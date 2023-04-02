學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信，應可比中國先入CPTPP

（中央社）英國獲准加入CPTPP，外界看好台灣可循英國模式。學者認為，台灣申請入會可能受中國政治干擾，但台灣符合高標準貿易規範，且在法律和執行層面一致性較高，對半導體及工業等產業供應鏈整合貢獻大，更可能比中國早加入CPTPP。

學者：絕對有可能加入CPTPP

英國2021年2月申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台灣與中國亦於同年9月分別提出申請。中經院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣於4月1日受訪表示，英國已是自由貿易程度高的國家，仍花費2年才加入CPTPP，代表新會員國需接受高標準檢視，此對台灣屬正面訊息。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）：最初是由亞太經濟合作會議成員發起，從2002年始醞釀的多邊關係的自由貿易協定，目的是促進亞太地區貿易自由化。此後2018年各方代表決定在智利簽署協定，同年12月30日，該協定正式生效。

至於台灣能否比中國先加入CPTPP，顏慧欣認為「絕對有可能」，原因是台灣在供應鏈整合，特別是半導體、工業產業的貢獻很大，且台灣在法律和執行上的承諾一致、較為可信；相較之下，中國加入WTO後在承諾和實際執行層面上有落差，引發質疑。

顏慧欣指出，在CPTPP高標準和強制性的要求方面，中國在電子商務對大數據實行監管制度，和CPTPP背道而馳；加上國營事業受政府高度控制，勞工無實際自由結社權利等，均不符合CPTPP避免官方過度影響自由市場營運的規範。

顏慧欣表示，中國近年來大力扶植本土產業，採不符自由市場的規則競爭，進而擠壓其他國家產業的生存空間，加上美中貿易戰持續，先進國家已意識到需降低對中國的依賴；在CPTPP雙邊開放架構下，若接受中國加入，只會加深彼此的依賴。

先進國家成員國比較支持台灣

目前包含台灣在內，共有中國、烏拉圭、厄瓜多、哥斯大黎加等5國申請入會，中央大學台經中心執行長吳大任直言，CPTPP先進國家成員國雖然較支持台灣，但中國對東南亞國家的影響力巨大，加上考量兩岸關係、美中持續角力等情況，台灣申請加入CPTPP的挑戰很大。

顏慧欣提出解決方式認為，CPTPP若能對申請入會的國家同時成立工作小組，將可為東南亞國家面臨表態的兩難情境解套，有助加速台灣進入下一個階段談判。

顏慧欣強調，談判進度決定加入CPTPP的優先順序，後續個別國家的談判工作才是入會關鍵，中國本身若不符合要求便無法過關，台灣談判順利的話就可以加入。

顏慧欣分析，相較中國而言，台灣比較容易達成加入CPTPP的高標準門檻；但她也指出，由於台灣的牛豬肉、汽車等產業關稅較高，CPTPP可能要求台灣大幅降稅，政府需盡早與產業展開溝通。

顏慧欣表示，台灣平均關稅6%，較高品項集中在農產品，汽車是少數，但日本以汽車相關產品出口為主，加拿大、澳洲則是農產品出口為主，因此會期待台灣調降相關產品的關稅。

CPTPP是藉由規範農產品、工業產品關稅自由化、智慧財產等推動自由貿易的框架，現有11個成員國，分別為日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、越南、墨西哥、秘魯、馬來西亞、智利及汶萊。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航