「晶圓雙雄」節水有SOP，拉升再生水替代率確保生產營運無虞
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今（2023）年水情再次吃緊，政府實施人工造雨，產業界也繃緊神經，晶圓代工、鋼鐵、造紙及紡織業等用水大戶，在拚產能的同時也拚節水。例如圓代工台積電、聯電，皆備有因應計畫，並不斷精進製程技術，及大幅增加使用再生水，對用水的風險承受度已有進一步提升。
（中央社）台灣今（2023）年再度因久旱造成水情吃緊，半導體用水大戶台積電與聯電面對缺水已有多年經驗，日前均已展開節水措施因應，包括降低系統排水損失、增加廠務廢水回收，同時增加使用再生水，確保生產營運無虞。
南部水情吃緊，台南地區水情燈號自3月1日起調整為減量供水橙燈，南科採總量管制方式節水10%。新竹及苗栗地區水情於3月22日轉為提醒綠燈。而高雄3月30日起水情也下調為減量供水橙燈，針對每月用水超過1000度非工業用水大戶減供20%，工業用戶減供5%至20%。
台灣科學園區科學工業同業公會會員遍及竹科、中科及南科，秘書長張致遠說，目前水情以南部最為嚴峻，除了減量供水外，廠商均已開始執行節水措施；新竹與中部地區水情還不是非常緊急，不過會持續謹慎觀察。
竹科園區內前10大用水廠商於3月初水情燈號還是藍燈時，即預先開始自主節水5%；隨著水情趨於緊俏，3月底擴大至竹科、竹南及銅鑼園區廠商全面自主節水5%，並持續滾動檢討相關因應措施。
竹科管理局指出，新竹園區一天用水量約14萬噸，除寶一、寶二水庫供水，並透過桃園及新竹幹管「北水南運」，一天最多可供應大新竹地區用水22.5萬噸。廠商節水有助延緩水情加劇，再生水及海淡水等多元水源也有助強化用水安全。
節水也有SOP，從日常到生產降低耗水量
晶圓代工大廠台積電及聯電過去經歷多次缺水情形，面對不同限水階段皆備有因應計畫，並不斷精進製程技術，強化生產效率，以及大幅增加使用再生水，對用水的風險承受度已有進一步提升。
以2021年大旱為例，竹科當時節水率曾達17%，聯電與台積電都曾出動水車買水支應；如今若節水率達到20%，聯電還不需要出動水車。
綜合廠商節水措施，在非生產端的調整，包括生活、廁所用水減壓，以及停止澆灌及外牆清洗、停止淋浴及泳池用水、餐廳使用免洗餐具等，均有助於降低日常的用水量。
廠務及機台端的節水措施是台積電與聯電努力的重點，包括透過中央濕式洗滌塔廢水回收再利用、有機廢水回收再利用、回收水再精煉為工業水、酸性廢水回收等，積極在生產環節中增加廠務廢水回收。
廠商並透過減少冷卻水塔、沙濾塔逆洗水，降低廠務系統用水量；同時安裝外氣空調箱冷凝排水回收系統，降低系統排水損失。此外，提升調配回收水使用效率、回收系統RO產水率，以及減少生產機台用水，進行排水回收，也都具有不錯的節水成效。
不想看老天臉色，晶圓雙雄拉升再生水替代率
為降低對天然水資源的依賴，台積電與聯電都計劃提高再生水用量。台積電預計今年南科再生水廠可供應台積電南科廠20%的用水量，2025年台灣廠區再生水替代率達40%，2030年再生水替代率進一步達到60%水準。
聯電不僅在新加坡廠最初建廠即導入再生水，台灣竹科及南科廠也將配合政府使用再生水，預計2025年再生水替代率達25%，2030年再生水替代率進一步達40%。
聯電表示，過去未曾因水情吃緊影響生產營運，只有在出動水車買水時造成成本微幅增加，預期這次生產營運同樣不會受到影響；台積電也預期，藉由全面的營運持續管理政策及企業風險管理系統，水情對營運應不致有實質性影響。
竹科管理局指出，自石門水庫到寶二水庫的專管，有機會在2026年完工，一天供應量可達30萬噸水，將有助進一步強化大新竹地區用水安全。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。