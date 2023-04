TikTok之外，還有哪些征服西方國家市場的中國手機app？

Photo Credit: Getty Images / BBC News

美國最受歡迎的免費App TikTok最近幾天上了頭條,不是因為其內容,而是因為據稱其與中國共產黨有關聯。

TikTok首席執行官周受資在美國國會出席聽證會,回答了有關中國母公司字節跳動以及中國政府對該應用數據有多少訪問權限等充滿敵意的問題。

但TikTok並不是唯一一個征服西方國家市場的中國手機App。

分析公司Apptopia估計,在美國排名前十的免費手機應用程式中,還有三款也為中國公司擁有。其中兩款也是英國下載量最高的App。

這些App是什麼?是什麼讓它們如此成功呢?

CapCut

影片編輯App CapCut經常被稱為TikTok內容創作者的配套編輯器,根據數據分析公司Sensor Tower的數據,僅在2月份,它就被下載了1300萬次。

這款影片編輯工具針對移動端編輯功能進行了優化,並提供了一系列旨在讓你的影片迅速傳播的功能,比如添加流行歌曲、濾鏡和特效。

CapCut同樣為TikTok的母公司字節跳動所有。

Photo Credit: Getty Images / BBC News CapCut為TikTok的母公司字節跳動所有。

SHEIN

據《富比世》報導,SHEIN是一個成立於2012年的全球時尚品牌,目前估值近150億美元。

該公司由中國億萬富翁許仰天(Chris Xu)創立,總部設在新加坡。

在TikTok和Instagram上快速搜索#Shein標籤,會出現數百個熱門網紅吹噓自己最近在SHEIN上購買的物品。它利用社交媒體以低成本價格每天向Z世代用戶提供數百種新產品。

Temu

這款購物App 在美國推出還不到一年,但它迅速超過了亞馬遜和沃爾瑪。

這家網上超市銷售從服裝到電子產品的各種商品,消費者可以繞過大型廉價商店,直接從中國製造商那裏購買。

價格如此之低,以至於在該公司在今年的超級盃(Super Bowl)期間投放廣告後,許多美國人都在搜索「Temu是合法的嗎」。

該公司總部位於馬薩諸塞州波士頓,但它是拼多多控股的子公司。拼多多是一家中國在線零售巨頭,專注於直接面向消費者的產品。

專家表示,中國應用程式在美國獲得成功,部分原因是中國國內市場存在激烈競爭,而美國應用程式在中國被禁止。

Photo Credit: Getty Images / BBC News Temu是拼多多控股的子公司。

在中國表現良好的App,比如即時通訊微信,是由推薦算法推動的,這些算法是為滿足中國或其他地區用戶的需求而定制的。

「中國的科技公司在國內經歷了一段如此激烈的競爭時期,這讓它們在某些方面與美國的應用程式一樣好,甚至更好,」《麻省理工評論》(MIT Review)專門研究中國技術的記者兼研究員楊澤毅(Zeyi Yang,音譯)說。

TikTok是首個在全球市場上取得重大成功的中國App,但美國議員和國家安全專家警告稱,中國擁有的App可能容易受到數據隱私洩露和中國共產黨審查的影響。

《四大戰場:人工智能時代的力量》(Four Battlegrounds: Power in the Age of Artificial Intelligence)一書的作者保羅・沙瑞爾(Paul Scherer)說:「美國和其他民主國家如何應對抖音等中國應用程式在中國境外的挑戰,對全球的言論自由和信息自由有深遠的影響。」

蘋果等總部位於美國的科技公司為阻止政府索取其用戶數據進行了漫長的法庭鬥爭,但沙瑞爾表示,在中國不存在這樣的渠道。

「最終,如果中國共產黨告訴(一家中資企業),他們必須做點什麼,他們沒有選擇。」他表示。

Photo Credit: Getty Images / BBC News TikTok首席執行官周受資出席美國眾議院能源和商業委員會的聽證會

TikTok的周受資解釋說,有一道「防火牆」來保護美國人。他試圖打消議員們對安全問題的擔憂。

TikTok發給BBC的一份聲明稱,外國政府無法獲取美國用戶數據。BBC也聯繫了其他應用程式尋求評論。

沙瑞爾表示,在美國立法者通過全面的數據隱私法之前,任何應用程式都可能受到數據洩露的影響,不管它們屬於哪個國家。

「有一種下意識反應的危險,即任何中國的東西都是不好的。」他說。

「我認為人們應該對所有App持懷疑態度。人們放棄了手機上的大量數據,卻沒有完全理解他們同意了什麼,公司在提取什麼信息,或者他們是如何使用這些信息的。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載,原文發表於此

