斐濟對我國邁出「雙重承認」的第一步，背後是美中外交博弈的代理人戰爭

宏都拉斯宣布與中華民國台灣斷交後,台灣邦交國僅剩下13個。對此,中國外交部部長助理華春瑩在推特上發文炫耀示威稱:「182 vs 13:這是全球民心所向,也是歷史大勢所趨」。

曾任國民黨大陸事務部主任的台大教授左正東,更幫中國把油門踩到底,不無恫嚇意味地說:若台灣邦交國全都斷交的話,恐怕在國際社會上無法堅持自己是「主權國家」。

左教授宣稱是根據1933年美國及18個中南美洲國家,在第七屆美洲國家國際會議所簽署的 《蒙特維多國家權利義務公約》 (Montevideo Convention on the Rights and Duties of States )。

但是,瞭解國際法的人都知道,恰恰是《蒙特維多國家公約》揚棄了19世紀流行的國際法上承認主權國家的「構成說」(constitutive theory)所主張的:「他國承認」是主權國家的必要條件。《蒙特維多國家公約》則公開主張「宣告說」(declarative theory),認為「他國是否承認」不影響主權國家的存在。國家做為國際法人只需具備下列四項資格:

固定的「人口」(a permanent population)

一定界限的「領土 」(a defined territory)

有效的「政府」(government)

與他國交往的能力(capacity to enter into relations with the other states)

我們就以《蒙特維多國家公約》的標準,來衡量中華民國的「人口」、「領土」、「政府」73年來在台澎金馬「恆在」(Permanence)的事實殆無疑義。即便我國在外交承認上迭遭中國打壓而萎縮,但是,並未影響到我國「與他國交往的能力」。

姑且不論我國與美國之間,透過美國國內法《台灣關係法》的規範,維持著全方位的交往。正在我國與宏都拉斯斷交當天,與我素無正式外交關係的捷克,就在該國眾議院議長艾達莫娃(Markéta Pekarová Adamová)組織下,捷克政府官方全面配合,連新當選的總統帕維爾(Petr Pavel)也背書,派總統府軍事部門成員隨行。

訪問團成員百餘人包括捷克政府官員、跨黨派的眾議員,及產學研等各界代表。高調乘專機訪台,完全不理會中國再四強調的所謂「一個中國」原則。

更讓北京徒呼負負的是,中國在南太平洋的邦交國斐濟,也在3月24日正式知會我國駐斐濟代表處,從15日起恢復名稱為「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團」,並享有準邦交國的外交特權。儼然邁出了「雙重承認」的第一步。

斐濟共和國與中華民國(台灣)國旗。Photo Credit: shutterstock

當然,明眼人都看得出來,斐濟共和國的這項外交政策的變化,顯然幕後藏有美國和澳洲的影子。換言之,我外交部長吳釗燮日前所提出的「雙重承認」政策,並非台灣政府自拉自唱的獨腳戲,而是美中博弈在外交領域的一場「下駟對上駟」的「代理人戰爭」。

夙有國際政治「現實主義大師」之稱的德國鐵血宰相俾斯麥有句經典名言:「政治是可能性的藝術」(Politics is the art of the possible)。這句話不但充分表達出國際政治「現實主義」的精髓。更具體落實在半個多世紀以來,美中台三邊關係的變化中。

1971年10月25日在第26屆聯合國大會上通過所謂關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的《第2758號決議》。使中華人民共和國據此得以取代中華民國在聯合國擁有的中國代表權席位時,美國一度希望能夠採「雙席位制」,讓中華民國繼續保有聯合國的會員國資格。但是,在兩岸都不接受下,未能實現。

其後,在美中關係正常化的折衝過程中,當代現實主義大師季辛吉,也充分發揮了政治上的「可能藝術」。讓美中同感棘手的「台灣問題」,以「各自表述立場」的方式,非常「藝術」地,獲致美中台三方都能接受的安排,就是創造出一場「政治可能性」的超完美演出。

如今,美中關係起了根本性的變化,美國在重新定位中國為競爭對手後,如何建立起所謂的「圍欄」,以維持與中國鬥而不破,同時又在操作「保台」與「台灣牌」的拿捏分寸之間,更有許多「政治藝術」有待美台共同演出。特別值得中華民國樂觀期待。尤其斐濟共和國這次邁出的第一步,或許有可能讓「雙重承認」的大戲,成為成為「可能的藝術」。

