TNL+ 2023/04/02,
經濟

瑞銀前執行長安思杰回鍋處理瑞信併購案，瑞銀董事長：是時候把最佳人選找回來了

瑞銀前執行長安思杰回鍋處理瑞信併購案，瑞銀董事長：是時候把最佳人選找回來了
美國最大電動汽車公司特斯拉。Photo Credit: GettyImages

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瑞信危機從2021年3月就開始醞釀，當時許多資本管理公司透過瑞信與多家美國投資銀行，獲取巨額貸款而進行高槓桿股票操作，最終導致重大虧損，也連帶影響瑞士信貸業績遭嚴重衝擊。

文：Taylor Mei

根據《CNN》報導，瑞士銀行集團（UBS AG）於29日時宣布，將重新聘請現年62歲的前執行長安思杰（Sergio Ermotti）回鍋任職，處理極為複雜且高風險的瑞士信貸銀行（Credit Suisse）收購案。此一人事安排讓外界感到訝異不已。

瑞銀耗資近千億併瑞信

主因瑞信危機從2021年3月就開始醞釀，當時美國避險基金阿奇戈斯資本管理公司（Archegos Capital）透過瑞信與多家美國投資銀行獲取巨額貸款，進行高槓桿股票操作，最終導致重大虧損，也連帶影響瑞士信貸業績遭嚴重衝擊。

在全球瀰漫恐慌氛圍情況下，為避免引發嚴重系統性問題，瑞士銀行集團經百般協調後，以30億瑞郎（約32億美金，折合新臺幣990億元）收購瑞信。不過如此高價的收購金和隨之而來的人員移轉，也讓瑞銀內部及相關監管機構對目前的執行長哈默斯（Ralph Hamers）是否能處理得宜表示擔憂。

安思杰回鍋擔任瑞銀執行長

畢業於英國牛津大學的安思杰，除了曾在1987年、2005年以及2007年間，在美林證券（Merrill Lynch）及裕信銀行（UniCredit）等知名金融公司擔任執行長等相關業務外，也在2011年瑞士銀行集團交易員醜聞（rogue trader scandal）虧損2.3億美金後，接任瑞銀集團執行長直至2020年10月後由哈默斯接棒。

安思杰在當時上任後，帶領瑞銀一掃2008年金融海嘯造成的財務危機陰霾，同時也大刀闊斧整頓瑞銀組織結構、重新制定策略，將財富管理及瑞士企業視為核心業務，並拓展資產管理及小型投資相關業務。因此，安思杰也被外界視為整合瑞信的最佳人選，且有能力挽救瑞信核心業務。

時隔近三年，安思杰將於今（2023）年4月5日展開第二輪瑞銀執行長工作，這也意味著2020年接下瑞銀執行長大位的哈默斯最近就會卸任。針對新一波的人事變動，瑞銀集團在聲明中指出：「哈默斯表示要為新的安排及瑞士的金融運作負責。」而現階段哈默斯會留守執行長一職，直到安思杰再度上任。

為何哈默斯會遭換？

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