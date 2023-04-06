ChatGPT讓對抗資訊操弄的手段九成失效，政府與民間該如何因應？
我們想讓你知道的是
過去人們在檢查資訊操弄時，有三個常用的技巧，第一是觀察用字是否夠本土，第二是觀察帳號本身的背景是否為真人，第三則是觀察不同帳號之間是否有相同內容重複貼上的偕同行為。但這三個技巧都會輕易地被ChatGPT打破。
文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）
隨著台灣長期受到境外資訊操弄的影響，目前台灣民眾已經有了各種對抗資訊操弄以及假新聞的方式，例如使用事實查核網站與聊天機器人、例如觀察帳號可信度或者網址、偕同行為、以及其他各種可以看出端倪的小細節。這些人們對於真實資訊的追求以及對抗資訊操弄的策略，儘管直接使用的人數有限，但效果仍會隨著人們的社會網絡擴散而能有一定的保護力。
ChatGPT衝擊到真假識讀的辨認
然而，在ChatGPT橫空出世之後，其演算能力以及效率，將讓目前坊間對抗資訊操弄的手段有九成以上都會失效。
首先，ChatGPT生成的內容到底對人類有沒有政治影響？在2月底史丹佛大學的一篇研究中，已經發現ChatGPT所製造出來的政策說服說帖，可以成功的改變許多讀者對政策的看法。因此，ChatGPT有可以改變民意的「能力」。
但是人們是否會接觸到ChatGPT生成的內容、又是否能夠如過去判斷資訊操弄一樣判斷並檢查這個來源呢？恐怕很難。過去人們在檢查資訊操弄時，有三個常用的技巧，第一是觀察用字是否夠本土，第二是觀察帳號本身的背景是否為真人，第三則是觀察不同帳號之間是否有相同內容重複貼上的偕同行為。但這三個技巧都會輕易地被ChatGPT打破。
在第一個策略上，ChatGPT基於不同語言的大量文本，可以輕易地依照不同語言產出整篇文章，甚至ChatGPT已經有能力在特定文化脈絡下進行角色扮演，假裝是年輕人、老人、不同背景的人寫出的文章。相較於人類，ChatGPT寫出錯字或語意不順的機率更低。在這種文本輸出的能力之下，單純用挑錯字、簡體字、語法的方式得到型二錯誤的機率（把真的是人寫的判別是電腦寫的）恐怕還更高。
ChatGPT彷彿真人的創設會讓偵測失效
在第二個策略上，ChatGPT結合影像處理軟體，已經可以輕鬆生成個人化的生活貼文。因此假如有系統性的培養帳號，每個帳號每天生成並發布不同的心情跟照片，這樣只要維持幾個月，就可以輕易產出大量看似在特定地方生活、彷彿真人的帳號。過去我們在檢查這樣的帳號時，往往可以查到這些帳號是複製貼上其他真人帳號的貼文跟照片。但有了AI生成內容之後，這種檢查方式會直接失效。
而在第三個策略上，則跟上一段有同樣的問題。ChatGPT可以大量、輕易的換句話說，讓本來的消息或假消息排列組合之後寫出意思一樣、但用字寫法完全不同的文字——甚至不只是文字。
我已經在YouTube上找到了好幾個二月底才開設、針對台灣觀眾總結每日台灣新聞的YouTube頻道。這些頻道是使用機器語音拼湊每天的重大新聞、然後再配上抓來的新聞插圖，固定每日生成上傳，有一些甚至有破萬點閱率。這種內容農場式的作業，以前可以透過他的文字內容來輕鬆找到來源。
但最近新的一波頻道，都可以看出是同時整併四五家不同的台灣媒體報導，再整合出一整篇全新的文字，因此每一句都跟原本的新聞文本不完全相同，這是ChatGPT能夠輕易做到、但是聘人來做則吃力不討好的工作。但因為這些語音內容每一句都不完全跟其他新聞一樣，因此假如這種行為多做幾次，就可以大量製造出看似全新的新聞頻道（以及假新聞頻道），然後每一個影片的內容都是其他的換句話說。
這種細微的差異往往就會衝擊到目前對於「偕同行為」的演算法偵測方式，因為目前演算法偵測偕同行為中，類似或相同的文字或關鍵字是重要的判別指標。假如ChatGPT幫助無數假新聞農場換句話說，未來要偵測偕同行為就會非常困難。
如何因應ChatGPT的偽造攻防
當對抗資訊操弄的抗體被ChatGPT無效化之後，要如何因應？現在一般人另外有的幾個工具，第一個就是長期觀察特定帳號或媒體的名聲，因為時間對所有人是平等的，只是在現在台灣媒體數量快要比記者還要多、追求點擊率的標題與內容農場不分軒輊時，長期累積的聲望是否能夠獲得足夠支持維持營運，就成為一個問號。
第二個不被ChatGPT直接影響的，則是其他的互動數字以及社群網站現在部分揭露的透明化資訊，例如點閱人數多寡、點閱人數跟轉載數之間的比例、上線時間是否固定於上班時間、社群小編的國家位置、粉絲的背景。然而，最近我們也看到有點閱破億的台灣歌手的支持帳號大多來自於南亞、而社群小編也逐漸有外國公司在台灣設立分公司之後招募台灣小編，因此這些策略也越來越不好用。
對於政府來說，即使無法直接干涉內容或審查，但現階段至少可以跟其他國家合作，一起施壓社群網站釋出更多透明化資訊，例如頻道與網站負責人的真實地理資訊、所有按讚、粉絲、以及贊助的國家地理分布資訊（整體分布、而非個人資料，可避免個資問題）。這些資料目前大多僅在網站或社群網站創作者的後台，但沒有什麼道理不能讓一般人查詢這些資料，協助一般人進行資訊判斷。
另一方面，政府也應該加大對民眾資訊接收來源的相關研究，尤其是研究在緊急時刻民眾會仰賴的資訊接收管道或傳遞管道。之前禁止政府官員使用TikTok為一個正確的方向，讓民眾知道戰時不應該倚賴TikTok來接收政府資訊，但對於主要用TikTok的人來說，他們仍需要知道「那麼危急時該去哪裡看」，而且這種資訊管道最好有辦法對應緊急時候網路與電力不通順時仍能運作，而且也要能有效阻擋外部的反動員或煽動，這些都是當務之急。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。