樣好，甚至更好，」《麻省理工評論》（MIT Review）專門研究中國技術的記者兼研究員楊澤毅（Zeyi Yang，音譯）說。
TikTok是首個在全球市場上取得重大成功的中國App，但美國議員和國家安全專家警告稱，中國擁有的App可能容易受到數據隱私洩露和中國共產黨審查的影響。
《四大戰場：人工智能時代的力量》（Four Battlegrounds: Power in the Age of Artificial Intelligence）一書的作者保羅・沙瑞爾（Paul Scherer）說：「美國和其他民主國家如何應對抖音等中國應用程式在中國境外的挑戰，對全球的言論自由和信息自由有深遠的影響。」
蘋果等總部位於美國的科技公司為阻止政府索取其用戶數據進行了漫長的法庭鬥爭，但沙瑞爾表示，在中國不存在這樣的渠道。
「最終，如果中國共產黨告訴（一家中資企業），他們必須做點什麼，他們沒有選擇。」他表示。
TikTok的周受資解釋說，有一道「防火牆」來保護美國人。他試圖打消議員們對安全問題的擔憂。
TikTok發給BBC的一份聲明稱，外國政府無法獲取美國用戶數據。BBC也聯繫了其他應用程式尋求評論。
沙瑞爾表示，在美國立法者通過全面的數據隱私法之前，任何應用程式都可能受到數據洩露的影響，不管它們屬於哪個國家。
「有一種下意識反應的危險，即任何中國的東西都是不好的。」他說。
「我認為人們應該對所有App持懷疑態度。人們放棄了手機上的大量數據，卻沒有完全理解他們同意了什麼，公司在提取什麼信息，或者他們是如何使用這些信息的。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。