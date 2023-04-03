古寧頭戰役三天就打死近4000人，未來侵台共軍的大量浮屍該如何解決？

文：黃澎孝

清明節快到了，恰巧最近台灣西海岸陸續出現了20具「浮屍」，令人怵目驚心。雖然死難原因尚待調查，但是，多少已印證了之前我警告共軍台灣海岸線上有諸多死亡陷阱並非危言聳聽。

其實，登陸作戰之困難，犧牲代價之驚人，就在於除了岸上敵人以逸待勞的無情砲火外，更大的死亡陷阱，就是海洋本身。

諾曼第登陸戰的美軍浮屍

歷史上，規模最大的諾曼第登陸戰，美國《新聞週刊》（Newsweek）的隨軍記者克勞佛（Kenneth Crawford），曾以相機和文字，留下了對於登陸戰中溺水美軍無法援救，以及浮屍遍海的恐怖場景的第一手紀錄。

克勞佛是隨著美軍第一舟波，登陸猶他灘頭的。他寫道：

奧馬哈與猶他灘頭都有登陸艇沉沒；奧馬哈十艘、猶他七艘。有些人由後面駛來的救難艇救起，有些人則漂浮了好幾個小時才被救起。有些則沒人聽見他們的喊叫，而被沉重的裝備與彈藥拖到水底，就在已可見到海灘的地方淹死了，一槍都沒有放過。 奧馬哈灘頭的外海，原本計畫要支援登陸部隊的兩棲戰車部隊，幾近有一半沉掉了。駛向猶他灘頭的官兵，看到海上浮屍的景象，嚇得低頭蜷縮在一起，還不時聽見溺水者的喊叫聲。 一艘LCI步兵登陸艇艇長，年僅24歲的瑞利中尉，對記者說到：聽見「受傷的與受驚嚇的士兵那種痛苦的高喊救命聲，懇求我們把他們從水裡拖出來」。可是瑞利所得到的命令卻是，「不顧死傷，準時把部隊送上岸」。 瑞利竭力使自己對哭喊不聞不問，只能讓登陸艇在行將淹死的官兵旁邊經過，他實在沒有辦法啊！就這樣舟波一波波穿越浮屍航行，把士兵一批批送上另一個人間煉獄：奧瑪哈海灘。

Photo Credit: Outlookxp @ CC BY-SA 4.0 祭祀玉津丸陣亡日軍的潮音寺

二戰恆春半島的日軍浮屍

就在現今共軍偵察機、反潛直升機經常騷擾我們的台灣西南海域，特別是從鵝鑾鼻到東沙那一片汪洋，二戰期間既是日軍船艦必經的航道，同時也是美國潛艦埋伏偷襲的最佳地點。

1944年8月19日，日本一艘名為「玉津丸」的運輸登陸艦在從澎湖前往呂宋島途中，就在鵝鑾鼻外海被美國潛艦棘白鯧號（Spadefish，編號SS-411）擊沉。總共造成了包含第26師團在內，4755人死亡。

「玉津丸」被擊沉後，數以千計的遇難者遺體漂流至恆春半島和蘭嶼附近。當地居民在日本警察指揮下，將屍體集中焚化，竟然陸陸續續燒了將近一個月才處理完畢。

其中，日軍通信兵中嶋秀次在海上漂流多日後，僥倖被貓鼻頭附近居民救起。1981年中嶋捐出退休金，並募集幾千萬元日幣，在他當年被救上岸的附近地方興建了一座小型的日式廟宇「潮音寺」以祭祀亡魂。

每年祭典，死難者家屬都會從日本組團參加，日本在台協會也會派多位幹部出席。前年我也曾在親自前往該寺，參加莊嚴肅穆的祭祀活動，感觸良多。

古寧頭戰役死亡共軍千人塚

1949年10月爆發的古寧頭戰役 ，9000多名共軍分乘300艘機帆船和木船登陸金門。

由於船工大都是從潮汕一帶徵集來的，對於金廈水道完全不熟，而且才剛啟航就暴露了行蹤，開始遭到國軍拋錨在海邊的戰車砲擊，並帶動和其他火砲攻擊，造成共軍海上船隻編隊被打散，登陸共軍無法恢復原有建制，營以上指揮員能夠有效掌握的部隊最多不超過一個連。以致於形成各自為戰的混亂現象。

更慘的是，潮汐變化沒算好，運載共軍登陸的船隻擱淺在沙灘，遭到我空軍和海軍的炸射，摧毀殆盡，導致後續增援及補給部隊缺乏船隻運送，只能「隔岸觀火，於是，三天不到，登陸上岸的共軍被殲滅了3873人，其餘5175人投降被我軍俘虜。

金門的面積不大，三天內就打死了將近4000人，剛開始，金門民眾將共軍死屍採取就地掩埋，但是，因為死屍太多了，造成臭氣熏天，最後才遷葬到太武山的大坑中掩埋。其中位在現今太武山公墓最後方，有三座被稱為「萬人塚」的墓塚，就埋葬了超過5000名古寧頭戰場上的陣亡的共軍人員。

可悲又可憐的是，這些陣亡共軍姓啥名誰？完全沒有任何紀錄，就這樣子葬身在他們自己完全陌生的島嶼，幾十年來無人聞問⋯⋯。

Photo Credit: GettyImages 共軍登陸作戰演習

侵台共軍的死屍要如何處理呢？

中國一些統戰大外宣，近年來特別喜歡改採「超前部署」，憑空討論起武統後如何「處理台軍」？如何「懲治台獨」？甚至如何「坐著動車到台北」？

為了讓他們的思慮能夠更周全點，我也要提醒這些「嘴砲家們」，誠如毛澤東說的：打仗沒有不死人的。70幾年前，共軍打個小小的金門，只打了三天就死了將近4000人。那將來如果要打台灣的話，中國到底準備要「送死」多少人呢？

其實，這次台灣西海岸陸續出現的20具浮屍；乃至於發生在2020年7月海軍陸戰隊99旅在左營桃子園海灘進行「聯合登陸作戰」操演時，不幸翻艇意外，造成三名官兵傷亡的事件，都在在顯示出：即便是風平浪靜的平時，想要在台灣「登陸」都隱藏著巨大的風險。

更何況如果要在台軍的魚叉飛彈、雄風飛彈以及岸砲和IDF萬劍彈炸射之下，攻台共軍能不冒著九死一生的風險嗎？那麼，到底會有多少共軍會變成「浮屍」漂來台灣呢？

其實，這些都是共軍侵台所將面臨的實際問題。尤其，在這清明節即將到來之際，對岸共軍弟兄們，何不開個「生前研討會」？以便事先提供台灣一些具體建議，好讓台灣人民心裡有個準備，以便讓侵台共軍的「浮屍」能夠獲得最貼心、最妥善的最後服務。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航