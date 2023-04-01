TNL+ 2023/04/01,
政治

跳進另一世界——淺談德國年輕政治人物溫慧琪

跳進另一世界——淺談德國年輕政治人物溫慧琪
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

溫慧琪（Wiebke Winter）是基民盟重點培養的新人，看準她有能力成為下一個默克爾。這個前執政黨輸掉上屆大選，無法入閣下，銳意培育新人。

基民盟年輕政治人物溫慧琪（Wiebke Winter）近日度過27歲生日。她被媒體問到，下一個目標為何。

這位將帶領基民盟出選州議會的年輕人，是德國最為年少有成的政治人物，沒有之一。

她在高考拿了一分的滿分成績（德文稱「Einser-Abitur」，「Einser」來自「一」(eins）這數字)，是全州第二名。之後她沒有選擇國立大學，反而選擇了北德一所法律學院，畢業後立即攻讀博士。在繁忙的政務和選務間，她仍然完成學位，去年取得法律博士，又在法院實習，準備應考國家律師考試。

溫慧琪是基民盟重點培養的新人，看準她有能力成為下一個默克爾。這個前執政黨輸掉上屆大選，無法入閣下，銳意培育新人。這位年輕人的目標，就是爭取最多的選票，保住議會第一大黨席位。

對於溫慧琪來說，從政使她學會面對失敗，走進險惡的世界。她從小到大在學業上如此成功，但兩年前初次出選國會議員就落選，不敵社民黨。她說在選戰期間收到恐嚇電話，又有恐嚇訊息，讓她要轉換住處。在選舉過程中，她體會到即使在德國這樣的文明法治社會，政治仍然險惡。德文諺語有云：「人生不是小馬牧場」（Das Leben ist kein Ponyhof），比喻人生不會是無風無浪、安逸舒適，政界比起普通人的生命更為波濤洶湧。對於小時候因為愛看《明鏡雜誌》而選擇從政的溫慧琪，或許是此料不及的事。

早前聽《風雲谷》，主持說到從政就像進入第二個結界，又像月球的地心吸力與地球截然不同為例，說明政圈是另一種世界。主持談及的是中國人的政治，然而其實放諸海內外皆準。學業和事業一帆風順的人，不代表選民會選擇你。要說服選民對你有信心，就必先在內政和外交議題有深入認識；更遑論選民很多時候看的只是外表和印象，而非政見和政績。

德國承平日久，新一代的政治人物如溫慧琪有否能力應對強權挑戰，對強權的本質是否看清楚，還是會重走默克爾舊路，都令人擔心。上一代的德國政治人物都有面對過世界大戰和冷戰，這一代則甚麼都沒有。溫慧琪如果想更上一層樓，必先加強對各種社會和世界議題的認識。除了懂用社交媒體外，這些真材實料才最重要。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。