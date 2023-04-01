2023/04/01,
職場

港府全球「搶人才」，同時鼓勵港青赴大灣區發展

港府全球「搶人才」，同時鼓勵港青赴大灣區發展
Photo Credit: GettyImages

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香港政府跟隨北京中央的指示，在出現人才荒向外搶人才之際，鼓勵香港青年到大灣區發展。有評論指，雖然港府承認香港有人才荒，但沒有分析為何香港出現移民潮及人才荒，更沒有提出如何挽留人才，反而只顧搶外來人才很諷刺。

（中央社）中國在本月初的「兩會」多次提到香港要融入大灣區發展，香港政府也跟隨北京中央的指示，在出現人才荒向外搶人才之際，鼓勵香港青年到大灣區發展，包括將「大灣區青年就業計畫」恆常化。

香港行政長官李家超2022年在施政報告中首次提到，過去2年流失約14萬勞動人口，同時宣布推出「高端人才通行證計劃」，統籌招攬中國大陸及海外人才來港。

當時有評論指，雖然港府承認香港有人才荒，但沒有分析為何香港出現移民潮及人才荒，更沒有提出如何挽留人才，反而只顧搶外來人才很諷刺，而政府搶人才的主要目標相信是來自中國大陸。

在本月初的「兩會」中，香港要融入國家發展大局，推進大灣區發展成為涉港政策的其中一個主調。

時任中國國務院總理李克強在任內最後一份政府工作報告中提到，要深入推進粵港澳大灣區建設。

中共中央政治局常委王滬寧在「兩會」期間與港澳政協會面，有港區政協引述王滬寧提出4點希望，包括香港未來要融入國家發展大局，把握大灣區發展機遇，與國家同步發展，以及對外「說好香港和中國故事」。

中國國家主席習近平在人大會議閉幕發表講話，在涉及港澳部分提到，支持香港經濟發展，改善民生，更好融入國家發展大局。

綜合《明報》《星島日報》日前報導，今年3月1日起香港政府把「大灣區青年就業計畫」恆常化，每年預算開支約港幣（下同）1億元，估計約1000名大學畢業生受惠。

參加計畫的企業要在香港及大灣區中國大陸城市均有業務，以每月不低於1萬8000元的工資，聘請具學士或以上學位的香港青年，安排他們到大灣區大陸城市工作及接受培訓，港府按每名受聘青年每月向企業發放1萬元津貼，為期最長18個月。

香港勞工及福利局局長孫玉菡日前表示，相信參與計畫的青年到大灣區中國大陸城市工作，可幫助他們建立在大陸的人際網絡，及認識大陸的營商環境，將來不論選擇留在大灣區大陸城市或回港發展，都非常歡迎。

香港勞工處昨天舉行「開拓新機遇」招聘會暨「大灣區青年就業計劃」招聘博覽，共63家公司參展，提供逾3000個職位空缺，其中24家公司提供大灣區逾400個職位空缺。

報導引述有求職者稱，有意到大灣區就業，認為大陸生活成本低。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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