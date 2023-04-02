川普遭刑事起訴，學者：黨派之爭撕裂美國，對立已經遠超過政治範疇
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范德比大學（Vanderbilt University）政治極化問題專家塔利斯（Robert Talisse）告訴《法新社》，這個起訴是「給兩大政黨競選總幹事和策士的禮物」，讓他們「有機會煽動憤怒」。
（中央社）對某些人來說，這是必要的一步，對其他人來說，這卻是「政治迫害」，前總統川普（Donald Trump）遭起訴讓人更認為黨派之爭已經撕裂了美國，而川普正處於風暴中心。
學者：川普遭刑事起訴，凸顯美國政治分裂
川普因涉支付封口費給豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），成為美國史上首位被刑事起訴的前總統。
《法新社》報導，布朗大學（Brown University）政治學家希勒（Wendy Schiller）說：「今天的民眾幾乎都透過黨派偏見看待一切。」
范德比大學（Vanderbilt University）政治極化問題專家塔利斯（Robert Talisse）告訴《法新社》，這個起訴是「給兩大政黨競選總幹事和策士的禮物」，讓他們「有機會煽動憤怒」。
事實上，包括川普在內的幾位主要共和黨人都發起了募款活動，來對抗他們所謂的「政治迫害」。
在推文、採訪和聲明中，支持川普的共和黨人嚴厲譴責這項起訴是「絕對的暴行」，還說川普是位烈士。
美國的對立已經遠超過政治範疇。
在許多家庭中，當今美國的所有爭議議題，包括性別、墮胎或槍枝的爭辯已經激烈到幾乎成了禁忌，但一些專家警告不要誇大當今政治分裂的嚴重性。
希勒說，美國「在1900年代和2000年代（早期）的分裂和隔離遠比今天嚴重得多，我們是一個比以往任何時候都更多樣化且更具參與性的國家」。
暴風女：川普不再碰不得
川普因涉支付封口費給豔星「暴風女丹尼爾斯」，成為美國史上首位被刑事起訴的前總統。丹尼爾斯在4月1日刊出的英國媒體訪問中表示，川普被起訴顯示他不再是「碰不得」的大人物。
《法新社》報導，44歲的「暴風女丹尼爾斯」告訴英國《泰晤士報》（The Times），川普遭到起訴是「極為重大與劃時代」的事件。這篇專訪據稱在美國某個未公開地點進行。
丹尼爾斯說，「我很驕傲，川普不再碰不得」。
但她也說，「這起事件的另一面，就是它將持續分化群眾，讓他們武裝對立。他（川普）煽動暴動、造成死亡與破壞，但已經躲過了一次」。
丹尼爾斯警告，「無論結果是什麼，這將會製造暴力，會發生傷亡」。
川普涉嫌在2016年競選總統期間支付13萬美元（約新台幣400萬元）封口費給本名史蒂芬妮．柯立福（Stephanie Clifford）的丹尼爾斯，換取她閉口不談兩人的過往風流韻事。
丹尼爾斯稱兩人在2006年有過性關係，就在川普第3任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）產下兩人的兒子拜倫（Barron Trump）幾個月之後。
川普目前待在佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所。律師說，川普一開始對遭起訴大感「震驚」，但「他現已準備好隨時為此一搏」。
川普預告自己可能被正式起訴時，呼籲支持者展開抗議，並警告這可能會為這個國家「帶來死亡與破壞」。
丹尼爾斯在訪問中坦承，這是她在這場曠日廢時的訴訟戰中「第一次感到害怕」，「因為川普本人出來煽動暴力、鼓勵暴力」。
她也表示，3月30日川普被起訴的消息傳出後，她的社群媒體、電子郵箱和手機數小時內開始湧入極端暴力和死亡威脅。
她說，「只要有一個瘋狂支持者認為他們是在替天行道，或保護民主」，就會出事。
但丹尼爾斯依舊表示，若有需要她願意出庭作證指控川普，但也表示還沒收到傳喚。
她說，「我曾看過他裸體，穿上衣服的他不可能更嚇人」。「我很害怕。但我毫無隱瞞，我很期待告訴每個人我所知道的事。」
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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