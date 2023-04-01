2023/04/01,
政治

明報：香港區議會直選議席削剩1/3，港府不再就全港性事務諮詢

明報：香港區議會直選議席削剩1/3，港府不再就全港性事務諮詢
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我們想讓你知道的是

《明報》報導引述消息指，港府將區議會直選議席大減至原來約1／3；區議會職能也改變，政府毋須就全港性事務諮詢區議會，只需要就地區事務諮詢。《香港01》報導指直選議席只保留1／3甚至1／4。

（中央社）香港區議會預料今年底改選，綜合港媒報導，港府將公布有關檢討區議會組成及職能方案，當中直接選舉議席會大減至原來約1/3，即由原來452個減至約150個，並恢復委任及間接選舉議席。

香港區議會選舉每4年舉行一次，上次在2019年「反送中」運動期間舉行，共有479個議席，由地方直接選舉產生的民選議員佔452席，當然議員佔27席。當然議員是由新界27區的各鄉事委員會主席兼任。

2019年的區議會選舉投票率高達71.2%，有294萬人投票，是香港歷來各種選舉中投票率最高的一次。香港泛民主派大勝，452席中拿下388席，約86%，建制派大敗。

不過，2020年《港區國安法》實施，以及後來經修訂法例，要求區議員須宣誓擁護基本法後，大批泛民區議員辭職或被取消區議員資格。

本屆區議會任期將於今年底屆滿，此前港府已表示會檢討地方行政事宜及區議會職能。

《明報》昨日（31日）報導，港府將公布區議會改組方案，以趕及於今年年底舉行新一屆區議會選舉。

報導引述消息指，港府將恢復區議會委任和間選議席，各佔1／3，即直選議席會大減至原來約1／3，即由原來452個減至約150個。

區議會職能也會改變，政府毋須就全港性事務諮詢區議會，只需要就地區事務諮詢。

《香港01》近日引述消息人士報導，指直選、間選及委任議席的比例仍有待與北京中央磋商，但相信直選議席只保留1／3甚至1／4。

報導指出，委任議席會由港府的民政專員挑選區內的專業人士，如校長或企業家出任。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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