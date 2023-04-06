TNL+ 2023/04/06,
印太

日韓和解正是韓國「選邊站」的關鍵步驟，難怪中國「不高興」

日韓和解正是韓國「選邊站」的關鍵步驟，難怪中國「不高興」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

如果「選邊站」是勢必所行，那麼韓國對美國的依賴更大。因為晶片產業鍊中，最上游最高端的產業就是研發，美國掌握了這個最上游，韓國是「中游」，而原先中國是「下游」。韓國沒有理由不和上游合作，而去和下游合作；更何況中國現正成為韓國的競爭對手，而不是互補合作夥伴了。

進入3月外交活動頻繁，接連發生五件撬動全球局勢的國際關係震撼性大事：日韓和解、「AUKUS」三國海洋同盟宣布細節、沙烏地阿拉伯和伊朗宣布復交、中國國家主席習近平訪問俄羅斯、以及日本首相岸田文雄訪問印度與烏克蘭。其中以韓國主動與日本修好，對印太局勢影響重大。

日韓和解，中國非常不高興。這有三個原因，第一是現實的地緣政治，第二是經濟科技的較量，第三是話語政治因素。前文分別討論了第一點和第三點，這裡主要討論第二點。

韓國人口雖不太多（5000萬級別），但在2022年，韓國GDP約1.63兆美元（世界銀行數據），躋身世界前十（剛好超越俄國排第十），而且距離第九的加拿大只有咫尺之遙。韓國的人均GDP也高達3.5萬美元。韓國人民預期壽命83.43歲，高居世界第四（2020年數據）。無論從經濟指標還是各類社會發展指標，都早已躋身「發達國家」行列。

與一些國家堅持「永遠是發展中國家」不同，韓國在2019年主動自願從WTO的發展中國家名單上除名，不再佔用給予發展中國家的優惠。這當然令那些「永遠的發展中國家」感到壓力，甚為不快。

比單純GDP數字更重要的，是韓國在高科技和產業供應鏈上的關鍵地位。

自從俄國侵略烏克蘭以來，大家發現，在這個動盪時代，GDP的意涵還不一樣。俄國GDP還排在韓國之後，但西方非常嚴厲的制裁戰，至今可用失敗形容。原因何在？

原來到了動盪時代，有兩類GDP的「含金量」最高。一個是高科技研發和製造業，一個是大宗的關鍵物資比如糧食、能源、礦物。一般而言，前者以國土面積較小的國家為多，後者則以地大物博的國家為多。俄國製造業已遠遠落後於時代，但它面積全球最大，資源豐富，能源、糧食、礦產在全球都舉足輕重。自己就算「躺平」也可以撐很久，還可以藉此影響全世界。在未成為G7的發達國家中，韓國是前者的代表，澳洲是後者的代表。於是這兩類國家都是各國不容忽視，競相拉攏的國家。

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