三哥勒死大哥，妹妹淚訴多次求助警察社工都無解，精神科醫生嘆：沒有一條法能幫這家人
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妹妹說，每次報警都說要現行犯或自殘行為才能強制就醫；儘管三哥鬧過自殺、縱火，但也都很快就放回來；警察、社會局社工曾關心無數次，每次都是發生爭吵、報警、拘留幾天、回來、爭吵、報警不斷地惡性循環。
新北市蘆洲區仁愛街在4月3日上午發生一起殺人事件，1名44歲陳姓男子自稱，不滿48歲的哥哥花錢方式，兩人起衝突後，用牽狗繩勒死哥哥，隨後打電話報案自首，警方立刻到場逮捕陳男，依殺人罪嫌移送地檢署，而哥哥送醫不治。經警方調查，有在工作的陳男平時與無業的哥哥就因生活習慣與金錢問題等而有嫌隙，同住家人還有母親與陳男的兒子。
4月5日，PTT八卦版上出現一篇文章，自稱是案發2人的妹妹委請網友代發，妹妹在文中表示，家中長期有諸多難解的問題，被殺死的大哥有精神障礙，而殺人的三哥則長期酗酒、家暴，她知道哥哥有病，然而多次報警處理也對外求助都無法解決問題。對此衛生福利部嘉南療養院的李俊宏醫師感嘆表示，「社會安全網」計畫花了快上百億，連法都修了一輪，最後還是沒有任何一條法律能幫助這個家庭。
妹妹曾對社工說：事情要結束就是要三哥打死大哥，那一天真的到了
5日下午，PTT八卦版上出現一篇文章，自稱是案發2人的妹妹，委請網友代發，長達2000多字的文中，闡述這一家人長久以來的難題。文中提到有精神障礙且智能不足的大哥，平時愛偷家中東西去賣、亂投訴別人，還曾經偷賣掉家中的房子；然而比起大哥，三哥更讓人畏懼，因三哥長期酗酒且有家暴行為，精神凌虐家人，還曾試圖燒死她的狗。
文中提到，三哥經常對大哥施暴，兄弟發生過無數次衝突；檢視母親房間內的監視器時，可聽到事發當天三哥從早上8點多開始就責罵、毆打大哥，過程中還確認大哥還有沒有氣，發現還有就加強使他斷氣，再打給母親表示「處理完了」。
妹妹的文中更說，每次報警都說要現行犯或自殘行為才能強制就醫；儘管三哥鬧過自殺、縱火，但也都很快就放回來，無法達到實質作用；警察、社會局社工曾關心無數次，也沒辦法解決。幾乎每個人都曾對三哥申請保護令，然而同住在一個屋簷下，保護令根本沒用；每次都是發生爭吵、報警、拘留幾天、回來、爭吵、報警不斷地惡性循環。
妹妹更表示，求助過很多次，「台灣的法律沒有一條能真正幫到我們」，她知道哥哥有病，「到底要怎樣才能送他去治療？我真的不知道。」她最後甚至也曾和社工表示，「這件事情的結束，就是要等到有一天我三哥真的打死我大哥，才會結束。」而那一天真的到了。
妹妹說，為什麼會變成這樣，也是台灣影劇作品《我們與惡的距離》中，替殺人犯辯護的律師王赦想要找的答案，他沒找到，而自己也沒有。她悲觀表示，相信在在台灣的無數家庭中都有類似的狀況，只是已釀成悲劇，或者還沒而已。
精神科醫師：社會安全網花了上百億，還是沒有一條法能幫助這家人
醫師李俊宏在臉書上表示，台灣的「社會安全網」計畫推行數年，然而確實沒有一條法可以幫助這家人免於悲劇發生。在這起事件當中，可以看到台灣的酒害不只是酒駕，然而《酒害防治法》卻沒辦法像《菸害防制法》那樣受各界關注，且有菸捐可用，依據台北慈濟醫院陳益乾教授的估計，每年要耗費台灣150億以上的社會成本處理「酒害」，都是全民負擔，戒酒相關的治療資源極為缺乏。
而這些人也並非「關進去」就好，李俊宏直言，矯正單位根本沒資源治療酒癮，他最近鑑定過一個被關卻在酒後殺人的個案，在監所完全沒接受過任何戒酒治療，假釋回到社區後，觀護人也沒要求。在國外假釋附帶治療命令是常見的，台灣完全沒有，回社區後就只能靠社工追蹤。
而《家庭暴力防治法》雖然有規定相對人處遇計畫包括戒癮治療，但醫療單位不具備強制力，衛生局只能罰錢，最多送辦，台灣的司法單位不如美國定期要到法院報到，輕則諭知，重則科以刑責，幾乎是失能。跟《保安處分執行法》裡的「禁戒治療」一樣，費用跟維安在中央各部會到地方政府互相推諉的狀況下，始終沒著落。醫療單位不可能在虧錢跟無法維持醫療安全下承辦。
李俊弘也提到妹妹所說的「強制就醫」，去年修法的《精神衛生法》，強制住院的條件比芬蘭、挪威還嚴格，未來要強制住院只會更困難，人權組織反對任何形式的強制治療，國家把精神科醫師當做人權殺手，奢言要用愛跟社會支持接住所有的人，毫不考慮在腦病變衝動控制減損的狀況下，同住者與社區民眾的可能風險。
而需要部會局處合作的，光一個護送就醫，一線人員以訛傳訛說，「要有行為才能送醫」；相比之下國外已經行之有年，警務的CIT（crisis intervention team），到現在警政署遲遲不願意納入常態訓練，還修法成「要專人查詢到場」才能決定。
李俊宏也感嘆，針對司法精神醫學的治療處遇，各部會深怕事情變成自己的，連談合作都不可能，也很難有共同的願景，私心自用還造成延宕，幾年來開了無數次會議，結果是原地踏步。
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核稿編輯：翁世航
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
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