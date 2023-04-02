訪馬雅文明心臟，蔡總統：希望與瓜地馬拉邦誼永固，3000年也不為過
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總統蔡英文參訪蒂卡爾國家公園後表示，「希望兩國邦誼永固，3000年也不為過」；一旁的瓜地馬拉總統賈麥岱則頻頻點頭，兩人也在總統攀登2號神殿前互相打氣，互喊加油。
（中央社）當地時間4月1日，總統蔡英文與瓜地馬拉總統賈麥岱一起參訪被譽為馬雅文明心臟的蒂卡爾國家公園後表示，「希望兩國邦誼永固，3000年也不為過」，一旁的賈麥岱頻頻點頭；兩人也一起在瓜國最重要文化資產「大美洲豹」（el gran JAGUAR）金字塔前欣賞文化表演。
蔡總統登上金字塔2號神殿眺望1號神殿時表示，爬上去有點喘，但風景非常遼闊真的很棒；她化身文化觀光大使呼籲台灣人可以到此走走看看。
蔡總統啟動「民主夥伴共榮之旅」訪問中美洲友邦瓜地馬拉，一早在賈麥岱全程陪同下，搭乘專機參訪被譽為馬雅文明心臟的蒂卡爾（Tikal）國家公園。
蔡總統與賈麥岱兩人在瓜國最重要文化資產「大美洲豹」（el gran JAGUAR）金字塔前欣賞文化表演，包括傳統馬雅祈福儀式、馬雅時代的傳統球賽以及馬雅「 侍女之舞」。
此外，蔡總統與賈麥岱以1號神殿為背景合影後、互贈禮物，賈麥岱送蔡總統馬雅樣式的羊毛氈，蔡總統則回贈鄧廉懷「翱翔蒼穹」雕塑。
隨後，蔡總統由瓜國外長步卡羅陪同下登2號神殿；國家公園中已發現的大型金字塔神殿建築計有10座，園區中最著名的6個神殿中，以1號神殿（大美洲豹神殿，被視為國家象徵，高約47公尺）、2號神殿（面具神殿，高約38公尺）廣為人知，蔡總統等人登上神殿後向神殿下的隨團人員揮手致意。
步下神殿後，總統談到攀登2號神殿感覺表示，非常遼闊，「很歡迎國人到蒂卡爾公園走走看看，認識友邦，還有友邦的歷史跟文化，這裡的馬雅文化真的很棒。」
有關文化表演播放的歌曲相當引人關注，賈麥岱表示，這是一首希望疫情恢復後，全民都能迎向未來，是為大家打氣、激勵人心的歌；蔡總統也覺得很好聽。
蒂卡爾國家公園馬雅文化為世界古文明之一，具有3000多年歷史，蔡總統參訪後表示，「希望兩國邦誼永固，3000年也不為過」；一旁的賈麥岱則頻頻點頭，兩人也在總統攀登2號神殿前互相打氣，互喊加油。
結束文化觀光之旅後，總統晚間在下榻飯店舉行答謝宴，感謝瓜地馬拉總統賈麥岱。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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