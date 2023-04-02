一個島兩種水情：水利署啟動「珍珠串計畫」，打通西部廊道供水管網
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今（2023）年水情再次吃緊，政府加強宣導節約用水、減壓減量供水及視天候狀況實施人工造雨，產業界也繃緊神經，晶圓代工、鋼鐵、造紙及紡織業等用水大戶，在拚產能的同時也拚節水。
（中央社）極端氣候日益嚴峻，供水不能只看天吃飯，經濟部水利署啟動珍珠串計畫，力拚打通西部各區供水瓶頸，讓「調度」成為最佳抗旱利器，並持續增鑿累計百口以上抗旱水井與工地地下水，儲備作為乾旱救命水。
同時，為因應缺水風險增加，水利署也推動再生水與海淡廠，科技造水將成為新常態。
一島兩種水情，水利署主導珍珠串計畫誕生
氣候變遷肆虐，面對「非旱即澇」極端氣候，經濟部水利署喊出「珍珠串計畫」，水利署官員說明，這是為因應氣候變遷降雨空間不均，造成「一個島兩種水情」的重要解方，「把台灣西部像珍珠一樣的重要水源設施一一串起來」，打通各區供水瓶頸、擴大互相支援互通，強化西部廊道供水管網。
「珍珠串計畫」分為北中南3區域，北部著重擴大新店溪水源南調，其中，耗資新台幣68億的石門水庫至新竹聯通管預計115年完工，可增加新竹地區每日30萬噸水量，當乾旱風暴來襲，將成為高科技產業的「救命水」。
不只如此，水利署透露，經評估新店溪尚有剩餘水源可支援桃園地區每日最大20萬噸，因此水利署及台水公司正規劃推動三重及蘆洲區域供水管網改善，以減少石門水庫供水壓力。
中部重點在於打通調度瓶頸，如行政院去（2022）年7月核定「台中至雲林區域水源調度管線改善計畫」，115年完成後中彰、彰雲雙向調度可達每日共32萬噸，並可串聯鯉魚潭水庫、大甲溪、鳥嘴潭人工湖及湖山水庫水源，對區域供水穩定有極大效益。
南部則聚焦南水北送，目前曾文南化聯通管工程如火如荼進行中，預計113年可提升備援供水每日80萬噸，約等於台南地區80%用水量。
另外，農委會農水署正趕辦濁幹線與北幹線串接工程，完成後可將濁水溪餘裕水量供應嘉南大圳北幹線農業用水，減少曾文、烏山頭水庫放水量每年最大1100萬噸，並可串聯運用濁水溪、曾文及南化水庫水源，強化台南高雄區域水源調度能力。
水井、工地地下水救援好幫手，百年大旱62口井重啟
今（2023）年乾旱噩夢重新上演，南部地區尤其嚴重，水利署除啟動於110年百年大旱期間所鑿設62口抗旱水井，去年12月與高雄市政府合作，於高屏溪河岸增鑿11口抗旱水井，已於今年3月開始穩定出水，更進一步提出「112年穩定南部供水抗旱計畫」，預計4月底前再增加50口抗旱水井、每日約13.2萬噸出水量。
工地地下水也是救援好手，為減緩南部供水壓力，高雄市政府轄內建築工地，預估可供給每日2000噸水量，作次級用水取用；台南市政府則已請水利署協助調度移動式淨水設備支援，預計4月中旬可將歸仁及善化區建築處理後的工地地下水祛水，併入自來水系統利用，供水量約可達每日4800噸。
事實上，早在110年爆發百年大旱期間，台中首當其衝，豐沛建築工地地下水就是最佳應急水源，最大每日供水達10萬噸以上，相當於台中地區約40萬人用水，有效減輕鯉魚潭及德基水庫供水負荷。
經濟部自3月1日成立旱災中央災害應變中心，四處找水、調水之外，抗旱指揮官王美花指示把握汛期前河川水位較低的契機，加大力道進行水庫清淤，國軍也投入其中，第一階段預計6月15日完成擴大水庫清淤68萬立方公尺；截至3月29日，河川局和國軍曾文、阿公店水庫清淤執行率均超前。
水利署也規劃與國軍繼續合作，在下一階段完成石門水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫及日月潭水庫等水庫45萬立方公尺清淤工作。
氣候變遷加劇，科技造水將成新常態
近年高科技用水急遽上升，國內半導體大廠「不能再看天吃飯」意識抬頭，再生水廠將成為科學園區「標配」。
目前政府核定的11座再生水廠中，高雄鳳山廠、臨海廠及台南永康、安平再生水廠，加上南科自建再生水廠皆已完工，日產約10.6萬噸再生水，預計至118年，桃園、新竹、台中、台南、高雄等廠全部完成後，可供應全台每天28.9萬噸再生水，相當於115萬人口日用水量。
海淡水也是「科技造水」的重要工作，為因應南部旱象，台中緊急海淡機組正移置高雄興達電廠區，預估4月底起陸續產水，另新竹緊急海淡機組則就地重啟，4月中旬開始產水。
目前全台有25座海淡廠，以澎湖縣數量最多；水利署已於110年完成桃園、新竹、嘉義、台南、高雄及屏東等地區海水淡化初步評估，未來全台海淡廠數量預計提升至34座，科技造水將成新常態。
枯旱風險漸增，水利署自106年起即透過開源、節流、調度、備援等策略推動水資源建設，目前水源調度能力已提升達每日317萬噸，讓百年大旱期間，護國神山產業生產不中斷；以今年來看，若無水源調度，南化水庫現在恐剩1成3蓄水率，南台灣將掉入限水惡夢。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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▶展覽資訊
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時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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核稿編輯：Joanna